ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي

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البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:27 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:20 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
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13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
ماكرون يزور مصر لبحث عدة قضايا أهمها وقف اطلاق النار في غزة، ترمب ونتنياهو يلتقيان الاثنين لبحث الرسوم الجمركية وغزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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بيارق النصر
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الإنسان والثقافة
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
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https://sarabic.ae/20250407/ريال-مدريد-يحسم-مصير-أنشيلوتي-1099309993.html
ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي
ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي
سبوتنيك عربي
تصاعدت الانتقادات داخل ريال مدريد الإسباني ضد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد أداء الفريق المتذبذب. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
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وشن الصحفي خواكين ماروتو، في برنامج "كروسيل ديبورتيفو" على قناة "سير"، هجومًا مباشرًا على أنشيلوتي، واتهمه بفقدان السيطرة على الفريق، وانتقد خيارات أنشيلوتي في التشكيلة والتبديلات.وكشف ماروتو أن إدارة النادي الملكي لن تتخذ قرارًا بتغيير المدرب في شهر أبريل/ نيسان الجاري، لكنها حسمت مستقبل أنشيلوتي بالفعل.ورغم أن الفريق لا يزال ينافس على البطولات، إلا أن الغضب الجماهيري والإعلامي وصل إلى حد التشكيك في استمراره حتى لو حقق كل الألقاب.
https://sarabic.ae/20220731/-أنشيلوتي-يمدح-برشلونة-سيقاتلون-حتى-النهاية-1065798425.html
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أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة, الأخبار, منوعات
أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة, الأخبار, منوعات

ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي

18:00 GMT 07.04.2025
© AP Photo / Altaf Qadriريال مدريد يخسر كلاسيكو السوبر الإسباني أمام برشلونة
ريال مدريد يخسر كلاسيكو السوبر الإسباني أمام برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
تابعنا عبر
تصاعدت الانتقادات داخل ريال مدريد الإسباني ضد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد أداء الفريق المتذبذب.
وشن الصحفي خواكين ماروتو، في برنامج "كروسيل ديبورتيفو" على قناة "سير"، هجومًا مباشرًا على أنشيلوتي، واتهمه بفقدان السيطرة على الفريق، وانتقد خيارات أنشيلوتي في التشكيلة والتبديلات.
مدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
أنشيلوتي مادحا برشلونة: سيقاتلون حتى النهاية
31 يوليو 2022, 13:42 GMT
وكشف ماروتو أن إدارة النادي الملكي لن تتخذ قرارًا بتغيير المدرب في شهر أبريل/ نيسان الجاري، لكنها حسمت مستقبل أنشيلوتي بالفعل.
وقال: "لن يستمر بعد الصيف، حتى لو فاز بكل البطولات. الرجل منهك، وهذا واضح في قراراته وتعابير وجهه".
ورغم أن الفريق لا يزال ينافس على البطولات، إلا أن الغضب الجماهيري والإعلامي وصل إلى حد التشكيك في استمراره حتى لو حقق كل الألقاب.
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