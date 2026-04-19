سيئول وطوكيو: بيونغ يانغ تطلق صواريخ بالستية نحو بحر الصين الشرقي.. سابع تجربة في 2026

سبوتنيك عربي

أعلنت كوريا الجنوبية واليابان، إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الأحد، عددًا من الصواريخ البالستية قصيرة المدى باتجاه بحر الصين الشرقي. 19.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-19T07:46+0000

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيئول، إنها رصدت إطلاق الصواريخ من منطقة سينفو في بيونغ يانغ، حوالي الساعة 6:10 صباحا (21:10 بتوقيت غرينتش يوم السبت)، إذ قطعت مسافة 140 كيلومترا (87 ميلا).ويمثل هذا الإطلاق سابع تجربة صاروخية تجريها بيونغ يانغ في عام 2026، ورابع تجربة لها في شهر نيسان/ أبريل الجاري.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية: "يراقب جيشنا عن كثب تحركات كوريا الشمالية المختلفة في إطار وضع دفاعي مشترك قوي بين كوريا الجنوبية وأمريكا، ويحافظ على قدراته وجاهزيته للرد على أي استفزاز بشكل حاسم"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.فيما أفادت وكالة "كيودو" للأنباء اليابانية، أن وزارة الدفاع اليابانية ذكرت أن جمهورية كوريا الديمقراطية "أطلقت صواريخ بالستية"، وأن "المقذوفات سقطت على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، دون الإبلاغ عن أي أضرار في البلاد"، على حد قولها.وكانت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أطلقت آخر صواريخ بالستية قصيرة المدى، في 8 أبريل الجاري.

