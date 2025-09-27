https://sarabic.ae/20250927/دولة-أوروبية-تمنع-فريق-دراجات-هوائية-إسرائيليا-من-المشاركة-في-سباق-دولي-لـدواع-أمنية-1105341599.html

دولة أوروبية تمنع فريقا إسرائيليا للدراجات الهوائية من المشاركة في سباق دولي لـ"دواع أمنية"

سبوتنيك عربي

استبعد منظمو سباق "جيرو ديل إميليا" للدراجات الهوائية، المقرر في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في إيطاليا، فريق "بريمير تك" الإسرائيلي من المشاركة لـ"دواعٍ... 27.09.2025, سبوتنيك عربي

وأكد أدريانو أميتشي، رئيس "جي إس إميليا" المنظمة للسباق، في تصريح لوكالة أنباء غربية، أن "القرار جاء لضمان الأمن العام"، مشيرًا إلى أن الفريق "لن يتمكن للأسف من المشاركة في السباق".ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام غربية عن مصدرين مطّلعين، فإن أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية لـ"يويفا"، البالغ عددهم 20 عضوا، تميل إلى دعم الاقتراح، ما قد يفتح الباب أمام تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الدولية التابعة للاتحاد.لكن الغموض ما زال يحيط بموقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يملك الكلمة الفصل في ما يخص بطولات كأس العالم. ويُنظر إلى العلاقة الوثيقة بين رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن الدعم الأمريكي في تنظيم مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كعامل مؤثر قد يدفع "فيفا" لتفادي أي قرار ضد إسرائيل.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على دول عدة في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر، إضافة إلى حربها على إيران، التي استمرت 12 يوما.

