اقترب للغاية.. ماذا يحتاج "الدون" للوصول إلى 100 هدف في الدوري السعودي؟
اقترب للغاية.. ماذا يحتاج "الدون" للوصول إلى 100 هدف في الدوري السعودي؟
وسجل رونالدو هدفاً في فوز النصر على الفتح ضمن الجولة 22 من الدوري، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 18 هدفاً، ويصل إجمالي أهدافه في الدوري السعودي إلى 92 هدفاً، بحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز". ويتصدر السوري عمر السومة قائمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي برصيد 159 هدفاً، يليه المغربي عبد الرزاق حمد الله بـ151 هدفاً، ثم السعودي ناصر الشمراني بـ126 هدفاً، ومحمد السهلاوي بـ105 أهداف، فيما يحتل رونالدو المركز الخامس حالياً بـ92 هدفاً.يُذكر أن رونالدو غاب عن مباراتي النصر الأخيرتين في الدوري أمام الرياض والاتحاد، بسبب اعتراضه على عدم إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.وكان النصر قد ضم خلال تلك الفترة الثنائي عبد الله الحمدان قادماً من الهلال، وحيدر عبد الكريم لاعب وسط الزوراء العراقي.
اقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر والملقب بـ"الدون"، بشكل كبير من تسجيل هدفه رقم 100 في تاريخ مشاركاته بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل رونالدو هدفاً في فوز النصر على الفتح ضمن الجولة 22 من الدوري، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 18 هدفاً، ويصل إجمالي أهدافه في الدوري السعودي إلى 92 هدفاً، بحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز".
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
كريستيانو رونالدو في الصدارة.. قائمة أوسم 5 لاعبي كرة قدم في 2025
30 ديسمبر 2025, 16:02 GMT
وبذلك، يتبقى للنجم البرتغالي 8 أهداف فقط ليصبح خامس لاعب في تاريخ البطولة يصل إلى حاجز المئة هدف، بعد أن دخل هذا النادي 4 لاعبين فقط حتى الآن.
ويتصدر السوري عمر السومة قائمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي برصيد 159 هدفاً، يليه المغربي عبد الرزاق حمد الله بـ151 هدفاً، ثم السعودي ناصر الشمراني بـ126 هدفاً، ومحمد السهلاوي بـ105 أهداف، فيما يحتل رونالدو المركز الخامس حالياً بـ92 هدفاً.
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وجورجينا رويدريغز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
مجتمع
كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم ملياردير في التاريخ
8 أكتوبر 2025, 19:28 GMT
يُذكر أن رونالدو غاب عن مباراتي النصر الأخيرتين في الدوري أمام الرياض والاتحاد، بسبب اعتراضه على عدم إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وكان النصر قد ضم خلال تلك الفترة الثنائي عبد الله الحمدان قادماً من الهلال، وحيدر عبد الكريم لاعب وسط الزوراء العراقي.
