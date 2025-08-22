ريال مدريد يمدد عقد أحد لاعبيه وسط اهتمام أندية أوروبية

عربي
الأمم المتحدة تعلن حالة "المجاعة الكارثية" في غزة - عاجل
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، نجح في تمديد عقد أحد لاعبيه بهدف الحفاظ على ركائزه الفنية.
وذكرت شبكة "إي إس بي إن"، مساء أمس الخميس، أن الفريق الملكي نجح في تمديد عقد النجم المغربي إبراهيم دياز، بعد موسم أثبت فيه اللاعب قيمته ضمن تشكيلة الفريق الأول.
وأكدت الشبكة، على موقعها الإلكتروني، أن "ريال مدريد توصل لاتفاق مع الدولي المغربي إبراهيم دياز (26 عاما) لتمديد عقده، حيث تواصل مدرب الفريق تشابي ألونسو، شخصيا مع دياز، قبل بداية الموسم وأوضح له رؤيته وأعرب عن ثقته في قدرة اللاعب على المساهمة في هجوم الفريق.
ريال مدريد وليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
مجتمع
"وزان".. ريال مدريد يستعد لاستقبال نجم عربي جديد
9 يونيو, 15:58 GMT
ومن جانبه، أبدى اللاعب المغربي ترحيبه الكبير لهذه المحادثة مع مدرب ريال مدريد، الجديد وأعرب عن رغبته بالبقاء مع "الملكي".

ويشار إلى أن ألونسو، اعتمد على دياز، بشكل أساسي في المباراة الافتتاحية في الدوري الإسباني، في وقت شارك لاعب خط الوسط المغربي في 56 مباراة الموسم الماضي وسجل 8 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة خلال 2290 دقيقة.

وأبدت نواد أوروبية عدة اهتمامها بالتعاقد مع النجم المغربي، من أبرزها أرسنال الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي، وهي الرغبات التي دفعت بإدارة ريال مدريد إلى تكثيف جهودها لتأمين مستقبل اللاعب وضمان استمراره ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.
