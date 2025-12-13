https://sarabic.ae/20251213/غضب-عارم-بين-جماهير-كرة-القدم-بسبب-أسعار-تذاكر-كأس-العالم-2026-الباهظة--1108129279.html
غضب عارم بين جماهير كرة القدم بسبب أسعار تذاكر كأس العالم 2026 الباهظة
وبدأ الجدل بعد نشر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم تفاصيل الأسعار المخصصة لحصة رابطة الأعضاء المشاركين، وهي فئة تذاكر مصممة لتوفير مقاعد بأسعار ثابتة للمشجعين الذين يتابعون معظم مباريات منتخباتهم، دون تأثر بتقلبات السوق، وفقا لوسائل إعلام غربية. لكن الأسعار فجرت مفاجأة كبيرة، إذ بلغ سعر أرخص تذكرة للمباراة النهائية، المقررة في 19 يوليو، 4185 دولاراً أمريكياً. من جانبها، وصفت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا نهج "فيفا" في التسعير بأنه "خيانة جسيمة للجماهير". وأضاف البيان أن ما يحدث "انتهاك صارخ لتقاليد كأس العالم، وتجاهل للدور المحوري الذي يلعبه المشجعون في خلق الأجواء الفريدة للبطولة". ودعت الرابطة "فيفا" إلى وقف فوري لبيع هذه الفئة من التذاكر، والدخول في مشاورات مع الأطراف المعنية لإعادة النظر في الأسعار وتوزيع الفئات بما يحترم عالمية البطولة وأهميتها الثقافية. وقالت "سفارة مشجعي إنجلترا" التابعة لرابطة مشجعي كرة القدم إن السياسة التسعيرية "مضحكة وغير معقولة"، فيما عادت منظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا لوصفها بـ"الخيانة العظمى"، معتبرة الأسعار "ابتزازية"، وحاثة "فيفا" على وقف عملية البيع فوراً. وكان مشجعون يعتمدون على برامج السفر والولاء التابعة لاتحاداتهم الوطنية قد فوجئوا صباح الخميس بأن أرخص تذكرة للنهائي لا تقل عن 4185 دولاراً.
16:23 GMT 13.12.2025 (تم التحديث: 16:34 GMT 13.12.2025)
يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موجة غضب متزايدة من الجماهير، مع نداءات لوقف بيع تذاكر كأس العالم 2026، بعد الكشف عن أسعار وُصفت بأنها "باهظة" حتى بالنسبة لأكثر المشجعين ولاءً.
وبدأ الجدل بعد نشر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم تفاصيل الأسعار المخصصة لحصة رابطة الأعضاء المشاركين، وهي فئة تذاكر مصممة لتوفير مقاعد بأسعار ثابتة للمشجعين الذين يتابعون معظم مباريات منتخباتهم، دون تأثر بتقلبات السوق، وفقا لوسائل إعلام غربية.
لكن الأسعار فجرت مفاجأة كبيرة، إذ بلغ سعر أرخص تذكرة للمباراة النهائية، المقررة في 19 يوليو، 4185 دولاراً أمريكياً. من جانبها، وصفت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا نهج "فيفا
" في التسعير بأنه "خيانة جسيمة للجماهير".
وأوضحت في بيان أن المشجعين سيضطرون، وفق الأسعار الحالية، إلى دفع ما يصل إلى 6900 يورو (حوالي 8098 دولاراً) لحضور جميع مباريات البطولة ضمن هذه الفئة، أي خمسة أضعاف تكلفة حضور مباريات نسخة قطر 2022.
وأضاف البيان أن ما يحدث "انتهاك صارخ لتقاليد كأس العالم، وتجاهل للدور المحوري الذي يلعبه المشجعون في خلق الأجواء الفريدة للبطولة".
ودعت الرابطة "فيفا" إلى وقف فوري لبيع هذه الفئة من التذاكر، والدخول في مشاورات مع الأطراف المعنية لإعادة النظر في الأسعار وتوزيع الفئات بما يحترم عالمية البطولة وأهميتها الثقافية.
في إنجلترا، وصف مشجعو المنتخب الأسعار بأنها "صفعة على الوجه" من "فيفا"، بعدما تجاوزت أرخص باقة لحضور مباريات منتخبهم 5000 جنيه إسترليني (حوالي 6664 دولاراً)، فيما بلغ سعر تذكرة النهائي وحدها أكثر من 3000 جنيه.
وقالت "سفارة مشجعي إنجلترا" التابعة لرابطة مشجعي كرة القدم إن السياسة التسعيرية "مضحكة وغير معقولة"، فيما عادت منظمة مشجعي كرة القدم
في أوروبا لوصفها بـ"الخيانة العظمى"، معتبرة الأسعار "ابتزازية"، وحاثة "فيفا" على وقف عملية البيع فوراً.
وكان مشجعون يعتمدون على برامج السفر والولاء التابعة لاتحاداتهم الوطنية قد فوجئوا صباح الخميس بأن أرخص تذكرة للنهائي لا تقل عن 4185 دولاراً.