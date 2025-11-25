https://sarabic.ae/20251125/فيفا-يفاجئ-الدون-بقرار-نهائى-قبل-كأس-العالم-2026--1107489910.html

فيفا يفاجئ "الدون" بقرار نهائى قبل كأس العالم 2026

فيفا يفاجئ "الدون" بقرار نهائى قبل كأس العالم 2026

سبوتنيك عربي

فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي وقائد منتخب البرتغال، الملقب بـ"الدون"، بإعلانه القرار الرسمي... 25.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-25T18:34+0000

2025-11-25T18:34+0000

2025-11-25T18:34+0000

البرتغال

أخبار السعودية اليوم

رياضة

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093390329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fecf147dccbed4326e8baddb4806227d.jpg

وأكد الفيفا، في بيان نقلته مواقع رياضية عالمية، أن رونالدو سيُوقف لمباراة واحدة فقط، خلافًا للأنباء التي انتشرت في الأيام الماضية عن إمكانية إيقافه لمباراتين، مما كان سيحرمه من الظهور في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في المونديال. وبذلك، أصبح تواجد رونالدو في أولى مباريات منتخب البرتغال في كأس العالم أمرًا مقررًا رسميًا. وخسر المنتخب البرتغالي المباراة 2-0 في دبلن، مفوتًا فرصة التأهل الرسمي للنهائيات قبل جولة واحدة من انتهاء التصفيات الأوروبية، لكن الضربة الأكبر كانت طرد قائد الفريق وأفضل هدافيه التاريخيًا، بعد اعتدائه بالكوع على مدافع أيرلندي، مما أثار جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام العالمية.أظهر الحكم بطاقة صفراء أولية لرونالدو، لكنه عاد عن قراره بعد مراجعة "الفيديو المساعد" (فار)، وأشهر بطاقة حمراء مباشرة، في حدث وُصف بأنه "الأول من نوعه" في مسيرة اللاعب البالغ 40 عامًا مع المنتخب، بعد 226 مباراة و143 هدفًا.ونقلت صحيفة "أبولا" البرتغالية عن مصادر أن الاتحاد يستعد لتقديم طلب رسمي إلى فيفا لتخفيض العقوبة إلى إيقاف لمباراة واحدة فقط، محاولاً تجنب غياب النجم عن المباراة الافتتاحية للبرتغال في مونديال 2026 إذا امتد الإيقاف إلى مباراتين أو أكثر.ويأمل الاتحاد في تجنب عقوبة مغلظة تهدد بإبعاد قائده التاريخي عن بداية البطولة المستضافة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

https://sarabic.ae/20251120/قبل-كأس-العالم-2026-فيفا-يصدم-كريستيانو-رونالدو--1107328523.html

https://sarabic.ae/20251008/كريستيانو-رونالدو-يصبح-أول-لاعب-كرة-قدم-ملياردير-في-التاريخ-1105773900.html

البرتغال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

البرتغال, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات