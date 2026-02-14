https://sarabic.ae/20260214/كريستيانو-رونالدو-يواصل-تحطيم-الأرقام-ويقترب-من-إنجاز-الهدف-رقم-1000فيديو-1110374014.html
رونالدو يواصل تحطيم الأرقام ويقترب من إنجاز الهدف رقم 1000..فيديو
رونالدو يواصل تحطيم الأرقام ويقترب من إنجاز الهدف رقم 1000..فيديو
سبوتنيك عربي
يواصل كريستيانو رونالدو مطاردة إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الحافلة، بعدما بات قريبًا من الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مشواره الكروي، وهو رقم غير مسبوق في عالم... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T21:46+0000
2026-02-14T21:46+0000
2026-02-14T21:47+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي النصر السعودي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_0:117:1724:1087_1920x0_80_0_0_bb8594a8cfb6ef5b142096f1a23b39e1.jpg
وسجل النجم البرتغالي هدفا خلال فوز نادي النصر السعودي على الفتح في الجولة 22 من دوري المحترفين السعودي، ليواصل تقدمه نحو تحقيق هذا الرقم الاستثنائي. كما دوّن أول أهدافه بعد بلوغه سن 41 عاما، ليؤكد استمراريته التهديفية على مدار 24 عامًا متتالية، منذ انطلاقته عام 2002 وهو في السابعة عشرة، وحتى عام 2026.وتوزعت أهدافه عبر محطاته المختلفة بواقع 450 هدفا مع ريال مدريد، و145 هدفا مع مانشستر يونايتد، و118 هدفا مع النصر، و101 هدف مع يوفنتوس، و5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة، إضافة إلى 143 هدفا بقميص منتخب البرتغال.كما رفع النجم البرتغالي رصيده في دوري المحترفين السعودي بقميص النصر إلى 92 هدفا، ليصبح على بعد 8 أهداف فقط من دخول نادي المئة في المسابقة.اقترب للغاية.. ماذا يحتاج "الدون" للوصول إلى 100 هدف في الدوري السعودي؟ريال مدريد يتعرض لصدمة جديدة بسبب مبابي
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_192:0:1724:1149_1920x0_80_0_0_48ebb9fa1fabbe4ca4c42b5eee58163c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة
رونالدو يواصل تحطيم الأرقام ويقترب من إنجاز الهدف رقم 1000..فيديو
21:46 GMT 14.02.2026 (تم التحديث: 21:47 GMT 14.02.2026)
يواصل كريستيانو رونالدو مطاردة إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الحافلة، بعدما بات قريبًا من الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مشواره الكروي، وهو رقم غير مسبوق في عالم كرة القدم.
وسجل النجم البرتغالي هدفا خلال فوز نادي النصر السعودي على الفتح في الجولة 22 من دوري المحترفين السعودي، ليواصل تقدمه نحو تحقيق هذا الرقم الاستثنائي. كما دوّن أول أهدافه بعد بلوغه سن 41 عاما، ليؤكد استمراريته التهديفية على مدار 24 عامًا متتالية، منذ انطلاقته عام 2002 وهو في السابعة عشرة، وحتى عام 2026.
وبات رونالدو على بعد هدف واحد فقط لبلوغ 500 هدف منذ تجاوزه الثلاثين من عمره، في حين رفع رصيده الإجمالي إلى 962 هدفا خلال مسيرته، ما يعني أنه يحتاج إلى 38 هدفا إضافيًا لبلوغ حاجز الألفية.
وتوزعت أهدافه عبر محطاته المختلفة بواقع 450 هدفا مع ريال مدريد، و145 هدفا مع مانشستر يونايتد، و118 هدفا مع النصر، و101 هدف مع يوفنتوس، و5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة، إضافة إلى 143 هدفا بقميص منتخب البرتغال.
كما رفع النجم البرتغالي رصيده في دوري المحترفين السعودي بقميص النصر إلى 92 هدفا، ليصبح على بعد 8 أهداف فقط من دخول نادي المئة في المسابقة.