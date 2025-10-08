https://sarabic.ae/20251008/كريستيانو-رونالدو-يصبح-أول-لاعب-كرة-قدم-ملياردير-في-التاريخ-1105773900.html
حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازًا غير مسبوق خارج الملاعب، ليصبح أول لاعب كرة قدم في العالم يصل إلى مرتبة الملياردير.
وبلغت ثروة النجم البرتغالي، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، 1.4 مليار دولار.جاء هذا الإنجاز بعد توقيع رونالدو عقدًا ضخمًا مع نادي النصر السعودي في يونيو الماضي، بقيمة تزيد عن 400 مليون دولار، ليصبح من أكبر العقود في تاريخ كرة القدم. وتضمنت الامتيازات إعفاءات ضريبية، حصة في ملكية النادي، واستخدام طائرة خاصة، مما عزز مكانته المالية بشكل كبير. لمع نجمه مع سبورتينغ لشبونة، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2003، قبل أن يوقّع صفقة قياسية مع ريال مدريد عام 2009، ليصبح أحد أعلى اللاعبين أجرًا في العالم. وعلى مدار أكثر من عقدين، استثمر رونالدو شهرته من خلال عقود إعلانية مع علامات تجارية عالمية مثل نايكي وأرماني، حيث وقّع عقدًا مع نايكي لمدة عشر سنوات بقيمة 18 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى صفقات مع كاسترول وغيرها، أضافت نحو 175 مليون دولار إلى ثروته. ورغم تنافس رونالدو وليونيل ميسي على صدارة الرواتب لسنوات، إلا أن انتقال رونالدو إلى السعودية وانضمام ميسي إلى إنتر ميامي غيّرا المعادلة. وبينما يحصل ميسي على راتب سنوي مضمون بقيمة 20 مليون دولار مع حصة في إيرادات شركة آبل، فإن دخل رونالدو خلال الموسمين الماضيين يفوق نظيره بعشرة أضعاف. ومع ذلك، قد يعيد ميسي التوازن مستقبلًا بحصة محتملة في ناديه الأمريكي بعد الاعتزال.
