أرسنال يخطف فوزا قاتلا على نيوكاسل ويشعل الصراع مع ليفربول... فيديو
19:14 GMT 28.09.2025
حقق فريق أرسنال، فوزًا قاتلاً على حساب نيوكاسل بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب "سانت جيمس بارك" ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتقدم فريق نيوكاسل عن طريق مهاجمه الألماني نيك وولتيماد، في الدقيقة (35) من الشوط الأول.
في المقابل، انتفض أرسنال في آخر 6 دقائق من المباراة، بداية من البديل مايكل ميرينو، الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة (84) برأسية رائعة، ثم جاء الهدف القاتل عن طريق غابرييل دوس سانتوس، في الدقيقة (90) من كرة رأسية أيضا.
واستغل أرسنال سقوط منافسه ليفربول في هذه الجولة، ليصعد إلى المركز الثاني برصيد 13 نقطة، ويضيّق الخناق على الـ"ريدز" المتصدر برصيد 15 نقطة.
