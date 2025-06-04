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ميدينسكي يقدم تقريرا إلى بوتين حول المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول
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https://sarabic.ae/20250604/مودريتش-يختار-محطته-المقبلة-بعد-مغادرته-لريال-مدريد-1101296370.html
مودريتش يختار محطته المقبلة بعد مغادرته ريال مدريد
مودريتش يختار محطته المقبلة بعد مغادرته ريال مدريد
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير صحفية أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش قرر وجهته المقبلة بعد إعلان رحيله رسميا عن ريال مدريد. 04.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-04T09:39+0000
2025-06-04T09:40+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
نادي توتنهام
الدوري الإسباني
رياضة
منوعات
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وبحسب الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، من شبكة "سكاي إيطاليا"، فإن "نادي ميلان حصل على موافقة مبدئية من مودريتش للانضمام إلى صفوفه، في ظل حالة من التفاؤل داخل إدارة النادي بحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة".وأوضح أن "اللاعب المخضرم أعطى الضوء الأخضر لميلان، بعد مفاوضات مكثفة في الساعات الأخيرة، متجاهلا عدة عروض مغرية من أندية سعودية وأمريكية، مفضلا البقاء في أوروبا ومواصلة التحدي في أحد أبرز أنديتها".وأعلن لاعب وسط فريق "ريال مدريد" الإسباني لكرة القدم، لوكا مودريتش، الخميس الماضي، عن مغادرته النادي بعد مشاركته في كأس العالم للأندية هذا الصيف، مختتما بذلك مسيرة حافلة بدأت عام 2012.وفي رسالة مؤثرة على مواقع التواصل، قال النجم الكرواتي (39 عاما): "لكل شيء بداية ونهاية... سأخوض مباراتي الأخيرة في سانتياغو برنابيو يوم السبت"، مؤكدا أنه يغادر بقلب ممتن وفخور.ورغم رحيله عن الملاعب بقميص "ريال مدريد"، فقد أكد لوكا مودريتش أنه سيبقى مشجعا وفيا للنادي الملكي.وتقديرا لمشواره مع "ريال مدريد"، نشر الفريق الإسباني مقطعا مصورا للوكا مودريتش، وأرفق معه عبارة "شكرا لوكا".وخاض لوكا مودريتش ما يقرب من 600 مباراة بقميص "ريال مدريد"، حقق خلالها 6 ألقاب في دوري الأبطال، و4 في الدوري الإسباني، إلى جانب تتويجه بجائزة "الكرة الذهبية" عام 2018.وبدأ مشوار مودريتش مع فريق "ريال مدريد" بصعوبات بعد انتقاله من نادي "توتنهام" مقابل نحو 35 مليون يورو، لكنه سرعان ما أصبح من أبرز لاعبي الوسط في العالم.
https://sarabic.ae/20220619/أجمل-لاعبة-كرة-قدم-في-العالم-مودريتش-هو-مثلي-الأعلى-1063844198.html
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أخبار نادي ريال مدريد, نادي توتنهام, الدوري الإسباني, رياضة, منوعات
أخبار نادي ريال مدريد, نادي توتنهام, الدوري الإسباني, رياضة, منوعات

مودريتش يختار محطته المقبلة بعد مغادرته ريال مدريد

09:39 GMT 04.06.2025 (تم التحديث: 09:40 GMT 04.06.2025)
© YouTube.comلوكا مودريتش
لوكا مودريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
© YouTube.com
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كشفت تقارير صحفية أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش قرر وجهته المقبلة بعد إعلان رحيله رسميا عن ريال مدريد.
وبحسب الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، من شبكة "سكاي إيطاليا"، فإن "نادي ميلان حصل على موافقة مبدئية من مودريتش للانضمام إلى صفوفه، في ظل حالة من التفاؤل داخل إدارة النادي بحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة".
وأوضح أن "اللاعب المخضرم أعطى الضوء الأخضر لميلان، بعد مفاوضات مكثفة في الساعات الأخيرة، متجاهلا عدة عروض مغرية من أندية سعودية وأمريكية، مفضلا البقاء في أوروبا ومواصلة التحدي في أحد أبرز أنديتها".
كابتن المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش فاز بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا - 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
أجمل لاعبة كرة قدم في العالم: مودريتش هو مثلي الأعلى
19 يونيو 2022, 07:23 GMT
وأعلن لاعب وسط فريق "ريال مدريد" الإسباني لكرة القدم، لوكا مودريتش، الخميس الماضي، عن مغادرته النادي بعد مشاركته في كأس العالم للأندية هذا الصيف، مختتما بذلك مسيرة حافلة بدأت عام 2012.
وفي رسالة مؤثرة على مواقع التواصل، قال النجم الكرواتي (39 عاما): "لكل شيء بداية ونهاية... سأخوض مباراتي الأخيرة في سانتياغو برنابيو يوم السبت"، مؤكدا أنه يغادر بقلب ممتن وفخور.
ورغم رحيله عن الملاعب بقميص "ريال مدريد"، فقد أكد لوكا مودريتش أنه سيبقى مشجعا وفيا للنادي الملكي.
وتقديرا لمشواره مع "ريال مدريد"، نشر الفريق الإسباني مقطعا مصورا للوكا مودريتش، وأرفق معه عبارة "شكرا لوكا".
لوكا مودريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
"رغبتي هي البقاء في ريال مدريد"... هكذا رد مودريتش على أنباء انتقاله للدوري السعودي.. فيديو
25 مارس 2023, 11:37 GMT
وخاض لوكا مودريتش ما يقرب من 600 مباراة بقميص "ريال مدريد"، حقق خلالها 6 ألقاب في دوري الأبطال، و4 في الدوري الإسباني، إلى جانب تتويجه بجائزة "الكرة الذهبية" عام 2018.
وبدأ مشوار مودريتش مع فريق "ريال مدريد" بصعوبات بعد انتقاله من نادي "توتنهام" مقابل نحو 35 مليون يورو، لكنه سرعان ما أصبح من أبرز لاعبي الوسط في العالم.
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