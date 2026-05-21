بطل روسي... أول إنسان يصل إلى قمة "إيفرست" باستخدام يديه فقط
سبوتنيك عربي
حقق الرياضي الروسي رستم نابيف، إنجازًا غير مسبوق، بعدما أصبح أول شخص في تاريخ تسلق الجبال يصل إلى قمة "إيفرست" مستخدمًا يديه فقط، ومتحديًا إعاقته التي تعرض لها... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T11:45+0000
وكتب نابييف عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "في الساعة 8:16 صباحا بتوقيت نيبال، صعدت لأول مرة في تاريخ التسلق على قمة "إيفرست" باستخدام يدي فقط! أهدِي هذا الإنجاز لكل من يشاهدني الآن. أريد أن أقول شيئًا واحدًا، طالما هناك حياة فيكم، قاتلوا! قاتلوا حتى النهاية! الأمر يستحق ذلك!".وقبل هذا الإنجاز، تمكن نابيف من تسلق قمة "إلبروس" عام 2020، كما شارك لأكثر من 3 سنوات في فريق كرة الهوكي على الزلاجات "فينيكس" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
حقق الرياضي الروسي رستم نابيف، إنجازًا غير مسبوق، بعدما أصبح أول شخص في تاريخ تسلق الجبال يصل إلى قمة "إيفرست" مستخدمًا يديه فقط، ومتحديًا إعاقته التي تعرض لها إثر حادث مأساوي قبل سنوات.
وكتب نابييف عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "في الساعة 8:16 صباحا بتوقيت نيبال، صعدت لأول مرة في تاريخ التسلق على قمة "إيفرست" باستخدام يدي فقط! أهدِي هذا الإنجاز لكل من يشاهدني الآن. أريد أن أقول شيئًا واحدًا، طالما هناك حياة فيكم، قاتلوا! قاتلوا حتى النهاية! الأمر يستحق ذلك!".
وكان نابيف أمضى نحو 7 ساعات تحت الأنقاض عقب انهيار مبنى عام 2015، في حادث أسفر عن مقتل 24 شخصا، قبل أن يخضع لعملية بتر ساقيه.
وقبل هذا الإنجاز، تمكن نابيف من تسلق قمة "إلبروس" عام 2020، كما شارك لأكثر من 3 سنوات في فريق كرة الهوكي على الزلاجات "فينيكس" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.