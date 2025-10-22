https://sarabic.ae/20251022/صلاح-وحكيمي-يتصدران-قائمة-المرشحين-لجائزة-أفضل-لاعب-أفريقي-لعام-2025-1106291752.html
صلاح وحكيمي يتصدران قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025
صلاح وحكيمي يتصدران قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، التي ضمت 10 نجوم بارزين، يتقدمهم النجم المصري محمد... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T18:12+0000
2025-10-22T18:12+0000
2025-10-22T18:12+0000
أخبار مصر الآن
أخبار المغرب اليوم
أفريقيا
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094703865_0:0:2130:1199_1920x0_80_0_0_eb4c603926ec0969a8ba3b3efb45e92a.jpg
وتضم القائمة أيضًا أسماء لامعة مثل المغربي أسامة المليوي، والكاميروني فرانك أنجويسا، والكونغولي فيستون ماييلي، والغيني سيرهو جيراسي، الجابوني دينيس بوانجا، والنيجيري فيكتور أوسيمين، إلى جانب الثنائي السنغالي بابي مطر سار وإيلمان ندياي، وفقا لموقع "كووورة" الرياضي. وعلى صعيد الأندية، يتقدم نادي بيراميدز المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي، قائمة المرشحين، برفقة أندية عربية مثل نهضة بركان المغربي، الهلال السوداني، شباب بلوزداد، والرياضي القسنطيني الجزائريين، إلى جانب أسيك ميموزا الإيفواري، وأورلاندو بيراتس، ماميلودي صن داونز، وستيلينبوش من جنوب أفريقيا، وسيمبا التنزاني.ولم يكشف "كاف" بعد عن موعد أو مكان حفل توزيع الجوائز، وسط توقعات بإقامته في المغرب للعام الثاني على التوالي، بعد استضافته الناجحة للنسخة السابقة.
https://sarabic.ae/20251009/محمد-صلاح-يتصدر-قائمة-هدافي-تصفيات-أفريقيا-التاريخيين--1105793474.html
أخبار المغرب اليوم
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094703865_217:0:2130:1435_1920x0_80_0_0_9ee85bc1a0766966ce505bc63bd3a2a4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, أفريقيا, رياضة
أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, أفريقيا, رياضة
صلاح وحكيمي يتصدران قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، التي ضمت 10 نجوم بارزين، يتقدمهم النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع أهداف مع ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان وحامل لقب دوري أبطال أوروبا.
وتضم القائمة أيضًا أسماء لامعة مثل المغربي أسامة المليوي، والكاميروني فرانك أنجويسا، والكونغولي فيستون ماييلي، والغيني سيرهو جيراسي، الجابوني دينيس بوانجا، والنيجيري فيكتور أوسيمين، إلى جانب الثنائي السنغالي بابي مطر سار وإيلمان ندياي، وفقا لموقع "كووورة" الرياضي.
وفي سياق متصل، رشح "كاف" 10 منتخبات لجائزة أفضل منتخب أفريقي، تصدرها منتخب المغرب الأول ومنتخب الشباب بطل العالم تحت 20 عامًا، إلى جانب منتخبات مصر، تونس، الجزائر، الرأس الأخضر، السنغال، كوت ديفوار، غانا، وجنوب أفريقيا.
وعلى صعيد الأندية، يتقدم نادي بيراميدز المصري
، بطل دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي، قائمة المرشحين، برفقة أندية عربية مثل نهضة بركان المغربي، الهلال السوداني، شباب بلوزداد، والرياضي القسنطيني الجزائريين، إلى جانب أسيك ميموزا الإيفواري، وأورلاندو بيراتس، ماميلودي صن داونز، وستيلينبوش من جنوب أفريقيا، وسيمبا التنزاني.
ولم يكشف "كاف" بعد عن موعد أو مكان حفل توزيع الجوائز، وسط توقعات بإقامته في المغرب
للعام الثاني على التوالي، بعد استضافته الناجحة للنسخة السابقة.