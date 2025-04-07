https://sarabic.ae/20250407/ريال-مدريد-يحسم-مصير-أنشيلوتي-1099309993.html
ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي
ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي
سبوتنيك عربي
تصاعدت الانتقادات داخل ريال مدريد الإسباني ضد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد أداء الفريق المتذبذب. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T18:00+0000
2025-04-07T18:00+0000
2025-04-07T18:00+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
رياضة
الأخبار
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096761271_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f737fd3f426eec4236c15f6ede2e91de.jpg
وشن الصحفي خواكين ماروتو، في برنامج "كروسيل ديبورتيفو" على قناة "سير"، هجومًا مباشرًا على أنشيلوتي، واتهمه بفقدان السيطرة على الفريق، وانتقد خيارات أنشيلوتي في التشكيلة والتبديلات.وكشف ماروتو أن إدارة النادي الملكي لن تتخذ قرارًا بتغيير المدرب في شهر أبريل/ نيسان الجاري، لكنها حسمت مستقبل أنشيلوتي بالفعل.ورغم أن الفريق لا يزال ينافس على البطولات، إلا أن الغضب الجماهيري والإعلامي وصل إلى حد التشكيك في استمراره حتى لو حقق كل الألقاب.
https://sarabic.ae/20220731/-أنشيلوتي-يمدح-برشلونة-سيقاتلون-حتى-النهاية-1065798425.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096761271_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2715e940b7c2f1b1acea6e4a0482a43d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة, الأخبار, منوعات
أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة, الأخبار, منوعات
ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي
تصاعدت الانتقادات داخل ريال مدريد الإسباني ضد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد أداء الفريق المتذبذب.
وشن الصحفي خواكين ماروتو، في برنامج "كروسيل ديبورتيفو" على قناة "سير"، هجومًا مباشرًا على أنشيلوتي
، واتهمه بفقدان السيطرة على الفريق، وانتقد خيارات أنشيلوتي في التشكيلة والتبديلات.
وكشف ماروتو أن إدارة النادي الملكي لن تتخذ قرارًا بتغيير المدرب في شهر أبريل/ نيسان الجاري، لكنها حسمت مستقبل أنشيلوتي بالفعل.
وقال: "لن يستمر بعد الصيف، حتى لو فاز بكل البطولات. الرجل منهك، وهذا واضح في قراراته وتعابير وجهه".
ورغم أن الفريق لا يزال ينافس على البطولات، إلا أن الغضب الجماهيري والإعلامي وصل إلى حد التشكيك في استمراره حتى لو حقق كل الألقاب.