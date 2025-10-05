https://sarabic.ae/20251005/برشلونة-يفقد-صدارة-الدوري-الإسباني-بخسارة-كبيرة-من-إشبيلية-فيديو-1105653553.html
برشلونة يفقد صدارة الدوري الإسباني بخسارة كبيرة من إشبيلية... فيديو
برشلونة خسر أمام إشبيلية (1-4)، في مباراة خاضها على ملعب خوان سانشيز بيزخوان، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.أليكسيس سانشسيز افتتح أهداف إشبيلية، من علامة الجزاء في الدقيقة 13، ثم عزز إسحاق روميرو تقدم الفريق الأندلسي (د 36)، لكن ماركوس راشفورد، قلص الفارق وسجل هدف برشلونة الأول والوحيد، في الدقيقة 45+7، قبل نهاية الشوط الأول.وأهدر روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء، ضيع بها التعادل على برشلونة، قبل أن يتمكن خوسيه أنخيل كارمونا من إنهاء آمال الفريق الكتالوني، وأحرز هدف تأكيد انتصار إشبيلية بالدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي للمباراة.ولم يرحم إشبيلية حالة دفاع برشلونة، حيث نجح من هجمة مرتدة أن يوقع على الهدف الرابع عن طريق أكور آدامز في الدقيقة 90+6.خسارة برشلونة جمدت رصيده عند 19 نقطة، ليستمر بالمركز الثاني خلف ريال مدريد متصدر الليجا، بـ21 نقطة، بينما رفع إشبيلية رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الرابع.
برشلونة
خسر أمام إشبيلية (1-4)، في مباراة خاضها على ملعب خوان سانشيز بيزخوان، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
أليكسيس سانشسيز افتتح أهداف إشبيلية، من علامة الجزاء في الدقيقة 13، ثم عزز إسحاق روميرو تقدم الفريق الأندلسي (د 36)، لكن ماركوس راشفورد، قلص الفارق وسجل هدف برشلونة الأول والوحيد، في الدقيقة 45+7، قبل نهاية الشوط الأول.
وأهدر روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء، ضيع بها التعادل على برشلونة، قبل أن يتمكن خوسيه أنخيل كارمونا من إنهاء آمال الفريق الكتالوني، وأحرز هدف تأكيد انتصار إشبيلية بالدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي للمباراة.
ولم يرحم إشبيلية حالة دفاع برشلونة، حيث نجح من هجمة مرتدة أن يوقع على الهدف الرابع عن طريق أكور آدامز في الدقيقة 90+6.
خسارة برشلونة جمدت رصيده عند 19 نقطة، ليستمر بالمركز الثاني خلف ريال مدريد
متصدر الليجا، بـ21 نقطة، بينما رفع إشبيلية رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الرابع.