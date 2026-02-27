https://sarabic.ae/20260227/ميسي-يحسم-موقفه-من-العودة-إلى-نادي-برشلونة--1110822433.html
ميسي يحسم موقفه من العودة إلى نادي "برشلونة"
ميسي يحسم موقفه من العودة إلى نادي "برشلونة"
أبلغ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جميع المرشحين لرئاسة نادي برشلونة بقراره الحاسم أنه لن يعود إلى الفريق الكتالوني كلاعب لإنهاء مسيرته الكروية. 27.02.2026
وفقاً لتقارير نشرها موقع "بارسا يونيفرسال" الإسباني، أبلغ محيط اللاعب الدولي ميسي (البالغ من العمر 38 عاماً) المرشحين الرئيسيين – بمن فيهم الرئيس الحالي جوان لابورتا، وفيكتور فونت، ومارك سيريا، وتشافي فيلاخوانا – أن فكرة العودة كلاعب مستبعدة تماماً. ورغم المسيرة الأسطورية التي قضاها ميسي مع برشلونة (778 مباراة، 672 هدفاً، 303 تمريرة حاسمة، وعشرات الألقاب منذ صعوده عام 2004)، إلا أن علاقته بالرئيس لابورتا توترت بشكل ملحوظ منذ رحيله الصيفي عام 2021 بسبب الأزمة المالية التي حالت دون تجديد عقده، بحسب ما ذكر موقع "إرم" نيوز. ورغم استبعاد العودة كلاعب، أشارت التقارير إلى أن ميسي قد يعود إلى النادي في المستقبل بدور آخر بعد اعتزاله، مثل منصب استشاري أو رمزي، لكن ذلك يبقى غير محدد بعد. يُذكر أن ميسي يواصل تألقه مع إنتر ميامي، حيث سجل هدفاً في مباراة ودية فجر الجمعة أمام إنديبنديينتي ديل فالي الإكوادوري، انتهت بفوز فريقه 2-1.
