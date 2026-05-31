أزمة تأشيرات كأس العالم تؤجل سفر منتخب جنوب أفريقيا
أعلن الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم تأجيل سفر منتخب البلاد إلى نهائيات كأس العالم المقررة في أميركا الشمالية، بسبب مشكلات تتعلق بالحصول على تأشيرات السفر... 31.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم تأجيل سفر منتخب البلاد إلى نهائيات كأس العالم المقررة في أميركا الشمالية، بسبب مشكلات تتعلق بالحصول على تأشيرات السفر لعدد من اللاعبين وأفراد البعثة.
وأوضح الاتحاد أن منتخب "بافانا بافانا" كان من المقرر أن يغادر جوهانسبرغ، اليوم الأحد، متوجهاً إلى المكسيك لإقامة معسكره التحضيري قبل انطلاق البطولة
، إلا أن إجراءات التأشيرات حالت دون مغادرة البعثة في الموعد المحدد، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية.
ولم يكشف الاتحاد عن العدد الدقيق للأشخاص الذين لم يحصلوا على تأشيراتهم حتى الآن.
وبحسب هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية الرسمية، لا تزال طلبات تأشيرات ما لا يقل عن 20 فرداً من أفراد البعثة قيد المعالجة لدى السفارة الأميركية في جوهانسبرغ، فيما أكد الاتحاد أنه يبذل جهوداً لتأمين وصول الفريق إلى مكسيكو سيتي في أسرع وقت ممكن.
وتأتي الأزمة في وقت تواجه فيه منتخبات أخرى تحديات مماثلة، من بينها منتخب إيران، الذي أشار مسؤولون في اتحاده المحلي إلى وجود صعوبات في الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة
من جانبه، دعا وزير الرياضة الجنوب أفريقي غايتون ماكنزي إلى توضيح أسباب الأزمة، ملوحاً باتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن التأخير، واصفاً ما حدث بأنه "فوضى".
ويستعد المنتخب الجنوب أفريقي لخوض أول مشاركة له في كأس العالم
منذ 16 عاماً، حيث يفتتح مشواره بمواجهة المكسيك في 11 يونيو، قبل لقاء جمهورية التشيك وكوريا الجنوبية ضمن منافسات دور المجموعات.
وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 3 يوليو/ تموز المقبلين، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.