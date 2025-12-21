https://sarabic.ae/20251221/في-فوز-الريال-على-إشبيلية-مبابي-يعادل-الرقم-القياسي-لرونالدو-1108441285.html
في فوز الريال على إشبيلية.. مبابي يعادل الرقم القياسي لرونالدو
عادل نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو القياسي البالغ 59 هدفا في عام ميلادي واحد.
وجاءت معادلة مبابي لرونالدو خلال فوز نادي ريال مدريد على ضيفه إشبيلية الإسباني بهدفين نظيفين، مساء السبت، في الجولة 17 للدوري الإسباني لكرة القدم.أقيمت المباراة على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وانتهى شوطها الأول بتقدم النادي الملكي بهدف دون رد، سجله الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 38، برأسية بعد ركلة حرة نفذها البرازيلي رودريغو.في وقت تلقى إشبيلية ضربة موجعة بعد طرد مدافعه البرازيلي ماركاو لحصوله على الإنذار الثاني بسبب خطأ على بيلينغهام، ليستكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين في الشوط الثاني.واستغل نادي ريال مدريد تفوقه العددي لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86 عبر نجمه كيليان مبابي، الذي كان يحتفل بعيد ميلاده السابع والعشرين، من ركلة جزاء بعد تعرض رودريغو للعرقلة من قبل اللاعب خوان سانشيز.وكان أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو قد سجل 59 هدفا في عام ميلادي واحد وهو العام 2013، في 50 مباراة مع ريال مدريد، وأسهم أيضا بـ14 تمريرة حاسمة، فيما احتاج مبابي إلى تسع مباريات إضافية لتحقيق هذا الإنجاز، وقدم 5 تمريرات حاسمة.ورفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بهذا الفوز، بفارق نقطة واحدة خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، الذي يحل ضيفا على فياريال الثالث، الأحد، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 20 نقطة في المركز السابع.
