https://sarabic.ae/20250928/أرسنال-يخطف-فوزا-قاتلا-على-نيوكاسل-ويشعل-الصراع-مع-ليفربول-فيديو-1105379153.html
أرسنال يخطف فوزا قاتلا على نيوكاسل ويشعل الصراع مع ليفربول... فيديو
أرسنال يخطف فوزا قاتلا على نيوكاسل ويشعل الصراع مع ليفربول... فيديو
سبوتنيك عربي
حقق فريق أرسنال، فوزًا قاتلاً على حساب نيوكاسل بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب "سانت جيمس بارك" ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي لكرة... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T19:14+0000
2025-09-28T19:14+0000
2025-09-28T19:14+0000
مجتمع
آرسنال
نادي نيوكاسل الإنجليزي
منوعات
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0f/1072318182_0:0:2707:1523_1920x0_80_0_0_43112605688875de751a822771a12582.jpg
وتقدم فريق نيوكاسل عن طريق مهاجمه الألماني نيك وولتيماد، في الدقيقة (35) من الشوط الأول. في المقابل، انتفض أرسنال في آخر 6 دقائق من المباراة، بداية من البديل مايكل ميرينو، الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة (84) برأسية رائعة، ثم جاء الهدف القاتل عن طريق غابرييل دوس سانتوس، في الدقيقة (90) من كرة رأسية أيضا.واستغل أرسنال سقوط منافسه ليفربول في هذه الجولة، ليصعد إلى المركز الثاني برصيد 13 نقطة، ويضيّق الخناق على الـ"ريدز" المتصدر برصيد 15 نقطة.
https://sarabic.ae/20250921/أرسنال-يخطف-تعادلا-مثيرا-من-مانشستر-سيتى-في-قمة-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1105108948.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0f/1072318182_41:0:2448:1805_1920x0_80_0_0_e70de8798ea305a071c76d1d2f2b0c0c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
آرسنال, نادي نيوكاسل الإنجليزي, منوعات, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
آرسنال, نادي نيوكاسل الإنجليزي, منوعات, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
أرسنال يخطف فوزا قاتلا على نيوكاسل ويشعل الصراع مع ليفربول... فيديو
حقق فريق أرسنال، فوزًا قاتلاً على حساب نيوكاسل بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب "سانت جيمس بارك" ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتقدم فريق نيوكاسل عن طريق مهاجمه الألماني نيك وولتيماد، في الدقيقة (35) من الشوط الأول.
في المقابل، انتفض أرسنال في آخر 6 دقائق من المباراة، بداية من البديل مايكل ميرينو، الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة (84) برأسية رائعة، ثم جاء الهدف القاتل عن طريق غابرييل دوس سانتوس، في الدقيقة (90) من كرة رأسية أيضا.
واستغل أرسنال سقوط منافسه ليفربول في هذه الجولة، ليصعد إلى المركز الثاني برصيد 13 نقطة، ويضيّق الخناق على الـ"ريدز" المتصدر برصيد 15 نقطة.