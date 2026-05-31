أزمة تأشيرات كأس العالم تؤجل سفر منتخب جنوب أفريقيا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
مجلس السلام يعقد مشاورات مع حماس.. واشنطن تؤكد على نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أزمة تأشيرات كأس العالم تؤجل سفر منتخب جنوب أفريقيا
أعلن الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم تأجيل سفر منتخب البلاد إلى نهائيات كأس العالم المقررة في أميركا الشمالية، بسبب مشكلات تتعلق بالحصول على تأشيرات السفر... 31.05.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح الاتحاد أن منتخب "بافانا بافانا" كان من المقرر أن يغادر جوهانسبرغ، اليوم الأحد، متوجهاً إلى المكسيك لإقامة معسكره التحضيري قبل انطلاق البطولة، إلا أن إجراءات التأشيرات حالت دون مغادرة البعثة في الموعد المحدد، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية. ولم يكشف الاتحاد عن العدد الدقيق للأشخاص الذين لم يحصلوا على تأشيراتهم حتى الآن. وتأتي الأزمة في وقت تواجه فيه منتخبات أخرى تحديات مماثلة، من بينها منتخب إيران، الذي أشار مسؤولون في اتحاده المحلي إلى وجود صعوبات في الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة. من جانبه، دعا وزير الرياضة الجنوب أفريقي غايتون ماكنزي إلى توضيح أسباب الأزمة، ملوحاً باتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن التأخير، واصفاً ما حدث بأنه "فوضى". ويستعد المنتخب الجنوب أفريقي لخوض أول مشاركة له في كأس العالم منذ 16 عاماً، حيث يفتتح مشواره بمواجهة المكسيك في 11 يونيو، قبل لقاء جمهورية التشيك وكوريا الجنوبية ضمن منافسات دور المجموعات.وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 3 يوليو/ تموز المقبلين، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
أعلن الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم تأجيل سفر منتخب البلاد إلى نهائيات كأس العالم المقررة في أميركا الشمالية، بسبب مشكلات تتعلق بالحصول على تأشيرات السفر لعدد من اللاعبين وأفراد البعثة.
وأوضح الاتحاد أن منتخب "بافانا بافانا" كان من المقرر أن يغادر جوهانسبرغ، اليوم الأحد، متوجهاً إلى المكسيك لإقامة معسكره التحضيري قبل انطلاق البطولة، إلا أن إجراءات التأشيرات حالت دون مغادرة البعثة في الموعد المحدد، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية.
ولم يكشف الاتحاد عن العدد الدقيق للأشخاص الذين لم يحصلوا على تأشيراتهم حتى الآن.
وبحسب هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية الرسمية، لا تزال طلبات تأشيرات ما لا يقل عن 20 فرداً من أفراد البعثة قيد المعالجة لدى السفارة الأميركية في جوهانسبرغ، فيما أكد الاتحاد أنه يبذل جهوداً لتأمين وصول الفريق إلى مكسيكو سيتي في أسرع وقت ممكن.
وتأتي الأزمة في وقت تواجه فيه منتخبات أخرى تحديات مماثلة، من بينها منتخب إيران، الذي أشار مسؤولون في اتحاده المحلي إلى وجود صعوبات في الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
من جانبه، دعا وزير الرياضة الجنوب أفريقي غايتون ماكنزي إلى توضيح أسباب الأزمة، ملوحاً باتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن التأخير، واصفاً ما حدث بأنه "فوضى".
ويستعد المنتخب الجنوب أفريقي لخوض أول مشاركة له في كأس العالم منذ 16 عاماً، حيث يفتتح مشواره بمواجهة المكسيك في 11 يونيو، قبل لقاء جمهورية التشيك وكوريا الجنوبية ضمن منافسات دور المجموعات.
وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 3 يوليو/ تموز المقبلين، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
