ليفربول يواصل السقوط بعد هزيمته أمام تشيلسي في قمة "البريميرليج"... فيديو

واصل فريق ليفربول، سقوطه مرة أخرى، بعد الخسارة من تشيلسي بهدف مقابل هدفين، في لقاء أُقيم على ملعب "ستامفورد بريدج"، في إطار الأسبوع السابع من منافسات الدوري الإنجليزي.
ليفربول تعرّض للخسارة الثانية على التوالي، بعد الهزيمة من كريستال بالاس أيضًا بنتيجة 2-1، كما تلقى "الريدز" خسارة في دوري أبطال أوروبا على حساب جالاتا سراي بنتيجة 1-0.
جاء الهدف الأول عبر النجم الإكوادوري موسيس كايسيدو، لاعب وسط تشيلسي، من تسديدة مباغتة قبل منطقة الجزاء ليتقدم للبلوز 1-0، قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 63، سجل الهولندي كودي جاكبو هدف التعادل للريدز مستغلا تمريرة ألكسندر إيزاك.
وقبل النهاية بلحظات، وتحديدا في الدقيقة 94، نجح البديل ستيفاو ويليان في تسجيل الهدف الثاني للبلوز ليقود فريقه للفوز 2-1.
وأصبح آرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على غريمه وست هام بنتيجة 2-0، ليفرط "الريدز" في الصدارة للمرة الأولى هذا الموسم بعد خسارة ست نقاط في آخر جولتين.