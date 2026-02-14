https://sarabic.ae/20260214/اقترب-للغاية-ماذا-يحتاج-الدون-للوصول-إلى-100-هدف-في-الدوري-السعودي-1110372253.html
اقترب للغاية.. ماذا يحتاج "الدون" للوصول إلى 100 هدف في الدوري السعودي؟
اقترب للغاية.. ماذا يحتاج "الدون" للوصول إلى 100 هدف في الدوري السعودي؟
سبوتنيك عربي
اقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر والملقب بـ"الدون"، بشكل كبير من تسجيل هدفه رقم 100 في تاريخ مشاركاته بدوري روشن السعودي للمحترفين. 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T20:13+0000
2026-02-14T20:13+0000
2026-02-14T20:13+0000
أخبار السعودية اليوم
البرتغال
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100087639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7df2e5ac37f5188f20dbc6d67a1dca0f.jpg
وسجل رونالدو هدفاً في فوز النصر على الفتح ضمن الجولة 22 من الدوري، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 18 هدفاً، ويصل إجمالي أهدافه في الدوري السعودي إلى 92 هدفاً، بحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز". ويتصدر السوري عمر السومة قائمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي برصيد 159 هدفاً، يليه المغربي عبد الرزاق حمد الله بـ151 هدفاً، ثم السعودي ناصر الشمراني بـ126 هدفاً، ومحمد السهلاوي بـ105 أهداف، فيما يحتل رونالدو المركز الخامس حالياً بـ92 هدفاً.يُذكر أن رونالدو غاب عن مباراتي النصر الأخيرتين في الدوري أمام الرياض والاتحاد، بسبب اعتراضه على عدم إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.وكان النصر قد ضم خلال تلك الفترة الثنائي عبد الله الحمدان قادماً من الهلال، وحيدر عبد الكريم لاعب وسط الزوراء العراقي.
https://sarabic.ae/20251230/كريستيانو-رونالدو-في-الصدارة-قائمة-أوسم-5-لاعبي-كرة-قدم-في-2025-1108732250.html
https://sarabic.ae/20251008/كريستيانو-رونالدو-يصبح-أول-لاعب-كرة-قدم-ملياردير-في-التاريخ-1105773900.html
البرتغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100087639_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0c3a6a0e54d94446985fbf7f55b9177c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, البرتغال, رياضة
أخبار السعودية اليوم, البرتغال, رياضة
اقترب للغاية.. ماذا يحتاج "الدون" للوصول إلى 100 هدف في الدوري السعودي؟
اقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر والملقب بـ"الدون"، بشكل كبير من تسجيل هدفه رقم 100 في تاريخ مشاركاته بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل رونالدو هدفاً في فوز النصر على الفتح ضمن الجولة 22 من الدوري، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 18 هدفاً، ويصل إجمالي أهدافه في الدوري السعودي إلى 92 هدفاً، بحسب ما ذكر موقع
"إرم نيوز".
30 ديسمبر 2025, 16:02 GMT
وبذلك، يتبقى للنجم البرتغالي 8 أهداف فقط ليصبح خامس لاعب في تاريخ البطولة يصل إلى حاجز المئة هدف، بعد أن دخل هذا النادي 4 لاعبين فقط حتى الآن.
ويتصدر السوري عمر السومة قائمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي
برصيد 159 هدفاً، يليه المغربي عبد الرزاق حمد الله بـ151 هدفاً، ثم السعودي ناصر الشمراني بـ126 هدفاً، ومحمد السهلاوي بـ105 أهداف، فيما يحتل رونالدو المركز الخامس حالياً بـ92 هدفاً.
يُذكر أن رونالدو غاب عن مباراتي النصر
الأخيرتين في الدوري أمام الرياض والاتحاد، بسبب اعتراضه على عدم إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وكان النصر قد ضم خلال تلك الفترة الثنائي عبد الله الحمدان قادماً من الهلال، وحيدر عبد الكريم لاعب وسط الزوراء العراقي.