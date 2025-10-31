عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
مبابي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا
مبابي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا
سبوتنيك عربي
تسلم نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لموسم (2024 - 2025)، التي تمنحها رابطة وسائل الإعلام الرياضية... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
مجتمع
وأقام ريال مدريد، اليوم الجمعة، حفلا في ملعب "سانتياغو برنابيو" لتسليم الجائزة لنجم الفريق بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز ووالد مبابي ولاعبي النادي الملكي، بحسب الصفحة الرسمية للنادي على موقع "إكس".كما نشر مبابي صورة ومقطع فيديو ترصد استلامه لجائزة الحذاء الذهبي، على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، أيضا.وخلال 34 مباراة في الدوري الإسباني استطاع مبابي تسجيل 31 هدفا ليتمكن من جمع 62 نقطة جعلته يتفوق على السويدي فيكتور غيوكيريس الذي سجل 58.5 نقطة والمصري محمد صلاح صاحب الـ 58 نقطة.وأصبح مبابي، 26 عاما، ثالث لاعب في تاريخ ريال مدريد يفوز بالحذاء الذهبي بعد المكسيكي هوغو سانشيز والبرتغالي كريستيانو رونالدو، كما يخلف الإنجليزي هاري كين، الفائز بالجائزة في الموسم السابق.
مبابي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا

تسلم نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لموسم (2024 - 2025)، التي تمنحها رابطة وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية.
وأقام ريال مدريد، اليوم الجمعة، حفلا في ملعب "سانتياغو برنابيو" لتسليم الجائزة لنجم الفريق بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز ووالد مبابي ولاعبي النادي الملكي، بحسب الصفحة الرسمية للنادي على موقع "إكس".
كما نشر مبابي صورة ومقطع فيديو ترصد استلامه لجائزة الحذاء الذهبي، على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، أيضا.
وخلال 34 مباراة في الدوري الإسباني استطاع مبابي تسجيل 31 هدفا ليتمكن من جمع 62 نقطة جعلته يتفوق على السويدي فيكتور غيوكيريس الذي سجل 58.5 نقطة والمصري محمد صلاح صاحب الـ 58 نقطة.
وأصبح مبابي، 26 عاما، ثالث لاعب في تاريخ ريال مدريد يفوز بالحذاء الذهبي بعد المكسيكي هوغو سانشيز والبرتغالي كريستيانو رونالدو، كما يخلف الإنجليزي هاري كين، الفائز بالجائزة في الموسم السابق.
