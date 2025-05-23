ريال مدريد يوجه الشكر لأنشيلوتي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
المواجهة الروسية الأوروبية بين الحقيقة والخدعة.. يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:16 GMT
37 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:30 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي هو الذي هزم اليابان في الحرب العالمية الثانية
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن تأكيد دعمه لإسرائيل في القضاء على "حماس"، بوتين: القوات الروسية تعمل على إنشاء "منطقة عازلة" بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250523/ريال-مدريد-يوجه-الشكر-لأنشيلوتي-1100893343.html
ريال مدريد يوجه الشكر لأنشيلوتي
ريال مدريد يوجه الشكر لأنشيلوتي
سبوتنيك عربي
ودَّع نادي ريال مدريد الإسباني مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للتأكيد على رحيله عن الفريق الملكي بنهاية الموسم الحالي. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T12:31+0000
2025-05-23T12:31+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
منتخب البرازيل
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096761271_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f737fd3f426eec4236c15f6ede2e91de.jpg
ونشر النادي الإسباني بيانا، مساء اليوم الجمعة، ودَّع فيه مديره الفني كارلو أنشيلوتي، معربًا عن امتنانه وتقديره للمدرب الذي وصفه بـ"أحد أعظم أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية".وجاء في بيان نادي ريال مدريد، أن "النادي وأنشيلوتي توصلا إلى اتفاق لإنهاء مسيرته التدريبية مع الفريق، ويتقدم نادينا بخالص الشكر والامتنان لأحد أساطير الريال وكرة القدم العالمية".وأكد البيان أن أنشيلوتي "قاد الفريق في واحدة من أنجح المراحل على مدار تاريخ النادي الممتد لـ 123 عاما، وأصبح المدرب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ الريال بـ15 لقبا".من جانبه، قال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد: "كارلو أنشيلوتي جزء لا يتجزأ من عائلة مدريد العريقة، نحن فخورون بمدرب أسهم في تحقيق العديد من النجاحات، وجسّد قيم نادينا على أكمل وجه".ومن المفترض أن يتم وداع المدرب أنشيلوتي على ملعب "سانتياجو برنابيو"، غدا السبت، أمام ريال سوسيداد، في آخر مباراة له كمدرب للنادي الملكي.ويشار إلى أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن تعيين أنشيلوتي مديرا فنيا لمنتخب البرازيل، على أن يبدأ مهمته في شهر يونيو/حزيران المقبل.
https://sarabic.ae/20250131/قرعة-ملحق-دوري-أبطال-أوروبا-مواجهة-مثيرة-بين-ريال-مدريد-ومانشستر-سيتي-1097348628.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096761271_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2715e940b7c2f1b1acea6e4a0482a43d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, منتخب البرازيل, رياضة
أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, منتخب البرازيل, رياضة

ريال مدريد يوجه الشكر لأنشيلوتي

12:31 GMT 23.05.2025
© AP Photo / Altaf Qadriريال مدريد يخسر كلاسيكو السوبر الإسباني أمام برشلونة
ريال مدريد يخسر كلاسيكو السوبر الإسباني أمام برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
تابعنا عبر
ودَّع نادي ريال مدريد الإسباني مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للتأكيد على رحيله عن الفريق الملكي بنهاية الموسم الحالي.
ونشر النادي الإسباني بيانا، مساء اليوم الجمعة، ودَّع فيه مديره الفني كارلو أنشيلوتي، معربًا عن امتنانه وتقديره للمدرب الذي وصفه بـ"أحد أعظم أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية".
وجاء في بيان نادي ريال مدريد، أن "النادي وأنشيلوتي توصلا إلى اتفاق لإنهاء مسيرته التدريبية مع الفريق، ويتقدم نادينا بخالص الشكر والامتنان لأحد أساطير الريال وكرة القدم العالمية".
ريال مدريد يفوز على ريد بول سالزبورج بخماسية فى دورى أبطال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
مجتمع
قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا... مواجهة مثيرة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي
31 يناير, 12:36 GMT
وأكد البيان أن أنشيلوتي "قاد الفريق في واحدة من أنجح المراحل على مدار تاريخ النادي الممتد لـ 123 عاما، وأصبح المدرب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ الريال بـ15 لقبا".
من جانبه، قال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد: "كارلو أنشيلوتي جزء لا يتجزأ من عائلة مدريد العريقة، نحن فخورون بمدرب أسهم في تحقيق العديد من النجاحات، وجسّد قيم نادينا على أكمل وجه".
ومن المفترض أن يتم وداع المدرب أنشيلوتي على ملعب "سانتياجو برنابيو"، غدا السبت، أمام ريال سوسيداد، في آخر مباراة له كمدرب للنادي الملكي.
ويشار إلى أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن تعيين أنشيلوتي مديرا فنيا لمنتخب البرازيل، على أن يبدأ مهمته في شهر يونيو/حزيران المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала