أبوظبي: حريق إثر هجوم بمسيرة على محطة براكة النووية - عاجل
لأول مرة منذ 8 سنوات.. وفد رياضي من كوريا الديمقراطية يصل إلى سيئول
لأول مرة منذ 8 سنوات.. وفد رياضي من كوريا الديمقراطية يصل إلى سيئول
وصل، اليوم الأحد، فريق كرة قدم نسائي من بيونغ يانغ إلى كوريا الجنوبية، استعدادا لمباراة مرتقبة بين الكوريتين، وهي المرة الأولى منذ ما يقارب 8 سنوات التي يزور... 17.05.2026, سبوتنيك عربي
10:21 GMT 17.05.2026
© REUTERS Kim Hong-Jiلاعبات فريق نايغوهيانغ لكرة القدم من جمهورية كوريا الديمقراطية يمررن في مطار إنتشون في سيئول، قبل مواجهة فريق سوون إف سي للسيدات في كوريا الجنوبية، 17 مايو/ أيار 2026
لاعبات فريق نايغوهيانغ لكرة القدم من جمهورية كوريا الديمقراطية يمررن في مطار إنتشون في سيئول، قبل مواجهة فريق سوون إف سي للسيدات في كوريا الجنوبية، 17 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2026
وصل، اليوم الأحد، فريق كرة قدم نسائي من بيونغ يانغ إلى كوريا الجنوبية، استعدادا لمباراة مرتقبة بين الكوريتين، وهي المرة الأولى منذ ما يقارب 8 سنوات التي يزور فيها وفد رياضي من جمهورية كوريا الديمقراطية الجنوب.
واستقبلت حشود الفريق، المؤلف من 27 لاعبة و12 من أعضاء الجهاز التدريبي، والذين يمثلون نادي "نايغوهيانغ" لكرة القدم النسائية في بيونغ يانغ، استقبالا حافلًا في مطار "إنتشون" الدولي قبيل الساعة الثالثة عصرا بتوقيت كوريا.
وارتدى أعضاء الفريق سترات زرقاء داكنة تحمل شعارا، على طية صدرها صور زعيمي كوريا الديمقراطية السابقين، كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل، واستقبلهم مراسلو الأخبار وجماهير المشجعين، وفقا لموقع "NK News".
وتجمّعت مجموعات عديدة، تضم أكثر من 20 شخصا، في المطار حاملين لافتات، ترحيبًا بلاعبات منتخب جمهورية كوريا الديمقراطية، اللواتي سيواجهن فريق سوون للسيدات من كوريا الجنوبية، في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، يوم 20 مايو/ أيار الجاري على ملعب سوون.
وكانت آخر مشاركة لرياضيات كوريا الديمقراطية في حدث رياضي بكوريا الجنوبية في نهائيات الجولة العالمية للاتحاد الدولي لتنس الطاولة، التي أقيمت في "إنتشون" في ديسمبر/ كانون الأول 2018، حيث شاركت اللاعبة من بيونغ يانغ، تشا هيو سيم، مع اللاعب الكوري الجنوبي، جانغ وو جين، في منافسات الزوجي المختلط.
وتأسس فريق "نايغوهيانغ" في بيونغ يانغ عام 2012، وفاز بلقب دوري الدرجة الأولى في جمهورية كوريا الديمقراطية في موسم 2021-2022.
