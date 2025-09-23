عربي
إسبانيا توافق على حظر "شامل" للأسلحة إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
وافقت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، على حظر شامل لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى وقف ما وصفه رئيس الوزراء الإسباني،... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
وأعلن وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، أن المرسوم يحظر جميع صادرات المعدات الدفاعية والمنتجات أو التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى استيراد هذه المعدات إلى إسبانيا، ومنع نقل وقود الطائرات ذات الاستخدام العسكري المحتمل، وفرض قيود على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأشار كويربو إلى أن المرسوم يمثل "خطوة كبيرة إلى الأمام ورائدا على المستوى الدولي فيما يتعلق بفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل"، ويرسخ قانونيا الحظر الذي كانت فرضته الحكومة الإسبانية منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وسيدخل الحظر حيز التنفيذ فورا، لكنه يحتاج لاحقا إلى موافقة البرلمان الإسباني الذي تفتقر حكومته اليسارية فيه إلى الأغلبية اللازمة لإقراره.وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أعلن خلال الشهر الجاري، عن حظر الأسلحة على إسرائيل كجزء من 9 إجراءات لمواجهة "الإبادة الجماعية في غزة"، معبّرا عن إدانته الشديدة للهجوم الإسرائيلي، ووصف الأحداث بأنها "واحدة من أحلك وأفظع أحداث القرن الـ21"، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم البقاء صامتا وعاجرا.
وافقت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، على حظر شامل لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى وقف ما وصفه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بـ"الإبادة الجماعية في غزة".
وأعلن وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، أن المرسوم يحظر جميع صادرات المعدات الدفاعية والمنتجات أو التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى استيراد هذه المعدات إلى إسبانيا، ومنع نقل وقود الطائرات ذات الاستخدام العسكري المحتمل، وفرض قيود على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار كويربو إلى أن المرسوم يمثل "خطوة كبيرة إلى الأمام ورائدا على المستوى الدولي فيما يتعلق بفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل"، ويرسخ قانونيا الحظر الذي كانت فرضته الحكومة الإسبانية منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وسيدخل الحظر حيز التنفيذ فورا، لكنه يحتاج لاحقا إلى موافقة البرلمان الإسباني الذي تفتقر حكومته اليسارية فيه إلى الأغلبية اللازمة لإقراره.
وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أعلن خلال الشهر الجاري، عن حظر الأسلحة على إسرائيل كجزء من 9 إجراءات لمواجهة "الإبادة الجماعية في غزة"، معبّرا عن إدانته الشديدة للهجوم الإسرائيلي، ووصف الأحداث بأنها "واحدة من أحلك وأفظع أحداث القرن الـ21"، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم البقاء صامتا وعاجرا.
