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https://sarabic.ae/20250512/رسميا-كارلو-أنشيلوتي-مديرا-فنيا-لمنتخب-البرازيل-1100445359.html
رسميا... كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا لمنتخب البرازيل
رسميا... كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا لمنتخب البرازيل
سبوتنيك عربي
أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدربا جديدا لمنتخب "السيليساو". 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T14:50+0000
2025-05-12T14:50+0000
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وأعرب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في بيان له، عن فخره بتأكيد أن أنشيلوتي سيصبح المدرب القادم للمنتخب البرازيلي، مشيرا إلى أنه يُعد أسطورة في عالم كرة القدم.ووصف البيان أنشيلوتي بـ"أنجح مدرب في تاريخ كرة القدم"، مؤكدا أنه سيتولى المسؤولية رسميًا عقب انتهاء موسم 2024/2025 من الدوري الإسباني، وقبل انطلاق تصفيات كأس العالم للاندية في يونيو/ حزيران المقبل.وسينتهي عقد المدرب الإيطالي مع ريال مدريد الإسباني في نهاية يونيو/ حزيران المقبل، ما يرجح وصول الإسباني تشابي ألونسو إلى رأس الجهاز الفني لـ"النادي الملكي".وكان ألونسو المدرب الإسباني لفريق باير ليفركوزن قد أعلن الجمعة أنه سيغادر منصبه في نهاية الموسم، فيما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه سيتولى تدريبات ريال مدريد اعتبارا من 15 يوليو/ تموز خلفا للإيطالي، المتوج بدوري أبطال أوروبا خمس مرات غير مسبوقة، إلى جانب تتويجه بلقب الدوريات الخمس الكبرى.
https://sarabic.ae/20250407/ريال-مدريد-يحسم-مصير-أنشيلوتي-1099309993.html
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منتخب البرازيل, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة, منوعات
منتخب البرازيل, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة, منوعات

رسميا... كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا لمنتخب البرازيل

14:50 GMT 12.05.2025
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUمدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي
مدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدربا جديدا لمنتخب "السيليساو".
وأعرب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في بيان له، عن فخره بتأكيد أن أنشيلوتي سيصبح المدرب القادم للمنتخب البرازيلي، مشيرا إلى أنه يُعد أسطورة في عالم كرة القدم.
ريال مدريد يخسر كلاسيكو السوبر الإسباني أمام برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
مجتمع
ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي
7 أبريل, 18:00 GMT
ووصف البيان أنشيلوتي بـ"أنجح مدرب في تاريخ كرة القدم"، مؤكدا أنه سيتولى المسؤولية رسميًا عقب انتهاء موسم 2024/2025 من الدوري الإسباني، وقبل انطلاق تصفيات كأس العالم للاندية في يونيو/ حزيران المقبل.
وسينتهي عقد المدرب الإيطالي مع ريال مدريد الإسباني في نهاية يونيو/ حزيران المقبل، ما يرجح وصول الإسباني تشابي ألونسو إلى رأس الجهاز الفني لـ"النادي الملكي".
وكان ألونسو المدرب الإسباني لفريق باير ليفركوزن قد أعلن الجمعة أنه سيغادر منصبه في نهاية الموسم، فيما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه سيتولى تدريبات ريال مدريد اعتبارا من 15 يوليو/ تموز خلفا للإيطالي، المتوج بدوري أبطال أوروبا خمس مرات غير مسبوقة، إلى جانب تتويجه بلقب الدوريات الخمس الكبرى.
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