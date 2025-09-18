https://sarabic.ae/20250918/مبابي-يعلن-مقاطعته-لحفل-الكرة-الذهبية-ما-السبب؟-1104974897.html
مبابي يعلن مقاطعته لحفل الكرة الذهبية... ما السبب؟
أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، أنه لن يحضر حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل في باريس، متّبعًا قرار إدارة...
2025-09-18T08:21+0000
2025-09-18T08:21+0000
2025-09-18T08:21+0000
وفي تصريحات لقناة "سي بي سي" سبورت، عقب فوز ريال مدريد على مارسيليا 1-0 في دوري أبطال أوروبا، قال مبابي: "للفوز بالكرة الذهبية، يجب أن تحقق الألقاب وتسهم في نجاح فريقك، وبعدها يمكن أن نرى النتائج".
مبابي يعلن مقاطعته لحفل الكرة الذهبية... ما السبب؟
أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، أنه لن يحضر حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل في باريس، متّبعًا قرار إدارة ناديه بمقاطعة الحدث، وفقا لمواقع رياضية عالمية.
يأتي هذا القرار احتجاجًا على عدم فوز البرازيلي فينيسيوس جونيور
بالجائزة في العام الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة "جي إف إف إن" الفرنسية.
وفي تصريحات لقناة "سي بي سي" سبورت، عقب فوز ريال مدريد على مارسيليا 1-0 في دوري أبطال أوروبا، قال مبابي: "للفوز بالكرة الذهبية، يجب أن تحقق الألقاب وتسهم في نجاح فريقك، وبعدها يمكن أن نرى النتائج".
وأضاف: "سأكون سعيدًا إذا فاز صديقي عثمان ديمبلي بالجائزة، فقد دعمته منذ البداية. سأتابع الحفل عبر التلفاز وأتمنى له الفوز".
وكان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي، قد كشف سابقًا أنه صوّت لمواطنه عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان
، للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025.
وتشمل القائمة المختصرة التي أعلنتها مجلة "فرانس فوتبول"، في أغسطس/آب الماضي، 30 لاعبًا، بينهم نجمان عربيان هما المغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان، والمصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، إلى جانب ثمانية لاعبين آخرين من باريس سان جيرمان.