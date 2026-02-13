https://sarabic.ae/20260213/ريال-مدريد-يتعرض-لصدمة-جديدة-بسبب-مبابي-1110327110.html

ريال مدريد يتعرض لصدمة جديدة بسبب مبابي

ريال مدريد يتعرض لصدمة جديدة بسبب مبابي

سبوتنيك عربي

تعرض نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لصدمة جديدة بسبب ما يعانيه لاعبه ونجمه كيليان مبابي، خلال الفترة الحالية. 13.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-13T12:44+0000

2026-02-13T12:44+0000

2026-02-13T12:44+0000

مجتمع

أخبار نادي ريال مدريد

الدوري الإسباني

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101840512_0:0:1186:668_1920x0_80_0_0_69ad1219a24b94351de7cdc6de170a69.jpg

وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الجمعة، أن نجم ريال مدريد، يعيش حالة من المعاناة، ما قد يدفع ناديه لاتخاذ قرار صعب بشأنه، خلال الفترة القليلة المقبلة.وأوضحت صحيفة غربية أن كيليان مبابي قد يغيب عن لقاء ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، حيث يرغب النادي في حماية نجمه الفرنسي الأبرز هذا الموسم، من تفاقم الإصابة.وأشارت إلى أن مشاركة كيليان مبابي أمام ريال سوسيداد، غير مؤكدة بعد عدم خوض اللاعب لتدريبات الفريق الجماعية لليوم الثاني على التوالي، منوّهة أنه لا يزال يشعر ببعض الإجهاد في ركبته اليسرى، التي عانت من الالتواء في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.ومن المفترض أن يتبع النجم الفرنسي في صفوف النادي الملكي كيليان مبابي، خطة علاجية محددة لحل المشاكل التي يعاني، منها منذ نهاية العام الماضي، في وقت تعتمد مشاركته على مدى تحسن حالته خلال الساعات المقبلة.وتتمثل أولوية النادي الملكي الإسباني بأن يكون النجم الفرنسي كيليان مبابي، لائقًا لمواجهة بنفيكا في ملحق دور الـ16 في بطولة أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 فبراير/ شباط الجاري.ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 57 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يتواجد برشلونة في الصدارة برصيد 58 نقطة.

https://sarabic.ae/20251221/في-فوز-الريال-على-إشبيلية-مبابي-يعادل-الرقم-القياسي-لرونالدو-1108441285.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة