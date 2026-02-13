https://sarabic.ae/20260213/ريال-مدريد-يتعرض-لصدمة-جديدة-بسبب-مبابي-1110327110.html
ريال مدريد يتعرض لصدمة جديدة بسبب مبابي
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الجمعة، أن نجم ريال مدريد، يعيش حالة من المعاناة، ما قد يدفع ناديه لاتخاذ قرار صعب بشأنه، خلال الفترة القليلة المقبلة.وأوضحت صحيفة غربية أن كيليان مبابي قد يغيب عن لقاء ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، حيث يرغب النادي في حماية نجمه الفرنسي الأبرز هذا الموسم، من تفاقم الإصابة.وأشارت إلى أن مشاركة كيليان مبابي أمام ريال سوسيداد، غير مؤكدة بعد عدم خوض اللاعب لتدريبات الفريق الجماعية لليوم الثاني على التوالي، منوّهة أنه لا يزال يشعر ببعض الإجهاد في ركبته اليسرى، التي عانت من الالتواء في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.ومن المفترض أن يتبع النجم الفرنسي في صفوف النادي الملكي كيليان مبابي، خطة علاجية محددة لحل المشاكل التي يعاني، منها منذ نهاية العام الماضي، في وقت تعتمد مشاركته على مدى تحسن حالته خلال الساعات المقبلة.وتتمثل أولوية النادي الملكي الإسباني بأن يكون النجم الفرنسي كيليان مبابي، لائقًا لمواجهة بنفيكا في ملحق دور الـ16 في بطولة أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 فبراير/ شباط الجاري.ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 57 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يتواجد برشلونة في الصدارة برصيد 58 نقطة.
تعرض نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لصدمة جديدة بسبب ما يعانيه لاعبه ونجمه كيليان مبابي، خلال الفترة الحالية.
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الجمعة، أن نجم ريال مدريد، يعيش حالة من المعاناة، ما قد يدفع ناديه لاتخاذ قرار صعب بشأنه، خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضحت صحيفة غربية أن كيليان مبابي قد يغيب عن لقاء ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، حيث يرغب النادي في حماية نجمه الفرنسي الأبرز هذا الموسم، من تفاقم الإصابة.
وأشارت إلى أن مشاركة كيليان مبابي أمام ريال سوسيداد، غير مؤكدة بعد عدم خوض اللاعب لتدريبات الفريق الجماعية لليوم الثاني على التوالي، منوّهة أنه لا يزال يشعر ببعض الإجهاد في ركبته اليسرى، التي عانت من الالتواء في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ومن المفترض أن يتبع النجم الفرنسي في صفوف النادي الملكي كيليان مبابي
، خطة علاجية محددة لحل المشاكل التي يعاني، منها منذ نهاية العام الماضي، في وقت تعتمد مشاركته على مدى تحسن حالته خلال الساعات المقبلة.
فيما القرار النهائي بشأن مشاركته في المباريات لن يتخذ إلا في الحصة التدريبية الأخيرة للمباراة، وبدوره لن يخاطر ريال مدريد بأي شيء مع مبابي، خاصة مع اقتراب مباراة دوري أبطال أوروبا المهمة والمصيرية ضد بنفيكا البرتغالي.
وتتمثل أولوية النادي الملكي الإسباني بأن يكون النجم الفرنسي كيليان مبابي، لائقًا لمواجهة بنفيكا في ملحق دور الـ16 في بطولة أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 فبراير/ شباط الجاري.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 57 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يتواجد برشلونة في الصدارة برصيد 58 نقطة.