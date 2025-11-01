https://sarabic.ae/20251101/بعد-هدفه-في-مرمى-الفيحاء-ما-هو-ترتيب-رونالدو-بين-هدافي-النصر-على-مر-التاريخ؟-1106647501.html
بعد هدفه في مرمى الفيحاء.. ما هو ترتيب رونالدو بين هدافي النصر على مر التاريخ؟
تمكن نجم المنتخب البرتغالي مهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، اليوم السبت، من تسجيل هدفه رقم 107 مع الفريق خلال مواجهة الفيحاء بالجولة السابعة من الدوري... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي النصر السعودي
بعد هدفه في مرمى الفيحاء.. ما هو ترتيب رونالدو بين هدافي النصر على مر التاريخ؟
تمكن نجم المنتخب البرتغالي مهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، اليوم السبت، من تسجيل هدفه رقم 107 مع الفريق خلال مواجهة الفيحاء بالجولة السابعة من الدوري السعودي.
ومع تسجيل رونالدو هدف فريقه الأول أمام غريمه التقليدي الفيحاء، مساء اليوم السبت، رفع رونالدو رصيده من المساهمات التهديفية مع النصر إلى 128 مساهمة خلال 121 مباراة، بواقع 107 أهداف و21 تمريرة حاسمة.
ويسعى رونالدو للوصول إلى قمة الهدافين التاريخيين لنادي النصر السعودي، والتي يتصدرها الأسطورة السعودي ماجد عبد الله برصيد 259 هدفا.
ويلي ماجد عبد الله في ترتيب هدافي النصر على مر التاريخ، السعودي محمد السهلاوي بفارق كبير، 131 هدفا، يليه المغربي عبدالرزاق حمدالله بـ 115 هدفا، وبعده مباشرة السعودي محيسن الجمعان بـ 110 أهداف، ثم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 107 أهداف.
ويشار أإلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد حقق إنجازا غير مسبوق خارج الملاعب، ليصبح أول لاعب كرة قدم في العالم يصل إلى مرتبة الملياردير. حيث بلغت ثروة النجم البرتغالي، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، 1.4 مليار دولار.
جاء هذا الإنجاز بعد توقيع رونالدو عقاا ضخما مع نادي النصر السعودي
في يونيو الماضي، بقيمة تزيد عن 400 مليون دولار، ليصبح من أكبر العقود في تاريخ كرة القدم.
وتضمنت الامتيازات إعفاءات ضريبية، حصة في ملكية النادي، واستخدام طائرة خاصة، مما عزز مكانته المالية بشكل كبير.
وبدأت رحلة رونالدو من نشأة متواضعة في جزيرة ماديرا البرتغالية، حيث تخلى عن دراسته في سن الرابعة عشرة ليتفرغ لكرة القدم.
لمع نجمه مع سبورتينغ لشبونة، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2003، قبل أن يوقّع صفقة قياسية مع ريال مدريد
عام 2009، ليصبح أحد أعلى اللاعبين أجرًا في العالم.