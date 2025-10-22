صلاح وحكيمي يتصدران قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
صلاح وحكيمي يتصدران قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025
صلاح وحكيمي يتصدران قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، التي ضمت 10 نجوم بارزين، يتقدمهم النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع أهداف مع ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان وحامل لقب دوري أبطال أوروبا.
وتضم القائمة أيضًا أسماء لامعة مثل المغربي أسامة المليوي، والكاميروني فرانك أنجويسا، والكونغولي فيستون ماييلي، والغيني سيرهو جيراسي، الجابوني دينيس بوانجا، والنيجيري فيكتور أوسيمين، إلى جانب الثنائي السنغالي بابي مطر سار وإيلمان ندياي، وفقا لموقع "كووورة" الرياضي.
نجم كرة القدم وفريق ليفربول، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
مجتمع
محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي تصفيات أفريقيا التاريخيين
9 أكتوبر, 10:12 GMT
وفي سياق متصل، رشح "كاف" 10 منتخبات لجائزة أفضل منتخب أفريقي، تصدرها منتخب المغرب الأول ومنتخب الشباب بطل العالم تحت 20 عامًا، إلى جانب منتخبات مصر، تونس، الجزائر، الرأس الأخضر، السنغال، كوت ديفوار، غانا، وجنوب أفريقيا.
وعلى صعيد الأندية، يتقدم نادي بيراميدز المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي، قائمة المرشحين، برفقة أندية عربية مثل نهضة بركان المغربي، الهلال السوداني، شباب بلوزداد، والرياضي القسنطيني الجزائريين، إلى جانب أسيك ميموزا الإيفواري، وأورلاندو بيراتس، ماميلودي صن داونز، وستيلينبوش من جنوب أفريقيا، وسيمبا التنزاني.
ولم يكشف "كاف" بعد عن موعد أو مكان حفل توزيع الجوائز، وسط توقعات بإقامته في المغرب للعام الثاني على التوالي، بعد استضافته الناجحة للنسخة السابقة.
