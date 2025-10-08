عربي
كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم ملياردير في التاريخ
كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم ملياردير في التاريخ
كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم ملياردير في التاريخ

19:28 GMT 08.10.2025
© AP Photo / Paul Whiteنجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وجورجينا رويدريغز
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وجورجينا رويدريغز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Paul White
تابعنا عبر
حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازًا غير مسبوق خارج الملاعب، ليصبح أول لاعب كرة قدم في العالم يصل إلى مرتبة الملياردير.
وبلغت ثروة النجم البرتغالي، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، 1.4 مليار دولار.
جاء هذا الإنجاز بعد توقيع رونالدو عقدًا ضخمًا مع نادي النصر السعودي في يونيو الماضي، بقيمة تزيد عن 400 مليون دولار، ليصبح من أكبر العقود في تاريخ كرة القدم.
البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
مجتمع
كريستيانو رونالدو يجدد عقده مع النصر... ومصدر يكشف المدة
10 فبراير, 21:38 GMT
وتضمنت الامتيازات إعفاءات ضريبية، حصة في ملكية النادي، واستخدام طائرة خاصة، مما عزز مكانته المالية بشكل كبير.
وبدأت رحلة رونالدو من نشأة متواضعة في جزيرة ماديرا البرتغالية، حيث تخلى عن دراسته في سن الرابعة عشرة ليتفرغ لكرة القدم.
لمع نجمه مع سبورتينغ لشبونة، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2003، قبل أن يوقّع صفقة قياسية مع ريال مدريد عام 2009، ليصبح أحد أعلى اللاعبين أجرًا في العالم.
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
مجتمع
هل يجتمع كريستيانو رونالدو ونجله في كأس العالم 2030
21 يوليو, 20:16 GMT
وعلى مدار أكثر من عقدين، استثمر رونالدو شهرته من خلال عقود إعلانية مع علامات تجارية عالمية مثل نايكي وأرماني، حيث وقّع عقدًا مع نايكي لمدة عشر سنوات بقيمة 18 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى صفقات مع كاسترول وغيرها، أضافت نحو 175 مليون دولار إلى ثروته.
كما جنى أكثر من 550 مليون دولار كرواتب بين عامي 2002 و2023، إلى جانب مكافأة توقيع مع النصر بقيمة 30 مليون دولار.
ورغم تنافس رونالدو وليونيل ميسي على صدارة الرواتب لسنوات، إلا أن انتقال رونالدو إلى السعودية وانضمام ميسي إلى إنتر ميامي غيّرا المعادلة.
وبينما يحصل ميسي على راتب سنوي مضمون بقيمة 20 مليون دولار مع حصة في إيرادات شركة آبل، فإن دخل رونالدو خلال الموسمين الماضيين يفوق نظيره بعشرة أضعاف. ومع ذلك، قد يعيد ميسي التوازن مستقبلًا بحصة محتملة في ناديه الأمريكي بعد الاعتزال.
