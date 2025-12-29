عربي
الكرملين: ترامب أعرب عن صدمته وغضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
هدف غير مسبوق يبقي رونالدو في الملاعب
هدف غير مسبوق يبقي رونالدو في الملاعب
سبوتنيك عربي
أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، عزمه مواصلة مشواره في ملاعب كرة القدم، سعيا لتحقيق هدفه التاريخي بتسجيل 1000 هدف خلال مسيرته الاحترافية. 29.12.2025, سبوتنيك عربي
أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، عزمه مواصلة مشواره في ملاعب كرة القدم، سعيا لتحقيق هدفه التاريخي بتسجيل 1000 هدف خلال مسيرته الاحترافية.
ورفع قائد المنتخب البرتغالي رصيده التهديفي إلى 956 هدفًا بعد تسجيله هدفين مع نادي النصر السعودي، مساء السبت الماضي.
وخلال مشاركته في حفل جوائز غلوب سوكر في دبي، قال رونالدو، إن الوصول إلى الهدف رقم 1000 لا يزال طموحه الأكبر، مؤكدًا ثقته في تحقيقه حال تجنبه الإصابات.
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
مجتمع
رونالدو يحصد جائزة خاصة في "غلوب سوكر"
أمس, 19:47 GMT
ورغم إشارته في وقت سابق إلى أن كأس العالم 2026 ستكون محطته الدولية الأخيرة، فإن مسيرته على مستوى الأندية مستمرة، خاصة بعد تمديد عقده مع نادي النصر حتى عام 2027.
وأوضح النجم البرتغالي البالغ من العمر 40 عامًا، أن "الشغف والتحفيز هما الدافع الأساسي لاستمراره"، مؤكدًا استمتاعه بكرة القدم سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط.
ويتصدر رونالدو، قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات برصيد 143 هدفًا مع البرتغال، ويحمل الرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا بـ140 هدفًا، إلى جانب كونه الهداف التاريخي لريال مدريد بـ450 هدفًا، وتخطيه حاجز المئة هدف مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس والنصر.
