بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الأمم المتحدة عقب خطابه في الجمعية العامة
دولة أوروبية تمنع فريقا إسرائيليا للدراجات الهوائية من المشاركة في سباق دولي لـ"دواع أمنية"
استبعد منظمو سباق "جيرو ديل إميليا" للدراجات الهوائية، المقرر في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في إيطاليا، فريق "بريمير تك" الإسرائيلي من المشاركة لـ"دواعٍ... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
إيطاليا
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
وأكد أدريانو أميتشي، رئيس "جي إس إميليا" المنظمة للسباق، في تصريح لوكالة أنباء غربية، أن "القرار جاء لضمان الأمن العام"، مشيرًا إلى أن الفريق "لن يتمكن للأسف من المشاركة في السباق".ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام غربية عن مصدرين مطّلعين، فإن أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية لـ"يويفا"، البالغ عددهم 20 عضوا، تميل إلى دعم الاقتراح، ما قد يفتح الباب أمام تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الدولية التابعة للاتحاد.لكن الغموض ما زال يحيط بموقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يملك الكلمة الفصل في ما يخص بطولات كأس العالم. ويُنظر إلى العلاقة الوثيقة بين رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن الدعم الأمريكي في تنظيم مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كعامل مؤثر قد يدفع "فيفا" لتفادي أي قرار ضد إسرائيل.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على دول عدة في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر، إضافة إلى حربها على إيران، التي استمرت 12 يوما.
دولة أوروبية تمنع فريقا إسرائيليا للدراجات الهوائية من المشاركة في سباق دولي لـ"دواع أمنية"

استبعد منظمو سباق "جيرو ديل إميليا" للدراجات الهوائية، المقرر في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في إيطاليا، فريق "بريمير تك" الإسرائيلي من المشاركة لـ"دواعٍ أمنية"، على حد قولهم.
وأكد أدريانو أميتشي، رئيس "جي إس إميليا" المنظمة للسباق، في تصريح لوكالة أنباء غربية، أن "القرار جاء لضمان الأمن العام"، مشيرًا إلى أن الفريق "لن يتمكن للأسف من المشاركة في السباق".

ويقترب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، من اتخاذ قرار بشأن تعليق عضوية إسرائيل، في خطوة قد تُبعد أنديتها ومنتخباتها عن البطولات الأوروبية، وذلك على خلفية الحرب الجارية في قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام غربية عن مصدرين مطّلعين، فإن أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية لـ"يويفا"، البالغ عددهم 20 عضوا، تميل إلى دعم الاقتراح، ما قد يفتح الباب أمام تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الدولية التابعة للاتحاد.
ويأتي هذا التطور قبل أسابيع قليلة من استئناف منتخب إسرائيل مبارياته ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث من المنتظر أن يواجه منتخبي النرويج وإيطاليا، في أكتوبر المقبل.
لكن الغموض ما زال يحيط بموقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يملك الكلمة الفصل في ما يخص بطولات كأس العالم. ويُنظر إلى العلاقة الوثيقة بين رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن الدعم الأمريكي في تنظيم مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كعامل مؤثر قد يدفع "فيفا" لتفادي أي قرار ضد إسرائيل.
وفي السياق ذاته، طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في وقت سابق، بمنع إسرائيل من المشاركة في المحافل الرياضية الدولية، كما أبدت اتحادات كروية في النرويج وإيطاليا، تحفظات علنية على مواجهة منتخب إسرائيل.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على دول عدة في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر، إضافة إلى حربها على إيران، التي استمرت 12 يوما.
