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https://sarabic.ae/20250619/ريال-مدريد-يعلن-نقل-مبابي-إلى-المستشفى-وخضوعه-لمراقبة-طبية-دقيقة-1101840682.html
"ريال مدريد" يعلن نقل مبابي إلى المستشفى وخضوعه لمراقبة طبية دقيقة
"ريال مدريد" يعلن نقل مبابي إلى المستشفى وخضوعه لمراقبة طبية دقيقة
سبوتنيك عربي
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة. 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T15:23+0000
2025-06-19T15:23+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
رياضة
أخبار كرة القدم
كيليان مبابي
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وأوضح النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن "الفحوصات الطبية أظهرت إصابة مبابي بالتهاب حاد في المعدة والأمعاء، الأمر الذي استدعى إدخاله المستشفى لتلقي العلاج اللازم".وكان مبابي، قد غاب عن مباراة الفريق أمام نادي الهلال السعودي، في افتتاح مشوار ريال مدريد بكأس العالم للأندية، والتي انتهت بالتعادل 1-1.ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد فريق باتشوكا المكسيكي، يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا الهلال السعودي وريد بول سالزبورغ النمساوي.
https://sarabic.ae/20250220/مبابي-يعلق-على-تألقه-بـهاتريك-وقيادة-ريال-مدريد-إلى-دور-الـ16-بدوري-أبطال-أوروبا-1097979166.html
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أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, أخبار كرة القدم, كيليان مبابي
أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, أخبار كرة القدم, كيليان مبابي

"ريال مدريد" يعلن نقل مبابي إلى المستشفى وخضوعه لمراقبة طبية دقيقة

15:23 GMT 19.06.2025
© AP Photo / Martin Meissnerنجم كرة القدم الفرنسي، كيليان مبابي
نجم كرة القدم الفرنسي، كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Martin Meissner
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.
وأوضح النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن "الفحوصات الطبية أظهرت إصابة مبابي بالتهاب حاد في المعدة والأمعاء، الأمر الذي استدعى إدخاله المستشفى لتلقي العلاج اللازم".
وكان مبابي، قد غاب عن مباراة الفريق أمام نادي الهلال السعودي، في افتتاح مشوار ريال مدريد بكأس العالم للأندية، والتي انتهت بالتعادل 1-1.
كيليان مبابي لاعب ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
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مبابي يعلق على تألقه بـ"هاتريك" وقيادة ريال مدريد إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا
20 فبراير, 07:53 GMT

وأكد المدير الفني لريال مدريد تشابي ألونسو، أن غياب مبابي، جاء نتيجة حالته الصحية، إذ لم يتمكن من التواجد ضمن التشكيلة الأساسية.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد فريق باتشوكا المكسيكي، يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا الهلال السعودي وريد بول سالزبورغ النمساوي.
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