https://sarabic.ae/20260521/خبرة-لا-تشيخ-أبرز-المدربين-كبار-السن-في-تاريخ-كأس-العالم-1113626080.html
خبرة لا تشيخ... أبرز المدربين كبار السن في تاريخ كأس العالم
خبرة لا تشيخ... أبرز المدربين كبار السن في تاريخ كأس العالم
سبوتنيك عربي
في عالم كأس العالم، لا تُقاس القيمة بالأهداف وحدها، بل أيضًا بقدرة الإنسان على مقاومة الزمن ومواصلة الشغف حتى في سن متقدمة. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T18:39+0000
2026-05-21T18:39+0000
2026-05-21T19:46+0000
العالم
رياضة
كأس العالم 2026
المونديال
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109275686_0:0:1926:1083_1920x0_80_0_0_31bfc71c8bf659afabed1a82e37584a3.jpg
وبينما ينشغل اللاعبون بالمنافسة داخل المستطيل الأخضر، يظهر على الخط الجانبي مدربون تجاوز بعضهم السبعين عامًا، لكنهم ظلوا متمسكين بحلم قيادة منتخباتهم في البطولة الأهم عالميًا، مسجلين أسماءهم كأكبر المدربين سناً في تاريخ المونديال.ولم يكن ريهاغل مدربا عاديا، إذ سبق أن صنع إنجازا تاريخيا بقيادة اليونان للتتويج ببطولة أمم أوروبا 2004، قبل أن يختتم رحلته المونديالية بالخروج أمام الأرجنتين.أما الهولندي لويس فان غال، فقد واصل مسيرته التدريبية رغم التحديات الصحية وتقدم العمر، وقاد منتخب هولندا في مونديال قطر 2022 وهو في سن 71 عاما، بعد مسيرة حافلة مع أندية كبرى مثل أياكس وبرشلونة ومانشستر يونايتد.كما يبرز الإيطالي تشيزاري مالديني في القائمة، بعد قيادته منتخب باراغواي في مونديال 2002 بعمر 70 عاما، حيث قدم أداء قويا قبل الخروج بصعوبة أمام ألمانيا بهدف متأخر في الدقيقة 88.ورغم اختلاف الأجيال والمدارس التدريبية، يجمع هؤلاء المدربون حقيقة واحدة، أن كرة القدم لا تعترف بالعمر، بل بالخبرة والشغف والقدرة على صناعة الحلم حتى اللحظة الأخيرة.روسيا تحصد الذهب في كأس العالم للجمباز الإيقاعي بأداء مميز.. فيديوبطل روسي... أول إنسان يصل إلى قمة "إيفرست" باستخدام يديه فقط
https://sarabic.ae/20260518/بعد-سنوات-من-القيود-الجمباز-الدولي-ينهي-حقبة-الحياد-للرياضيين-الروس-1113503250.html
https://sarabic.ae/20260517/لأول-مرة-منذ-8-سنوات-وفد-رياضي-من-كوريا-الديمقراطية-يصل-إلى-سيئول-1113484162.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109275686_0:0:1712:1284_1920x0_80_0_0_582bb432bb84457ed8dfe9633ca402d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, رياضة, كأس العالم 2026, المونديال
العالم, رياضة, كأس العالم 2026, المونديال
خبرة لا تشيخ... أبرز المدربين كبار السن في تاريخ كأس العالم
18:39 GMT 21.05.2026 (تم التحديث: 19:46 GMT 21.05.2026)
في عالم كأس العالم، لا تُقاس القيمة بالأهداف وحدها، بل أيضًا بقدرة الإنسان على مقاومة الزمن ومواصلة الشغف حتى في سن متقدمة.
وبينما ينشغل اللاعبون بالمنافسة داخل المستطيل الأخضر، يظهر على الخط الجانبي مدربون تجاوز بعضهم السبعين عامًا، لكنهم ظلوا متمسكين بحلم قيادة منتخباتهم في البطولة الأهم عالميًا، مسجلين أسماءهم كأكبر المدربين سناً في تاريخ المونديال.
يتصدر القائمة الألماني، أوتو ريهاغل، الذي قاد منتخب اليونان في مونديال 2010 وهو في سن 72 عامًا و317 يومًا، ليكون الأكبر سنا في تاريخ البطولة.
ولم يكن ريهاغل مدربا عاديا، إذ سبق أن صنع إنجازا تاريخيا بقيادة اليونان للتتويج ببطولة أمم أوروبا 2004، قبل أن يختتم رحلته المونديالية بالخروج أمام الأرجنتين.
ويأتي بعده المدرب الأوروغواياني، أوسكار تاباريز، أحد أبرز رموز التدريب في بلاده، والذي شارك في أربع نسخ من كأس العالم، وحقق أفضل إنجاز له ببلوغ المركز الرابع في مونديال 2010، فيما كانت آخر مشاركاته في روسيا 2018 بعمر 71 عاما و125 يوما.
أما الهولندي لويس فان غال، فقد واصل مسيرته التدريبية رغم التحديات الصحية وتقدم العمر، وقاد منتخب هولندا في مونديال قطر 2022 وهو في سن 71 عاما، بعد مسيرة حافلة مع أندية كبرى مثل أياكس وبرشلونة ومانشستر يونايتد.
كما يبرز الإيطالي تشيزاري مالديني في القائمة، بعد قيادته منتخب باراغواي في مونديال 2002 بعمر 70 عاما، حيث قدم أداء قويا قبل الخروج بصعوبة أمام ألمانيا بهدف متأخر في الدقيقة 88.
ورغم اختلاف الأجيال والمدارس التدريبية، يجمع هؤلاء المدربون حقيقة واحدة، أن كرة القدم لا تعترف بالعمر، بل بالخبرة والشغف والقدرة على صناعة الحلم حتى اللحظة الأخيرة.