https://sarabic.ae/20250609/وزان-ريال-مدريد-يستعد-لاستقبال-نجم-عربي-جديد-1101494029.html
"وزان".. ريال مدريد يستعد لاستقبال نجم عربي جديد
"وزان".. ريال مدريد يستعد لاستقبال نجم عربي جديد
سبوتنيك عربي
أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص في أخبار الانتقالات، أن فريق ريال مدريد الإسباني يسعى لضم نجم عربي جديد إلى صفوفه هذا الصيف. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T15:58+0000
2025-06-09T15:58+0000
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وأكد رومانو أن ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع الموهبة المغربية الشاب عبد الله وزان، وضمه من نادي إياكس في صفقة انتقال مجانية.ولفت إلى أن اللاعب المغربي سينضم إلى فريق الكاستيا (الناشئين) في أكاديمية ريال مدريد، وذلك بداية من يوليو/تموز المقبل.ويشار إلى أن عبد الله وزان مواليد 2009 بمدينة أمستردام الهولندية، قد نشأ في مدينة زاندام وينتمي إلى عائلة مغربية شغوفة بكرة القدم، ويعد شقيقه الأكبر زكريا وزان لاعبا أيضا.فيما استهل وزان مشواره الكروي الأول مع نادي الهواة في نادي إف زوبيرجيا الهولندي، قبل أن يلفت الأنظار إليه وينضم إلى أكاديمية أياكس الشهيرة في عام 2016.شارك العام الماضي في بطولة شمال إفريقيا تحت 17 سنة التي استضافتها المغرب، وقد حقق مع الفريق الميدالية البرونزية، وبعدها شارك وزان في كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة في نهاية مارس 2025.
https://sarabic.ae/20250523/ريال-مدريد-يوجه-الشكر-لأنشيلوتي-1100893343.html
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أخبار المغرب اليوم, منتخب هولندا, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, منتخب هولندا, الأخبار
"وزان".. ريال مدريد يستعد لاستقبال نجم عربي جديد
أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص في أخبار الانتقالات، أن فريق ريال مدريد الإسباني يسعى لضم نجم عربي جديد إلى صفوفه هذا الصيف.
وأكد رومانو أن ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع الموهبة المغربية الشاب عبد الله وزان، وضمه من نادي إياكس في صفقة انتقال مجانية.
ولفت إلى أن اللاعب المغربي سينضم إلى فريق الكاستيا (الناشئين) في أكاديمية ريال مدريد،
وذلك بداية من يوليو/تموز المقبل.
ويشار إلى أن عبد الله وزان مواليد 2009 بمدينة أمستردام الهولندية
، قد نشأ في مدينة زاندام وينتمي إلى عائلة مغربية شغوفة بكرة القدم، ويعد شقيقه الأكبر زكريا وزان لاعبا أيضا.
فيما استهل وزان مشواره الكروي الأول مع نادي الهواة في نادي إف زوبيرجيا الهولندي، قبل أن يلفت الأنظار إليه وينضم إلى أكاديمية أياكس الشهيرة في عام 2016.
شارك العام الماضي في بطولة شمال إفريقيا تحت 17 سنة التي استضافتها المغرب، وقد حقق مع الفريق الميدالية البرونزية، وبعدها شارك وزان في كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة في نهاية مارس 2025.