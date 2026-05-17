https://sarabic.ae/20260517/لأول-مرة-منذ-8-سنوات-وفد-رياضي-من-كوريا-الديمقراطية-يصل-إلى-سيئول-1113484162.html

لأول مرة منذ 8 سنوات.. وفد رياضي من كوريا الديمقراطية يصل إلى سيئول

لأول مرة منذ 8 سنوات.. وفد رياضي من كوريا الديمقراطية يصل إلى سيئول

سبوتنيك عربي

وصل، اليوم الأحد، فريق كرة قدم نسائي من بيونغ يانغ إلى كوريا الجنوبية، استعدادا لمباراة مرتقبة بين الكوريتين، وهي المرة الأولى منذ ما يقارب 8 سنوات التي يزور... 17.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-17T10:21+0000

2026-05-17T10:21+0000

2026-05-17T10:21+0000

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/11/1113484005_0:23:1000:586_1920x0_80_0_0_ea67b231099f7a15a99795f750f49da4.jpg

واستقبلت حشود الفريق، المؤلف من 27 لاعبة و12 من أعضاء الجهاز التدريبي، والذين يمثلون نادي "نايغوهيانغ" لكرة القدم النسائية في بيونغ يانغ، استقبالا حافلًا في مطار "إنتشون" الدولي قبيل الساعة الثالثة عصرا بتوقيت كوريا.وارتدى أعضاء الفريق سترات زرقاء داكنة تحمل شعارا، على طية صدرها صور زعيمي كوريا الديمقراطية السابقين، كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل، واستقبلهم مراسلو الأخبار وجماهير المشجعين، وفقا لموقع "NK News".وتجمّعت مجموعات عديدة، تضم أكثر من 20 شخصا، في المطار حاملين لافتات، ترحيبًا بلاعبات منتخب جمهورية كوريا الديمقراطية، اللواتي سيواجهن فريق سوون للسيدات من كوريا الجنوبية، في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، يوم 20 مايو/ أيار الجاري على ملعب سوون.وكانت آخر مشاركة لرياضيات كوريا الديمقراطية في حدث رياضي بكوريا الجنوبية في نهائيات الجولة العالمية للاتحاد الدولي لتنس الطاولة، التي أقيمت في "إنتشون" في ديسمبر/ كانون الأول 2018، حيث شاركت اللاعبة من بيونغ يانغ، تشا هيو سيم، مع اللاعب الكوري الجنوبي، جانغ وو جين، في منافسات الزوجي المختلط.وتأسس فريق "نايغوهيانغ" في بيونغ يانغ عام 2012، وفاز بلقب دوري الدرجة الأولى في جمهورية كوريا الديمقراطية في موسم 2021-2022.

https://sarabic.ae/20260419/سيئول-وطوكيو-بيونغ-يانغ-تطلق-صواريخ-بالستية-نحو-بحر-الصين-الشرقي-سابع-تجربة-في-2026-1112681707.html

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار