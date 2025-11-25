https://sarabic.ae/20251125/فيفا-يفاجئ-الدون-بقرار-نهائى-قبل-كأس-العالم-2026--1107489910.html
فيفا يفاجئ "الدون" بقرار نهائى قبل كأس العالم 2026
البرتغال
أخبار السعودية اليوم
رياضة
منوعات
وأكد الفيفا، في بيان نقلته مواقع رياضية عالمية، أن رونالدو سيُوقف لمباراة واحدة فقط، خلافًا للأنباء التي انتشرت في الأيام الماضية عن إمكانية إيقافه لمباراتين، مما كان سيحرمه من الظهور في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في المونديال. وبذلك، أصبح تواجد رونالدو في أولى مباريات منتخب البرتغال في كأس العالم أمرًا مقررًا رسميًا. وخسر المنتخب البرتغالي المباراة 2-0 في دبلن، مفوتًا فرصة التأهل الرسمي للنهائيات قبل جولة واحدة من انتهاء التصفيات الأوروبية، لكن الضربة الأكبر كانت طرد قائد الفريق وأفضل هدافيه التاريخيًا، بعد اعتدائه بالكوع على مدافع أيرلندي، مما أثار جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام العالمية.أظهر الحكم بطاقة صفراء أولية لرونالدو، لكنه عاد عن قراره بعد مراجعة "الفيديو المساعد" (فار)، وأشهر بطاقة حمراء مباشرة، في حدث وُصف بأنه "الأول من نوعه" في مسيرة اللاعب البالغ 40 عامًا مع المنتخب، بعد 226 مباراة و143 هدفًا.ونقلت صحيفة "أبولا" البرتغالية عن مصادر أن الاتحاد يستعد لتقديم طلب رسمي إلى فيفا لتخفيض العقوبة إلى إيقاف لمباراة واحدة فقط، محاولاً تجنب غياب النجم عن المباراة الافتتاحية للبرتغال في مونديال 2026 إذا امتد الإيقاف إلى مباراتين أو أكثر.ويأمل الاتحاد في تجنب عقوبة مغلظة تهدد بإبعاد قائده التاريخي عن بداية البطولة المستضافة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
البرتغال
فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي وقائد منتخب البرتغال، الملقب بـ"الدون"، بإعلانه القرار الرسمي بشأن العقوبة الموقعة عليه قبل انطلاق كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وأكد الفيفا
، في بيان نقلته مواقع رياضية عالمية، أن رونالدو سيُوقف لمباراة واحدة فقط، خلافًا للأنباء التي انتشرت في الأيام الماضية عن إمكانية إيقافه لمباراتين، مما كان سيحرمه من الظهور في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في المونديال.
وبذلك، أصبح تواجد رونالدو في أولى مباريات منتخب البرتغال في كأس العالم أمرًا مقررًا رسميًا.
وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم قد بدأ، منتصف هذا الشهر، جهوده القانونية لتخفيف عقوبة الإيقاف المتوقعة من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي (فيفا) ضد النجم كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، عقب طرده الأول في مسيرته الدولية خلال مباراة تصفيات كأس العالم 2026 أمام أيرلندا الشمالية يوم الخميس قبل الماضي، وفقا لما ذكرته مواقع رياضية.
وخسر المنتخب البرتغالي
المباراة 2-0 في دبلن، مفوتًا فرصة التأهل الرسمي للنهائيات قبل جولة واحدة من انتهاء التصفيات الأوروبية، لكن الضربة الأكبر كانت طرد قائد الفريق وأفضل هدافيه التاريخيًا، بعد اعتدائه بالكوع على مدافع أيرلندي، مما أثار جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام العالمية.
أظهر الحكم بطاقة صفراء أولية لرونالدو، لكنه عاد عن قراره بعد مراجعة "الفيديو المساعد" (فار)، وأشهر بطاقة حمراء مباشرة، في حدث وُصف بأنه "الأول من نوعه" في مسيرة اللاعب البالغ 40 عامًا مع المنتخب، بعد 226 مباراة و143 هدفًا.
ونقلت صحيفة "أبولا" البرتغالية عن مصادر أن الاتحاد يستعد لتقديم طلب رسمي إلى فيفا لتخفيض العقوبة إلى إيقاف لمباراة واحدة فقط، محاولاً تجنب غياب النجم عن المباراة الافتتاحية للبرتغال في مونديال 2026
إذا امتد الإيقاف إلى مباراتين أو أكثر.
ويأمل الاتحاد في تجنب عقوبة مغلظة تهدد بإبعاد قائده التاريخي عن بداية البطولة المستضافة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.