غضب عارم بين جماهير كرة القدم بسبب أسعار تذاكر كأس العالم 2026 الباهظة

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وبدأ الجدل بعد نشر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم تفاصيل الأسعار المخصصة لحصة رابطة الأعضاء المشاركين، وهي فئة تذاكر مصممة لتوفير مقاعد بأسعار ثابتة للمشجعين الذين يتابعون معظم مباريات منتخباتهم، دون تأثر بتقلبات السوق، وفقا لوسائل إعلام غربية. لكن الأسعار فجرت مفاجأة كبيرة، إذ بلغ سعر أرخص تذكرة للمباراة النهائية، المقررة في 19 يوليو، 4185 دولاراً أمريكياً. من جانبها، وصفت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا نهج "فيفا" في التسعير بأنه "خيانة جسيمة للجماهير". وأضاف البيان أن ما يحدث "انتهاك صارخ لتقاليد كأس العالم، وتجاهل للدور المحوري الذي يلعبه المشجعون في خلق الأجواء الفريدة للبطولة". ودعت الرابطة "فيفا" إلى وقف فوري لبيع هذه الفئة من التذاكر، والدخول في مشاورات مع الأطراف المعنية لإعادة النظر في الأسعار وتوزيع الفئات بما يحترم عالمية البطولة وأهميتها الثقافية. وقالت "سفارة مشجعي إنجلترا" التابعة لرابطة مشجعي كرة القدم إن السياسة التسعيرية "مضحكة وغير معقولة"، فيما عادت منظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا لوصفها بـ"الخيانة العظمى"، معتبرة الأسعار "ابتزازية"، وحاثة "فيفا" على وقف عملية البيع فوراً. وكان مشجعون يعتمدون على برامج السفر والولاء التابعة لاتحاداتهم الوطنية قد فوجئوا صباح الخميس بأن أرخص تذكرة للنهائي لا تقل عن 4185 دولاراً.
https://sarabic.ae/20251128/إيران-تقاطع-قرعة-كأس-العالم-2026-1107600105.html
https://sarabic.ae/20251125/فيفا-يفاجئ-الدون-بقرار-نهائى-قبل-كأس-العالم-2026--1107489910.html
https://sarabic.ae/20251117/رقم-عربي-تاريخي-7-منتخبات-تتأهل-إلى-كأس-العالم-2026-1107213507.html
16:23 GMT 13.12.2025 (تم التحديث: 16:34 GMT 13.12.2025)
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور الملف الثلاثي يفوز بحق استضافة كأس العالم 2026
 الملف الثلاثي يفوز بحق استضافة كأس العالم 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور
يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موجة غضب متزايدة من الجماهير، مع نداءات لوقف بيع تذاكر كأس العالم 2026، بعد الكشف عن أسعار وُصفت بأنها "باهظة" حتى بالنسبة لأكثر المشجعين ولاءً.
وبدأ الجدل بعد نشر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم تفاصيل الأسعار المخصصة لحصة رابطة الأعضاء المشاركين، وهي فئة تذاكر مصممة لتوفير مقاعد بأسعار ثابتة للمشجعين الذين يتابعون معظم مباريات منتخباتهم، دون تأثر بتقلبات السوق، وفقا لوسائل إعلام غربية.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
مجتمع
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026
28 نوفمبر, 16:33 GMT
لكن الأسعار فجرت مفاجأة كبيرة، إذ بلغ سعر أرخص تذكرة للمباراة النهائية، المقررة في 19 يوليو، 4185 دولاراً أمريكياً. من جانبها، وصفت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا نهج "فيفا" في التسعير بأنه "خيانة جسيمة للجماهير".
وأوضحت في بيان أن المشجعين سيضطرون، وفق الأسعار الحالية، إلى دفع ما يصل إلى 6900 يورو (حوالي 8098 دولاراً) لحضور جميع مباريات البطولة ضمن هذه الفئة، أي خمسة أضعاف تكلفة حضور مباريات نسخة قطر 2022.
وأضاف البيان أن ما يحدث "انتهاك صارخ لتقاليد كأس العالم، وتجاهل للدور المحوري الذي يلعبه المشجعون في خلق الأجواء الفريدة للبطولة".
البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
فيفا يفاجئ "الدون" بقرار نهائى قبل كأس العالم 2026
25 نوفمبر, 18:34 GMT
ودعت الرابطة "فيفا" إلى وقف فوري لبيع هذه الفئة من التذاكر، والدخول في مشاورات مع الأطراف المعنية لإعادة النظر في الأسعار وتوزيع الفئات بما يحترم عالمية البطولة وأهميتها الثقافية.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
رقم عربي تاريخي.. 7 منتخبات تتأهل إلى كأس العالم 2026
17 نوفمبر, 19:54 GMT
في إنجلترا، وصف مشجعو المنتخب الأسعار بأنها "صفعة على الوجه" من "فيفا"، بعدما تجاوزت أرخص باقة لحضور مباريات منتخبهم 5000 جنيه إسترليني (حوالي 6664 دولاراً)، فيما بلغ سعر تذكرة النهائي وحدها أكثر من 3000 جنيه.
وقالت "سفارة مشجعي إنجلترا" التابعة لرابطة مشجعي كرة القدم إن السياسة التسعيرية "مضحكة وغير معقولة"، فيما عادت منظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا لوصفها بـ"الخيانة العظمى"، معتبرة الأسعار "ابتزازية"، وحاثة "فيفا" على وقف عملية البيع فوراً.
وكان مشجعون يعتمدون على برامج السفر والولاء التابعة لاتحاداتهم الوطنية قد فوجئوا صباح الخميس بأن أرخص تذكرة للنهائي لا تقل عن 4185 دولاراً.
