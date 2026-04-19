سيئول وطوكيو: بيونغ يانغ تطلق صواريخ بالستية نحو بحر الصين الشرقي.. سابع تجربة في 2026
أعلنت كوريا الجنوبية واليابان، إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الأحد، عددًا من الصواريخ البالستية قصيرة المدى باتجاه بحر الصين الشرقي. 19.04.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت كوريا الجنوبية واليابان، إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الأحد، عددًا من الصواريخ البالستية قصيرة المدى باتجاه بحر الصين الشرقي.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيئول، إنها رصدت إطلاق الصواريخ من منطقة سينفو في بيونغ يانغ، حوالي الساعة 6:10 صباحا (21:10 بتوقيت غرينتش يوم السبت)، إذ قطعت مسافة 140 كيلومترا (87 ميلا).
ويمثل هذا الإطلاق سابع تجربة صاروخية تجريها بيونغ يانغ في عام 2026، ورابع تجربة لها في شهر نيسان/ أبريل الجاري.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية: "يراقب جيشنا عن كثب تحركات كوريا الشمالية المختلفة في إطار وضع دفاعي مشترك قوي بين كوريا الجنوبية وأمريكا، ويحافظ على قدراته وجاهزيته للرد على أي استفزاز بشكل حاسم"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.

وأضافت الهيئة أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية "رصدت تحركات مرتبطة بالإطلاق، وقدمت معلومات ذات صلة إلى اليابان".

فيما أفادت وكالة "كيودو" للأنباء اليابانية، أن وزارة الدفاع اليابانية ذكرت أن جمهورية كوريا الديمقراطية "أطلقت صواريخ بالستية"، وأن "المقذوفات سقطت على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، دون الإبلاغ عن أي أضرار في البلاد"، على حد قولها.

وأدانت سيئول تجربة بيونغ يانغ الصاروخية، معتبرة إياها "انتهاكًا" لقرار مجلس الأمن الدولي، ودعت إلى "وقف فوري لعمليات الإطلاق".

وكانت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أطلقت آخر صواريخ بالستية قصيرة المدى، في 8 أبريل الجاري.
