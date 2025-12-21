عربي
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مجتمع
في فوز الريال على إشبيلية.. مبابي يعادل الرقم القياسي لرونالدو
وجاءت معادلة مبابي لرونالدو خلال فوز نادي ريال مدريد على ضيفه إشبيلية الإسباني بهدفين نظيفين، مساء السبت، في الجولة 17 للدوري الإسباني لكرة القدم.أقيمت المباراة على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وانتهى شوطها الأول بتقدم النادي الملكي بهدف دون رد، سجله الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 38، برأسية بعد ركلة حرة نفذها البرازيلي رودريغو.في وقت تلقى إشبيلية ضربة موجعة بعد طرد مدافعه البرازيلي ماركاو لحصوله على الإنذار الثاني بسبب خطأ على بيلينغهام، ليستكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين في الشوط الثاني.واستغل نادي ريال مدريد تفوقه العددي لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86 عبر نجمه كيليان مبابي، الذي كان يحتفل بعيد ميلاده السابع والعشرين، من ركلة جزاء بعد تعرض رودريغو للعرقلة من قبل اللاعب خوان سانشيز.وكان أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو قد سجل 59 هدفا في عام ميلادي واحد وهو العام 2013، في 50 مباراة مع ريال مدريد، وأسهم أيضا بـ14 تمريرة حاسمة، فيما احتاج مبابي إلى تسع مباريات إضافية لتحقيق هذا الإنجاز، وقدم 5 تمريرات حاسمة.ورفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بهذا الفوز، بفارق نقطة واحدة خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، الذي يحل ضيفا على فياريال الثالث، الأحد، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 20 نقطة في المركز السابع.
عادل نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو القياسي البالغ 59 هدفا في عام ميلادي واحد.
وجاءت معادلة مبابي لرونالدو خلال فوز نادي ريال مدريد على ضيفه إشبيلية الإسباني بهدفين نظيفين، مساء السبت، في الجولة 17 للدوري الإسباني لكرة القدم.
أقيمت المباراة على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وانتهى شوطها الأول بتقدم النادي الملكي بهدف دون رد، سجله الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 38، برأسية بعد ركلة حرة نفذها البرازيلي رودريغو.
في وقت تلقى إشبيلية ضربة موجعة بعد طرد مدافعه البرازيلي ماركاو لحصوله على الإنذار الثاني بسبب خطأ على بيلينغهام، ليستكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين في الشوط الثاني.
واستغل نادي ريال مدريد تفوقه العددي لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86 عبر نجمه كيليان مبابي، الذي كان يحتفل بعيد ميلاده السابع والعشرين، من ركلة جزاء بعد تعرض رودريغو للعرقلة من قبل اللاعب خوان سانشيز.

واحتفل كيليان مبابي بهدفه الذي رفع به رصيده إلى 59 هدفا، وهو الرقم الذي عادل به الرقم القياسي لرونالدو على طريقة احتفال النجم البرتغالي الشهيرة.

وكان أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو قد سجل 59 هدفا في عام ميلادي واحد وهو العام 2013، في 50 مباراة مع ريال مدريد، وأسهم أيضا بـ14 تمريرة حاسمة، فيما احتاج مبابي إلى تسع مباريات إضافية لتحقيق هذا الإنجاز، وقدم 5 تمريرات حاسمة.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بهذا الفوز، بفارق نقطة واحدة خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، الذي يحل ضيفا على فياريال الثالث، الأحد، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 20 نقطة في المركز السابع.
