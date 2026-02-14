رونالدو يواصل تحطيم الأرقام ويقترب من إنجاز الهدف رقم 1000..فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
رونالدو يواصل تحطيم الأرقام ويقترب من إنجاز الهدف رقم 1000..فيديو
رونالدو يواصل تحطيم الأرقام ويقترب من إنجاز الهدف رقم 1000..فيديو
سبوتنيك عربي
يواصل كريستيانو رونالدو مطاردة إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الحافلة، بعدما بات قريبًا من الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مشواره الكروي، وهو رقم غير مسبوق في عالم... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
رونالدو يواصل تحطيم الأرقام ويقترب من إنجاز الهدف رقم 1000..فيديو

21:46 GMT 14.02.2026
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو
يواصل كريستيانو رونالدو مطاردة إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الحافلة، بعدما بات قريبًا من الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مشواره الكروي، وهو رقم غير مسبوق في عالم كرة القدم.
وسجل النجم البرتغالي هدفا خلال فوز نادي النصر السعودي على الفتح في الجولة 22 من دوري المحترفين السعودي، ليواصل تقدمه نحو تحقيق هذا الرقم الاستثنائي. كما دوّن أول أهدافه بعد بلوغه سن 41 عاما، ليؤكد استمراريته التهديفية على مدار 24 عامًا متتالية، منذ انطلاقته عام 2002 وهو في السابعة عشرة، وحتى عام 2026.
وبات رونالدو على بعد هدف واحد فقط لبلوغ 500 هدف منذ تجاوزه الثلاثين من عمره، في حين رفع رصيده الإجمالي إلى 962 هدفا خلال مسيرته، ما يعني أنه يحتاج إلى 38 هدفا إضافيًا لبلوغ حاجز الألفية.
وتوزعت أهدافه عبر محطاته المختلفة بواقع 450 هدفا مع ريال مدريد، و145 هدفا مع مانشستر يونايتد، و118 هدفا مع النصر، و101 هدف مع يوفنتوس، و5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة، إضافة إلى 143 هدفا بقميص منتخب البرتغال.
كما رفع النجم البرتغالي رصيده في دوري المحترفين السعودي بقميص النصر إلى 92 هدفا، ليصبح على بعد 8 أهداف فقط من دخول نادي المئة في المسابقة.
اقترب للغاية.. ماذا يحتاج "الدون" للوصول إلى 100 هدف في الدوري السعودي؟
ريال مدريد يتعرض لصدمة جديدة بسبب مبابي
