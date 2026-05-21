خبرة لا تشيخ... أبرز المدربين كبار السن في تاريخ كأس العالم

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
خبرة لا تشيخ... أبرز المدربين كبار السن في تاريخ كأس العالم
سبوتنيك عربي
في عالم كأس العالم، لا تُقاس القيمة بالأهداف وحدها، بل أيضًا بقدرة الإنسان على مقاومة الزمن ومواصلة الشغف حتى في سن متقدمة. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T18:39+0000
2026-05-21T19:46+0000
العالم
رياضة
كأس العالم 2026
المونديال
مجتمع
خبرة لا تشيخ... أبرز المدربين كبار السن في تاريخ كأس العالم

18:39 GMT 21.05.2026 (تم التحديث: 19:46 GMT 21.05.2026)
في عالم كأس العالم، لا تُقاس القيمة بالأهداف وحدها، بل أيضًا بقدرة الإنسان على مقاومة الزمن ومواصلة الشغف حتى في سن متقدمة.
وبينما ينشغل اللاعبون بالمنافسة داخل المستطيل الأخضر، يظهر على الخط الجانبي مدربون تجاوز بعضهم السبعين عامًا، لكنهم ظلوا متمسكين بحلم قيادة منتخباتهم في البطولة الأهم عالميًا، مسجلين أسماءهم كأكبر المدربين سناً في تاريخ المونديال.

يتصدر القائمة الألماني، أوتو ريهاغل، الذي قاد منتخب اليونان في مونديال 2010 وهو في سن 72 عامًا و317 يومًا، ليكون الأكبر سنا في تاريخ البطولة.

ولم يكن ريهاغل مدربا عاديا، إذ سبق أن صنع إنجازا تاريخيا بقيادة اليونان للتتويج ببطولة أمم أوروبا 2004، قبل أن يختتم رحلته المونديالية بالخروج أمام الأرجنتين.

ويأتي بعده المدرب الأوروغواياني، أوسكار تاباريز، أحد أبرز رموز التدريب في بلاده، والذي شارك في أربع نسخ من كأس العالم، وحقق أفضل إنجاز له ببلوغ المركز الرابع في مونديال 2010، فيما كانت آخر مشاركاته في روسيا 2018 بعمر 71 عاما و125 يوما.

أما الهولندي لويس فان غال، فقد واصل مسيرته التدريبية رغم التحديات الصحية وتقدم العمر، وقاد منتخب هولندا في مونديال قطر 2022 وهو في سن 71 عاما، بعد مسيرة حافلة مع أندية كبرى مثل أياكس وبرشلونة ومانشستر يونايتد.
كما يبرز الإيطالي تشيزاري مالديني في القائمة، بعد قيادته منتخب باراغواي في مونديال 2002 بعمر 70 عاما، حيث قدم أداء قويا قبل الخروج بصعوبة أمام ألمانيا بهدف متأخر في الدقيقة 88.
ورغم اختلاف الأجيال والمدارس التدريبية، يجمع هؤلاء المدربون حقيقة واحدة، أن كرة القدم لا تعترف بالعمر، بل بالخبرة والشغف والقدرة على صناعة الحلم حتى اللحظة الأخيرة.
