محكمة فرنسية تلزم باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو لمهاجمه السابق كيليان مبابي
محكمة فرنسية تلزم باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو لمهاجمه السابق كيليان مبابي
قضت محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء، بإلزام نادي باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو لمهاجمه السابق كيليان مبابي، على خلفية نزاع قانوني يتعلق بمستحقات مالية... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الحكم جاء بعد نظر الدعوى التي تقدم بها مبابي للمطالبة بمكافآت ورواتب مستحقة لم يحصل عليها خلال فترته الأخيرة مع النادي، قبل رحيله عنه.ولم يصدر تعليق فوري من إدارة باريس سان جيرمان على الحكم، في حين يُتوقع أن يلجأ النادي إلى الاستئناف خلال الفترة المقبلة، وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية.وتسلم مبابي، في الآونة الأخيرة، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لموسم (2024 - 2025)، التي تمنحها رابطة وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية.وأقام ريال مدريد، حفلا في ملعب "سانتياغو برنابيو" لتسليم الجائزة لنجم الفريق بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز ووالد مبابي ولاعبي النادي الملكي، بحسب الصفحة الرسمية للنادي على موقع "إكس".وخلال 34 مباراة في الدوري الإسباني استطاع مبابي تسجيل 31 هدفا ليتمكن من جمع 62 نقطة جعلته يتفوق على السويدي فيكتور غيوكيريس الذي سجل 58.5 نقطة والمصري محمد صلاح صاحب الـ 58 نقطة.وأصبح مبابي، 26 عاما، ثالث لاعب في تاريخ ريال مدريد يفوز بالحذاء الذهبي بعد المكسيكي هوغو سانشيز والبرتغالي كريستيانو رونالدو، كما يخلف الإنجليزي هاري كين، الفائز بالجائزة في الموسم السابق.
محكمة فرنسية تلزم باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو لمهاجمه السابق كيليان مبابي

13:38 GMT 16.12.2025
نجم كرة القدم الفرنسي، كيليان مبابي
نجم كرة القدم الفرنسي، كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Martin Meissner
قضت محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء، بإلزام نادي باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو لمهاجمه السابق كيليان مبابي، على خلفية نزاع قانوني يتعلق بمستحقات مالية متأخرة.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الحكم جاء بعد نظر الدعوى التي تقدم بها مبابي للمطالبة بمكافآت ورواتب مستحقة لم يحصل عليها خلال فترته الأخيرة مع النادي، قبل رحيله عنه.
ولم يصدر تعليق فوري من إدارة باريس سان جيرمان على الحكم، في حين يُتوقع أن يلجأ النادي إلى الاستئناف خلال الفترة المقبلة، وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية.
وتسلم مبابي، في الآونة الأخيرة، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لموسم (2024 - 2025)، التي تمنحها رابطة وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية.
وأقام ريال مدريد، حفلا في ملعب "سانتياغو برنابيو" لتسليم الجائزة لنجم الفريق بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز ووالد مبابي ولاعبي النادي الملكي، بحسب الصفحة الرسمية للنادي على موقع "إكس".
كما نشر مبابي صورة ومقطع فيديو ترصد استلامه لجائزة الحذاء الذهبي، على صفحته الرسمية على موقع "إكس".
وخلال 34 مباراة في الدوري الإسباني استطاع مبابي تسجيل 31 هدفا ليتمكن من جمع 62 نقطة جعلته يتفوق على السويدي فيكتور غيوكيريس الذي سجل 58.5 نقطة والمصري محمد صلاح صاحب الـ 58 نقطة.
وأصبح مبابي، 26 عاما، ثالث لاعب في تاريخ ريال مدريد يفوز بالحذاء الذهبي بعد المكسيكي هوغو سانشيز والبرتغالي كريستيانو رونالدو، كما يخلف الإنجليزي هاري كين، الفائز بالجائزة في الموسم السابق.
