https://sarabic.ae/20251216/محكمة-فرنسية-تلزم-باريس-سان-جيرمان-بدفع-60-مليون-يورو-لمهاجمه-السابق-كيليان-مبابي-1108233667.html
محكمة فرنسية تلزم باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو لمهاجمه السابق كيليان مبابي
محكمة فرنسية تلزم باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو لمهاجمه السابق كيليان مبابي
سبوتنيك عربي
قضت محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء، بإلزام نادي باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو لمهاجمه السابق كيليان مبابي، على خلفية نزاع قانوني يتعلق بمستحقات مالية... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T13:38+0000
2025-12-16T13:38+0000
2025-12-16T13:38+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
نادي باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101840512_0:0:1186:668_1920x0_80_0_0_69ad1219a24b94351de7cdc6de170a69.jpg
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الحكم جاء بعد نظر الدعوى التي تقدم بها مبابي للمطالبة بمكافآت ورواتب مستحقة لم يحصل عليها خلال فترته الأخيرة مع النادي، قبل رحيله عنه.ولم يصدر تعليق فوري من إدارة باريس سان جيرمان على الحكم، في حين يُتوقع أن يلجأ النادي إلى الاستئناف خلال الفترة المقبلة، وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية.وتسلم مبابي، في الآونة الأخيرة، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لموسم (2024 - 2025)، التي تمنحها رابطة وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية.وأقام ريال مدريد، حفلا في ملعب "سانتياغو برنابيو" لتسليم الجائزة لنجم الفريق بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز ووالد مبابي ولاعبي النادي الملكي، بحسب الصفحة الرسمية للنادي على موقع "إكس".وخلال 34 مباراة في الدوري الإسباني استطاع مبابي تسجيل 31 هدفا ليتمكن من جمع 62 نقطة جعلته يتفوق على السويدي فيكتور غيوكيريس الذي سجل 58.5 نقطة والمصري محمد صلاح صاحب الـ 58 نقطة.وأصبح مبابي، 26 عاما، ثالث لاعب في تاريخ ريال مدريد يفوز بالحذاء الذهبي بعد المكسيكي هوغو سانشيز والبرتغالي كريستيانو رونالدو، كما يخلف الإنجليزي هاري كين، الفائز بالجائزة في الموسم السابق.
https://sarabic.ae/20250220/مبابي-يعلق-على-تألقه-بـهاتريك-وقيادة-ريال-مدريد-إلى-دور-الـ16-بدوري-أبطال-أوروبا-1097979166.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101840512_40:0:1093:790_1920x0_80_0_0_7f8adefd042173ff58d46580fc39c735.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار نادي ريال مدريد, نادي باريس سان جيرمان, كيليان مبابي, رياضة, منوعات
أخبار نادي ريال مدريد, نادي باريس سان جيرمان, كيليان مبابي, رياضة, منوعات
محكمة فرنسية تلزم باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو لمهاجمه السابق كيليان مبابي
قضت محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء، بإلزام نادي باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو لمهاجمه السابق كيليان مبابي، على خلفية نزاع قانوني يتعلق بمستحقات مالية متأخرة.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الحكم جاء بعد نظر الدعوى التي تقدم بها مبابي للمطالبة بمكافآت ورواتب مستحقة لم يحصل عليها خلال فترته الأخيرة مع النادي، قبل رحيله عنه.
ولم يصدر تعليق فوري من إدارة باريس سان جيرمان على الحكم، في حين يُتوقع أن يلجأ النادي إلى الاستئناف خلال الفترة المقبلة، وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية.
وتسلم مبابي، في الآونة الأخيرة، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف
في الدوريات الأوروبية لموسم (2024 - 2025)، التي تمنحها رابطة وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية.
وأقام ريال مدريد
، حفلا في ملعب "سانتياغو برنابيو" لتسليم الجائزة لنجم الفريق بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز ووالد مبابي ولاعبي النادي الملكي، بحسب الصفحة الرسمية للنادي على موقع "إكس".
كما نشر مبابي صورة ومقطع فيديو ترصد استلامه لجائزة الحذاء الذهبي، على صفحته الرسمية على موقع "إكس".
وخلال 34 مباراة في الدوري الإسباني استطاع مبابي تسجيل 31 هدفا ليتمكن من جمع 62 نقطة جعلته يتفوق على السويدي فيكتور غيوكيريس الذي سجل 58.5 نقطة والمصري
محمد صلاح صاحب الـ 58 نقطة.
وأصبح مبابي، 26 عاما، ثالث لاعب في تاريخ ريال مدريد يفوز بالحذاء الذهبي بعد المكسيكي هوغو سانشيز والبرتغالي كريستيانو رونالدو، كما يخلف الإنجليزي هاري كين، الفائز بالجائزة في الموسم السابق.