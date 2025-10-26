عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
بعد الهزيمة الرابعة.. ليفربول يواجه أكبر انتكاسة في تاريخ الدوري الإنجليزي
بعد الهزيمة الرابعة.. ليفربول يواجه أكبر انتكاسة في تاريخ الدوري الإنجليزي
أخبار العالم الآن, رياضة, ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي

بعد الهزيمة الرابعة.. ليفربول يواجه أكبر انتكاسة في تاريخ الدوري الإنجليزي

13:44 GMT 26.10.2025
© AP Photo / Jon Superمحمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1)
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
أصبح ليفربول أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتعرض لـ 4 هزائم متتالية في موسم واحد، بعد 5 انتصارات لم يتخللها هزائم أو تعادل في نفس الموسم.
كشفت ذلك بيانات شبكة "أوبتا" للإحصاءات بعد هزيمة الريدز أمام برينتفورد (3 - 2) في المباراة التي جمعة الفريقين، أمس السبت، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.
محمد صلاح يبكي تأثرا بذكرى زميله الراحل دييغو جوتا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
مجتمع
ليفربول يواصل السقوط بعد هزيمته أمام تشيلسي في قمة "البريميرليج"... فيديو
4 أكتوبر, 19:24 GMT
وعلى الرغم من عودة النجم المصري محمد صلاح إلى التسجيل بعد غياب دام أكثر من شهر، فإن الريدز تعرض للهزيمة الرابعة تواليا في الدوري، وهو رقم سلبي لم يحدث من من قبل تحت قيادة المدرب يورغن كلوب.
وكان ليفربول قد افتتح الموسم بـ 5 انتصارات بدأها بفوزه على بورنموث، ثم أرسنال وبيرنلي ونيوكاسل وإيفرتون.
لكن بعد ذلك بدأ يعاني من سلسلة هزائم متتالية أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد، تلتها الخسارة الأخيرة ضد برينتفورد.
وفي الوقت الذي يواجه فيه الفريق انتكاسة كبيرة محليا في منافسات الدوري الإنجليزي، فقد استطاع قبل أيام، الفوز على إينتراخت فرانكفورت الألماني، في دوري أبطال أوروبا.
