رونالدو يحصد جائزة خاصة في "غلوب سوكر"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251228/رونالدو-يحصد-جائزة-خاصة-في-غلوب-سوكر-1108674357.html
رونالدو يحصد جائزة خاصة في "غلوب سوكر"
رونالدو يحصد جائزة خاصة في "غلوب سوكر"
سبوتنيك عربي
توَّج قائد المنتخب البرتغالي نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب في منطقة "الشرق الأوسط"، ضمن حفل جوائز "غلوب سوكر" المقام في مدينة دبي... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T19:47+0000
2025-12-28T19:47+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة
نادي النصر السعودي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_0:117:1724:1087_1920x0_80_0_0_bb8594a8cfb6ef5b142096f1a23b39e1.jpg
وأكد الحساب الرسمي لجوائز "غلوب سوكر"، مساء اليوم الأحد، أن رونالدو الذي حضر الحفل برفقة شريكته جورجينا رودريغيز، قد توج بجائرة خاصة ممثلة في أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط.وحصل رونالدو على جائزة "أفضل لاعب في الشرق الأوسط" بعد أن توج بلقب هداف "دوري روشن" للموسم الثاني على التوالي، حيث فاز رونالدو بالجائزة على حساب سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال بجانب الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد.وأهدى رونالدو صاحب الـ 40 عاما الجائزة إلى شريكته جورجينا وأسرته، موضحا أن هذه الجائزة لها مذاق خاص بالنسبة له كما وجه الشكر لمسؤولي غلوب سوكر على اختياره كأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط.افتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 31 على ملعب "الأول بارك" في الرياض، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وألغى الحكم هدفاً ثالثاً للدون في الدقيقة 65 بداعي التسلل، بحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز".وأسهم أداء رونالدو في فوز النصر بنتيجة مريحة، محافظاً على صدارته للدوري بفارق نقاط عن أقرب ملاحقيه، وسط سلسلة انتصارات متتالية.ويواجه رونالدو في العام المقبل جدولاً مزدحماً مع النصر في دوري روشن ودوري أبطال آسيا 2، إضافة إلى مشاركته مع المنتخب البرتغالي في تصفيات ونهائيات كأس العالم 2026، فضلاً عن مباريات ودية، ما يمنحه فرصاً عديدة لتحقيق الإنجاز خلال الأشهر القادمة.
https://sarabic.ae/20251008/كريستيانو-رونالدو-يصبح-أول-لاعب-كرة-قدم-ملياردير-في-التاريخ-1105773900.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_192:0:1724:1149_1920x0_80_0_0_48ebb9fa1fabbe4ca4c42b5eee58163c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, رياضة, نادي النصر السعودي
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, رياضة, نادي النصر السعودي

رونالدو يحصد جائزة خاصة في "غلوب سوكر"

19:47 GMT 28.12.2025
© AP Photo / Strنجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Str
تابعنا عبر
توَّج قائد المنتخب البرتغالي نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب في منطقة "الشرق الأوسط"، ضمن حفل جوائز "غلوب سوكر" المقام في مدينة دبي الإماراتية.
وأكد الحساب الرسمي لجوائز "غلوب سوكر"، مساء اليوم الأحد، أن رونالدو الذي حضر الحفل برفقة شريكته جورجينا رودريغيز، قد توج بجائرة خاصة ممثلة في أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط.
وحصل رونالدو على جائزة "أفضل لاعب في الشرق الأوسط" بعد أن توج بلقب هداف "دوري روشن" للموسم الثاني على التوالي، حيث فاز رونالدو بالجائزة على حساب سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال بجانب الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد.
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وجورجينا رويدريغز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
مجتمع
كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم ملياردير في التاريخ
8 أكتوبر, 19:28 GMT
وأهدى رونالدو صاحب الـ 40 عاما الجائزة إلى شريكته جورجينا وأسرته، موضحا أن هذه الجائزة لها مذاق خاص بالنسبة له كما وجه الشكر لمسؤولي غلوب سوكر على اختياره كأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي هذا في وقت اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، من خطوة إضافية من الإنجاز التاريخي بتسجيل 1000 هدف في مسيرته الكروية، بعدما سجل ثنائية لصالح النصر في مرمى الأخدود، أمس السبت، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.
افتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 31 على ملعب "الأول بارك" في الرياض، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وألغى الحكم هدفاً ثالثاً للدون في الدقيقة 65 بداعي التسلل، بحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز".
بهذين الهدفين، رفع النجم البرتغالي البالغ 40 عاماً رصيده التهديفي إلى 956 هدفاً رسمياً عبر مسيرته مع الأندية والمنتخب، ليصبح على بعد 44 هدفاً فقط من الوصول إلى الحاجز الألفي التاريخي.
وأسهم أداء رونالدو في فوز النصر بنتيجة مريحة، محافظاً على صدارته للدوري بفارق نقاط عن أقرب ملاحقيه، وسط سلسلة انتصارات متتالية.
ويواجه رونالدو في العام المقبل جدولاً مزدحماً مع النصر في دوري روشن ودوري أبطال آسيا 2، إضافة إلى مشاركته مع المنتخب البرتغالي في تصفيات ونهائيات كأس العالم 2026، فضلاً عن مباريات ودية، ما يمنحه فرصاً عديدة لتحقيق الإنجاز خلال الأشهر القادمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала