رونالدو يحصد جائزة خاصة في "غلوب سوكر"

رونالدو يحصد جائزة خاصة في "غلوب سوكر"

28.12.2025

توَّج قائد المنتخب البرتغالي نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب في منطقة "الشرق الأوسط"، ضمن حفل جوائز "غلوب سوكر" المقام في مدينة دبي...

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

نادي النصر السعودي

وأكد الحساب الرسمي لجوائز "غلوب سوكر"، مساء اليوم الأحد، أن رونالدو الذي حضر الحفل برفقة شريكته جورجينا رودريغيز، قد توج بجائرة خاصة ممثلة في أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط.وحصل رونالدو على جائزة "أفضل لاعب في الشرق الأوسط" بعد أن توج بلقب هداف "دوري روشن" للموسم الثاني على التوالي، حيث فاز رونالدو بالجائزة على حساب سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال بجانب الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد.وأهدى رونالدو صاحب الـ 40 عاما الجائزة إلى شريكته جورجينا وأسرته، موضحا أن هذه الجائزة لها مذاق خاص بالنسبة له كما وجه الشكر لمسؤولي غلوب سوكر على اختياره كأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط.افتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 31 على ملعب "الأول بارك" في الرياض، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وألغى الحكم هدفاً ثالثاً للدون في الدقيقة 65 بداعي التسلل، بحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز".وأسهم أداء رونالدو في فوز النصر بنتيجة مريحة، محافظاً على صدارته للدوري بفارق نقاط عن أقرب ملاحقيه، وسط سلسلة انتصارات متتالية.ويواجه رونالدو في العام المقبل جدولاً مزدحماً مع النصر في دوري روشن ودوري أبطال آسيا 2، إضافة إلى مشاركته مع المنتخب البرتغالي في تصفيات ونهائيات كأس العالم 2026، فضلاً عن مباريات ودية، ما يمنحه فرصاً عديدة لتحقيق الإنجاز خلال الأشهر القادمة.

