ريال مدريد يتعرض لصدمة جديدة بسبب مبابي

عربي
وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره السعودي الوضع في الشرق الأوسط
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260213/ريال-مدريد-يتعرض-لصدمة-جديدة-بسبب-مبابي-1110327110.html
ريال مدريد يتعرض لصدمة جديدة بسبب مبابي
ريال مدريد يتعرض لصدمة جديدة بسبب مبابي
سبوتنيك عربي
تعرض نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لصدمة جديدة بسبب ما يعانيه لاعبه ونجمه كيليان مبابي، خلال الفترة الحالية. 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T12:44+0000
2026-02-13T12:44+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101840512_0:0:1186:668_1920x0_80_0_0_69ad1219a24b94351de7cdc6de170a69.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الجمعة، أن نجم ريال مدريد، يعيش حالة من المعاناة، ما قد يدفع ناديه لاتخاذ قرار صعب بشأنه، خلال الفترة القليلة المقبلة.وأوضحت صحيفة غربية أن كيليان مبابي قد يغيب عن لقاء ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، حيث يرغب النادي في حماية نجمه الفرنسي الأبرز هذا الموسم، من تفاقم الإصابة.وأشارت إلى أن مشاركة كيليان مبابي أمام ريال سوسيداد، غير مؤكدة بعد عدم خوض اللاعب لتدريبات الفريق الجماعية لليوم الثاني على التوالي، منوّهة أنه لا يزال يشعر ببعض الإجهاد في ركبته اليسرى، التي عانت من الالتواء في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.ومن المفترض أن يتبع النجم الفرنسي في صفوف النادي الملكي كيليان مبابي، خطة علاجية محددة لحل المشاكل التي يعاني، منها منذ نهاية العام الماضي، في وقت تعتمد مشاركته على مدى تحسن حالته خلال الساعات المقبلة.وتتمثل أولوية النادي الملكي الإسباني بأن يكون النجم الفرنسي كيليان مبابي، لائقًا لمواجهة بنفيكا في ملحق دور الـ16 في بطولة أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 فبراير/ شباط الجاري.ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 57 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يتواجد برشلونة في الصدارة برصيد 58 نقطة.
https://sarabic.ae/20251221/في-فوز-الريال-على-إشبيلية-مبابي-يعادل-الرقم-القياسي-لرونالدو-1108441285.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101840512_40:0:1093:790_1920x0_80_0_0_7f8adefd042173ff58d46580fc39c735.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة
أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة

ريال مدريد يتعرض لصدمة جديدة بسبب مبابي

12:44 GMT 13.02.2026
© AP Photo / Martin Meissnerنجم كرة القدم الفرنسي، كيليان مبابي
نجم كرة القدم الفرنسي، كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Martin Meissner
تابعنا عبر
تعرض نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لصدمة جديدة بسبب ما يعانيه لاعبه ونجمه كيليان مبابي، خلال الفترة الحالية.
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الجمعة، أن نجم ريال مدريد، يعيش حالة من المعاناة، ما قد يدفع ناديه لاتخاذ قرار صعب بشأنه، خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضحت صحيفة غربية أن كيليان مبابي قد يغيب عن لقاء ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، حيث يرغب النادي في حماية نجمه الفرنسي الأبرز هذا الموسم، من تفاقم الإصابة.
وأشارت إلى أن مشاركة كيليان مبابي أمام ريال سوسيداد، غير مؤكدة بعد عدم خوض اللاعب لتدريبات الفريق الجماعية لليوم الثاني على التوالي، منوّهة أنه لا يزال يشعر ببعض الإجهاد في ركبته اليسرى، التي عانت من الالتواء في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
كيليان مبابي لاعب ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
مجتمع
في فوز الريال على إشبيلية.. مبابي يعادل الرقم القياسي لرونالدو
21 ديسمبر 2025, 19:46 GMT
ومن المفترض أن يتبع النجم الفرنسي في صفوف النادي الملكي كيليان مبابي، خطة علاجية محددة لحل المشاكل التي يعاني، منها منذ نهاية العام الماضي، في وقت تعتمد مشاركته على مدى تحسن حالته خلال الساعات المقبلة.

فيما القرار النهائي بشأن مشاركته في المباريات لن يتخذ إلا في الحصة التدريبية الأخيرة للمباراة، وبدوره لن يخاطر ريال مدريد بأي شيء مع مبابي، خاصة مع اقتراب مباراة دوري أبطال أوروبا المهمة والمصيرية ضد بنفيكا البرتغالي.

وتتمثل أولوية النادي الملكي الإسباني بأن يكون النجم الفرنسي كيليان مبابي، لائقًا لمواجهة بنفيكا في ملحق دور الـ16 في بطولة أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 فبراير/ شباط الجاري.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 57 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يتواجد برشلونة في الصدارة برصيد 58 نقطة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала