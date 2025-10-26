https://sarabic.ae/20251026/بعد-الهزيمة-الرابعة-ليفربول-يواجه-أكبر-انتكاسة-في-تاريخ-الدوري-الإنجليزي-1106411387.html
بعد الهزيمة الرابعة.. ليفربول يواجه أكبر انتكاسة في تاريخ الدوري الإنجليزي
بعد الهزيمة الرابعة.. ليفربول يواجه أكبر انتكاسة في تاريخ الدوري الإنجليزي
أصبح ليفربول أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتعرض لـ 4 هزائم متتالية في موسم واحد، بعد 5 انتصارات لم يتخللها هزائم أو تعادل في نفس الموسم.
كشفت ذلك بيانات شبكة "أوبتا" للإحصاءات بعد هزيمة الريدز أمام برينتفورد (3 - 2) في المباراة التي جمعة الفريقين، أمس السبت، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.وعلى الرغم من عودة النجم المصري محمد صلاح إلى التسجيل بعد غياب دام أكثر من شهر، فإن الريدز تعرض للهزيمة الرابعة تواليا في الدوري، وهو رقم سلبي لم يحدث من من قبل تحت قيادة المدرب يورغن كلوب. وكان ليفربول قد افتتح الموسم بـ 5 انتصارات بدأها بفوزه على بورنموث، ثم أرسنال وبيرنلي ونيوكاسل وإيفرتون.لكن بعد ذلك بدأ يعاني من سلسلة هزائم متتالية أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد، تلتها الخسارة الأخيرة ضد برينتفورد.وفي الوقت الذي يواجه فيه الفريق انتكاسة كبيرة محليا في منافسات الدوري الإنجليزي، فقد استطاع قبل أيام، الفوز على إينتراخت فرانكفورت الألماني، في دوري أبطال أوروبا.
