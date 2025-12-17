https://sarabic.ae/20251217/فيفا-يرضخ-للانتقادات-ويخفض-أسعار-تذاكر-مباريات-مونديال-2026-1108264798.html
"فيفا" يرضخ للانتقادات ويخفض أسعار تذاكر مباريات مونديال 2026
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إطلاق فئة تذاكر جديدة أقل سعراً تحت اسم "دخول الجماهير" بسعر ثابت 60 دولاراً أميركياً للتذكرة الواحدة، وذلك لجميع... 17.12.2025
2025-12-17T10:50+0000
2025-12-17T10:50+0000
2025-12-17T10:50+0000
جاء هذا الإعلان بعد موجة انتقادات حادة من جماهير كرة القدم حول العالم بشأن الأسعار "الباهظة" لتذاكر البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك صيف العام المقبل (من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026). وسيتولى الاتحادات الوطنية توزيع هذه التذاكر على "المشجعين المخلصين المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بمنتخباتهم". وأضاف البيان، أن نصف حصة كل اتحاد وطني ستكون في الفئات الأقل تكلفة، مع إعفاء من الرسوم الإدارية للطلبات غير الناجحة إذا خرج المنتخب مبكراً. من جانبها، رحبت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا بالخطوة، لكنها اعتبرتها "غير كافية"، مشيرة إلى أن التعديلات "لم تذهب بعيداً بما يكفي"، وأنها تبدو كـ"محاولة لامتصاص الغضب العالمي". وكانت الرابطة قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن متابعة منتخب من دور المجموعات حتى النهائي قد تكلف المشجع ما لا يقل عن 6900 دولار أميركي، أي نحو خمسة أضعاف التكلفة في مونديال قطر 2022. يذكر أن مرحلة بيع التذاكر الحالية عبر السحب العشوائي سجلت أكثر من 20 مليون طلب حتى الآن، وتستمر حتى 13 يناير 2026.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إطلاق فئة تذاكر جديدة أقل سعراً تحت اسم "دخول الجماهير" بسعر ثابت 60 دولاراً أميركياً للتذكرة الواحدة، وذلك لجميع المباريات الـ104 في كأس العالم 2026، بما فيها المباراة النهائية.
جاء هذا الإعلان بعد موجة انتقادات حادة من جماهير كرة القدم حول العالم بشأن الأسعار "الباهظة" لتذاكر البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك صيف العام المقبل (من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026).
وأوضح "فيفا" في بيان على موقعه الرسمي أن هذه الفئة الجديدة مخصصة حصرياً لمشجعي المنتخبات المتأهلة، وتشكل 10% من حصة التذاكر المخصصة لكل اتحاد وطني (التي تبلغ 8% من إجمالي التذاكر).
وسيتولى الاتحادات الوطنية توزيع هذه التذاكر على "المشجعين المخلصين المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بمنتخباتهم".
وأضاف البيان، أن نصف حصة كل اتحاد وطني ستكون في الفئات الأقل تكلفة، مع إعفاء من الرسوم الإدارية للطلبات غير الناجحة إذا خرج المنتخب مبكراً.
من جانبها، رحبت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا
بالخطوة، لكنها اعتبرتها "غير كافية"، مشيرة إلى أن التعديلات "لم تذهب بعيداً بما يكفي"، وأنها تبدو كـ"محاولة لامتصاص الغضب العالمي".
وأكدت الرابطة في بيانها أن عدد التذاكر الرخيصة محدود جداً (حوالي 1000 تذكرة لكل مباراة مقسمة بين الفريقين)، مما يعني أن الغالبية العظمى من المشجعين ستضطر لدفع أسعار أعلى بكثير من أي نسخة سابقة. كما انتقدت عدم وجود ترتيبات خاصة للمشجعين ذوي الإعاقة.
وكانت الرابطة قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن متابعة منتخب من دور المجموعات حتى النهائي قد تكلف المشجع ما لا يقل عن 6900 دولار أميركي، أي نحو خمسة أضعاف التكلفة في مونديال قطر 2022.
يذكر أن مرحلة بيع التذاكر الحالية عبر السحب العشوائي سجلت أكثر من 20 مليون طلب حتى الآن، وتستمر حتى 13 يناير 2026.