خبرة لا تشيخ... أبرز المدربين كبار السن في تاريخ كأس العالم

في عالم كأس العالم، لا تُقاس القيمة بالأهداف وحدها، بل أيضًا بقدرة الإنسان على مقاومة الزمن ومواصلة الشغف حتى في سن متقدمة. 21.05.2026, سبوتنيك عربي

وبينما ينشغل اللاعبون بالمنافسة داخل المستطيل الأخضر، يظهر على الخط الجانبي مدربون تجاوز بعضهم السبعين عامًا، لكنهم ظلوا متمسكين بحلم قيادة منتخباتهم في البطولة الأهم عالميًا، مسجلين أسماءهم كأكبر المدربين سناً في تاريخ المونديال.ولم يكن ريهاغل مدربا عاديا، إذ سبق أن صنع إنجازا تاريخيا بقيادة اليونان للتتويج ببطولة أمم أوروبا 2004، قبل أن يختتم رحلته المونديالية بالخروج أمام الأرجنتين.أما الهولندي لويس فان غال، فقد واصل مسيرته التدريبية رغم التحديات الصحية وتقدم العمر، وقاد منتخب هولندا في مونديال قطر 2022 وهو في سن 71 عاما، بعد مسيرة حافلة مع أندية كبرى مثل أياكس وبرشلونة ومانشستر يونايتد.كما يبرز الإيطالي تشيزاري مالديني في القائمة، بعد قيادته منتخب باراغواي في مونديال 2002 بعمر 70 عاما، حيث قدم أداء قويا قبل الخروج بصعوبة أمام ألمانيا بهدف متأخر في الدقيقة 88.ورغم اختلاف الأجيال والمدارس التدريبية، يجمع هؤلاء المدربون حقيقة واحدة، أن كرة القدم لا تعترف بالعمر، بل بالخبرة والشغف والقدرة على صناعة الحلم حتى اللحظة الأخيرة.روسيا تحصد الذهب في كأس العالم للجمباز الإيقاعي بأداء مميز.. فيديوبطل روسي... أول إنسان يصل إلى قمة "إيفرست" باستخدام يديه فقط

