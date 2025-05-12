https://sarabic.ae/20250512/رسميا-كارلو-أنشيلوتي-مديرا-فنيا-لمنتخب-البرازيل-1100445359.html
رسميا... كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا لمنتخب البرازيل
رسميا... كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا لمنتخب البرازيل
سبوتنيك عربي
أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدربا جديدا لمنتخب "السيليساو". 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T14:50+0000
2025-05-12T14:50+0000
2025-05-12T14:50+0000
مجتمع
منتخب البرازيل
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/15/1050764507_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_eb23fc917e337ec9c67d3d5d691e1f65.jpg
وأعرب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في بيان له، عن فخره بتأكيد أن أنشيلوتي سيصبح المدرب القادم للمنتخب البرازيلي، مشيرا إلى أنه يُعد أسطورة في عالم كرة القدم.ووصف البيان أنشيلوتي بـ"أنجح مدرب في تاريخ كرة القدم"، مؤكدا أنه سيتولى المسؤولية رسميًا عقب انتهاء موسم 2024/2025 من الدوري الإسباني، وقبل انطلاق تصفيات كأس العالم للاندية في يونيو/ حزيران المقبل.وسينتهي عقد المدرب الإيطالي مع ريال مدريد الإسباني في نهاية يونيو/ حزيران المقبل، ما يرجح وصول الإسباني تشابي ألونسو إلى رأس الجهاز الفني لـ"النادي الملكي".وكان ألونسو المدرب الإسباني لفريق باير ليفركوزن قد أعلن الجمعة أنه سيغادر منصبه في نهاية الموسم، فيما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه سيتولى تدريبات ريال مدريد اعتبارا من 15 يوليو/ تموز خلفا للإيطالي، المتوج بدوري أبطال أوروبا خمس مرات غير مسبوقة، إلى جانب تتويجه بلقب الدوريات الخمس الكبرى.
https://sarabic.ae/20250407/ريال-مدريد-يحسم-مصير-أنشيلوتي-1099309993.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/15/1050764507_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_4ba1da33e537306d007d11a99847cd7f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منتخب البرازيل, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة, منوعات
منتخب البرازيل, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة, منوعات
رسميا... كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا لمنتخب البرازيل
أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدربا جديدا لمنتخب "السيليساو".
وأعرب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في بيان له، عن فخره بتأكيد أن أنشيلوتي سيصبح المدرب القادم للمنتخب البرازيلي، مشيرا إلى أنه يُعد أسطورة في عالم كرة القدم.
ووصف البيان أنشيلوتي بـ"أنجح مدرب في تاريخ كرة القدم"، مؤكدا أنه سيتولى المسؤولية رسميًا عقب انتهاء موسم 2024/2025 من الدوري الإسباني، وقبل انطلاق تصفيات كأس العالم للاندية في يونيو/ حزيران المقبل.
وسينتهي عقد المدرب الإيطالي مع ريال مدريد الإسباني في نهاية يونيو/ حزيران المقبل، ما يرجح وصول الإسباني تشابي ألونسو إلى رأس الجهاز الفني لـ"النادي الملكي
".
وكان ألونسو المدرب الإسباني لفريق باير ليفركوزن قد أعلن الجمعة أنه سيغادر منصبه في نهاية الموسم، فيما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه سيتولى تدريبات ريال مدريد اعتبارا من 15 يوليو/ تموز خلفا للإيطالي، المتوج بدوري أبطال أوروبا خمس مرات غير مسبوقة، إلى جانب تتويجه بلقب الدوريات الخمس الكبرى.