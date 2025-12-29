https://sarabic.ae/20251229/هدف-غير-مسبوق-يبقي-رونالدو-في-الملاعب-1108695262.html
هدف غير مسبوق يبقي رونالدو في الملاعب
أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، عزمه مواصلة مشواره في ملاعب كرة القدم، سعيا لتحقيق هدفه التاريخي بتسجيل 1000 هدف خلال مسيرته الاحترافية.
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
ورفع قائد المنتخب البرتغالي رصيده التهديفي إلى 956 هدفًا بعد تسجيله هدفين مع نادي النصر السعودي، مساء السبت الماضي.وخلال مشاركته في حفل جوائز غلوب سوكر في دبي، قال رونالدو، إن الوصول إلى الهدف رقم 1000 لا يزال طموحه الأكبر، مؤكدًا ثقته في تحقيقه حال تجنبه الإصابات.ورغم إشارته في وقت سابق إلى أن كأس العالم 2026 ستكون محطته الدولية الأخيرة، فإن مسيرته على مستوى الأندية مستمرة، خاصة بعد تمديد عقده مع نادي النصر حتى عام 2027.وأوضح النجم البرتغالي البالغ من العمر 40 عامًا، أن "الشغف والتحفيز هما الدافع الأساسي لاستمراره"، مؤكدًا استمتاعه بكرة القدم سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط.ويتصدر رونالدو، قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات برصيد 143 هدفًا مع البرتغال، ويحمل الرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا بـ140 هدفًا، إلى جانب كونه الهداف التاريخي لريال مدريد بـ450 هدفًا، وتخطيه حاجز المئة هدف مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس والنصر.
