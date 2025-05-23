https://sarabic.ae/20250523/ريال-مدريد-يوجه-الشكر-لأنشيلوتي-1100893343.html
ريال مدريد يوجه الشكر لأنشيلوتي
ريال مدريد يوجه الشكر لأنشيلوتي
سبوتنيك عربي
ودَّع نادي ريال مدريد الإسباني مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للتأكيد على رحيله عن الفريق الملكي بنهاية الموسم الحالي. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T12:31+0000
2025-05-23T12:31+0000
2025-05-23T12:31+0000
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ونشر النادي الإسباني بيانا، مساء اليوم الجمعة، ودَّع فيه مديره الفني كارلو أنشيلوتي، معربًا عن امتنانه وتقديره للمدرب الذي وصفه بـ"أحد أعظم أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية".وجاء في بيان نادي ريال مدريد، أن "النادي وأنشيلوتي توصلا إلى اتفاق لإنهاء مسيرته التدريبية مع الفريق، ويتقدم نادينا بخالص الشكر والامتنان لأحد أساطير الريال وكرة القدم العالمية".وأكد البيان أن أنشيلوتي "قاد الفريق في واحدة من أنجح المراحل على مدار تاريخ النادي الممتد لـ 123 عاما، وأصبح المدرب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ الريال بـ15 لقبا".من جانبه، قال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد: "كارلو أنشيلوتي جزء لا يتجزأ من عائلة مدريد العريقة، نحن فخورون بمدرب أسهم في تحقيق العديد من النجاحات، وجسّد قيم نادينا على أكمل وجه".ومن المفترض أن يتم وداع المدرب أنشيلوتي على ملعب "سانتياجو برنابيو"، غدا السبت، أمام ريال سوسيداد، في آخر مباراة له كمدرب للنادي الملكي.ويشار إلى أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن تعيين أنشيلوتي مديرا فنيا لمنتخب البرازيل، على أن يبدأ مهمته في شهر يونيو/حزيران المقبل.
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أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, منتخب البرازيل, رياضة
أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, منتخب البرازيل, رياضة
ريال مدريد يوجه الشكر لأنشيلوتي
ودَّع نادي ريال مدريد الإسباني مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للتأكيد على رحيله عن الفريق الملكي بنهاية الموسم الحالي.
ونشر النادي الإسباني بيانا، مساء اليوم الجمعة، ودَّع فيه مديره الفني كارلو أنشيلوتي، معربًا عن امتنانه وتقديره للمدرب الذي وصفه بـ"أحد أعظم أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية".
وجاء في بيان نادي ريال مدريد، أن "النادي وأنشيلوتي توصلا إلى اتفاق لإنهاء مسيرته التدريبية مع الفريق، ويتقدم نادينا بخالص الشكر والامتنان لأحد أساطير الريال وكرة القدم العالمية".
وأكد البيان أن أنشيلوتي "قاد الفريق في واحدة من أنجح المراحل على مدار تاريخ النادي الممتد لـ 123 عاما، وأصبح المدرب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ الريال بـ15 لقبا".
من جانبه، قال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد
: "كارلو أنشيلوتي جزء لا يتجزأ من عائلة مدريد العريقة، نحن فخورون بمدرب أسهم في تحقيق العديد من النجاحات، وجسّد قيم نادينا على أكمل وجه".
ومن المفترض أن يتم وداع المدرب أنشيلوتي على ملعب "سانتياجو برنابيو"، غدا السبت، أمام ريال سوسيداد، في آخر مباراة له كمدرب للنادي الملكي.
ويشار إلى أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن تعيين أنشيلوتي مديرا فنيا لمنتخب البرازيل
، على أن يبدأ مهمته في شهر يونيو/حزيران المقبل.