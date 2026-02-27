ميسي يحسم موقفه من العودة إلى نادي "برشلونة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260227/ميسي-يحسم-موقفه-من-العودة-إلى-نادي-برشلونة--1110822433.html
ميسي يحسم موقفه من العودة إلى نادي "برشلونة"
ميسي يحسم موقفه من العودة إلى نادي "برشلونة"
سبوتنيك عربي
أبلغ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جميع المرشحين لرئاسة نادي برشلونة بقراره الحاسم أنه لن يعود إلى الفريق الكتالوني كلاعب لإنهاء مسيرته الكروية. 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T11:59+0000
2026-02-27T11:59+0000
أخبار إسبانيا
رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/17/1108494724_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_05bae328f9f4813f68c085e2ea9394be.jpg
وفقاً لتقارير نشرها موقع "بارسا يونيفرسال" الإسباني، أبلغ محيط اللاعب الدولي ميسي (البالغ من العمر 38 عاماً) المرشحين الرئيسيين – بمن فيهم الرئيس الحالي جوان لابورتا، وفيكتور فونت، ومارك سيريا، وتشافي فيلاخوانا – أن فكرة العودة كلاعب مستبعدة تماماً. ورغم المسيرة الأسطورية التي قضاها ميسي مع برشلونة (778 مباراة، 672 هدفاً، 303 تمريرة حاسمة، وعشرات الألقاب منذ صعوده عام 2004)، إلا أن علاقته بالرئيس لابورتا توترت بشكل ملحوظ منذ رحيله الصيفي عام 2021 بسبب الأزمة المالية التي حالت دون تجديد عقده، بحسب ما ذكر موقع "إرم" نيوز. ورغم استبعاد العودة كلاعب، أشارت التقارير إلى أن ميسي قد يعود إلى النادي في المستقبل بدور آخر بعد اعتزاله، مثل منصب استشاري أو رمزي، لكن ذلك يبقى غير محدد بعد. يُذكر أن ميسي يواصل تألقه مع إنتر ميامي، حيث سجل هدفاً في مباراة ودية فجر الجمعة أمام إنديبنديينتي ديل فالي الإكوادوري، انتهت بفوز فريقه 2-1.
https://sarabic.ae/20260221/قوات-الدعم-السريع-تعلن-السيطرة-على-مدينة-الطينة-في-السودان-1110612589.html
https://sarabic.ae/20260221/ميسي-سيغضب-3-تفسيرات-وراء-رسالة-ترامب-لـالدون-أنت-الأفضل-في-التاريخ-نحتاجك-في-أمريكا-الآن--1110604649.html
أخبار إسبانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/17/1108494724_0:0:1698:1273_1920x0_80_0_0_96bec14f1997031dd6dedd84575f6c03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسبانيا, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسبانيا, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية

ميسي يحسم موقفه من العودة إلى نادي "برشلونة"

11:59 GMT 27.02.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwellنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwell
تابعنا عبر
أبلغ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جميع المرشحين لرئاسة نادي برشلونة بقراره الحاسم أنه لن يعود إلى الفريق الكتالوني كلاعب لإنهاء مسيرته الكروية.
وفقاً لتقارير نشرها موقع "بارسا يونيفرسال" الإسباني، أبلغ محيط اللاعب الدولي ميسي (البالغ من العمر 38 عاماً) المرشحين الرئيسيين – بمن فيهم الرئيس الحالي جوان لابورتا، وفيكتور فونت، ومارك سيريا، وتشافي فيلاخوانا – أن فكرة العودة كلاعب مستبعدة تماماً.
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
صراع رئاسة برشلونة يشتعل بوعد إعادة ليونيل ميسي إلى "كامب نو"
21 فبراير, 21:21 GMT

يأتي هذا التوضيح في وقت تشتعل فيه حملة الانتخابات الرئاسية للنادي، المقرر إجراؤها يوم 15 مارس المقبل، وسط ترقب كبير لنتيجة السباق الذي يُعتبر فيه لابورتا المرشح الأوفر حظاً حتى الآن.

ورغم المسيرة الأسطورية التي قضاها ميسي مع برشلونة (778 مباراة، 672 هدفاً، 303 تمريرة حاسمة، وعشرات الألقاب منذ صعوده عام 2004)، إلا أن علاقته بالرئيس لابورتا توترت بشكل ملحوظ منذ رحيله الصيفي عام 2021 بسبب الأزمة المالية التي حالت دون تجديد عقده، بحسب ما ذكر موقع "إرم" نيوز.
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
ميسي سيغضب.. 3 تفسيرات وراء رسالة ترامب لـ"الدون": "أنت الأفضل في التاريخ.. نحتاجك في أمريكا الآن"
21 فبراير, 15:25 GMT

واعترف لابورتا سابقاً بتوتر العلاقة، مشيراً إلى حادثة عدم المصافحة في حفل الكرة الذهبية.

ورغم استبعاد العودة كلاعب، أشارت التقارير إلى أن ميسي قد يعود إلى النادي في المستقبل بدور آخر بعد اعتزاله، مثل منصب استشاري أو رمزي، لكن ذلك يبقى غير محدد بعد.
يُذكر أن ميسي يواصل تألقه مع إنتر ميامي، حيث سجل هدفاً في مباراة ودية فجر الجمعة أمام إنديبنديينتي ديل فالي الإكوادوري، انتهت بفوز فريقه 2-1.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала