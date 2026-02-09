https://sarabic.ae/20260209/انتهى-الإضراب-تفاصيل-أزمة-رونالدو-والنصر-السعودي-1110197943.html
"انتهى الإضراب"... تفاصيل أزمة رونالدو والنصر السعودي
ونقلت صحيفة "عكاظ"، عن مصدر مطّلع، قوله إن "عودة رونالدو للتدريبات لا تعني مشاركته في مواجهة الأربعاء ضمن دوري أبطال آسيا 2 أمام أركاداغ في تركمانستان، إذ تقرّر تأجيل عودته الرسمية إلى مباراة السبت القادم في الدوري السعودي للمحترفين أمام الفتح".وبيّن المصدر، أن "الغياب السابق جاء على خلفية ملاحظات إدارية وتنظيمية، إضافة إلى بُعد اجتماعي تمثّل في تأخر صرف رواتب عدد من موظفي ومتعاوني النادي، ما دفع القائد البرتغالي للتدخل المباشر لمعالجة الملف".وأضاف أن "إدارة النصر قامت خلال الساعات الماضية بتسوية جميع المستحقات المالية المتأخرة وصرف الرواتب، في خطوة أنهت الخلافات وفتحت الباب أمام عودة الاستقرار الإداري داخل النادي".واختتم المصدر بالتأكيد على أن "رسالة رونالدو كانت واضحة، وهي الالتزام بأعلى معايير الاحتراف والانضباط، واحترام كل من يعمل داخل منظومة النادي، داخل الملعب وخارجه".من جهتها، أعلنت صحيفة "أبولا" البرتغالية، عودة كريستيانو رونالدو إلى تدريبات فريق النصر، بعدما انتهت الأزمة التي عطّلت مشاركته خلال الفترة الماضية، في ظل توصل إدارة النادي إلى اتفاق أنهى حالة الاحتجاج التي قادها قائد الفريق.وقامت إدارة النصر، خلال الساعات الأخيرة، بصرف الرواتب المتأخرة لجميع موظفي ومتعاوني النادي، وهو الملف الذي تمسك به رونالدو ودافع عنه بصفته قائد غرفة الملابس، معتبرا أن ضمان حقوق العاملين يمثل جزءًا من مسؤوليات النادي.كما شهدت الأزمة خلافات مع صندوق الاستثمارات العامة بشأن ما وُصف بعدم المساواة في معاملة الأندية الكبرى، قبل أن تنجح الضغوط في التوصل إلى حل يعيد الاستقرار داخل النادي.
