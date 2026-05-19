رونالدو يقود تشكيلة البرتغال بالمونديال.. وجوتا "الغائب الحاضر"

سبوتنيك عربي

أعلن المدير الفني لمنتخب البرتغال، روبرتو مارتينيز، اليوم الثلاثاء، قائمة الفريق المكونة من 27 لاعبا للمشاركة في كأس العالم، مع "لاعب إضافي رمزي" تكريما لذكرى... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

أوضح مارتينيز خلال كلمة ألقاها في مقر تدريب ⁠المنتخب، نقلتها وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الحارس الرابع ريكاردو فيليو، لاعب غنتشلر بيرليجي أنقرة التركي، سيرافق الفريق، لكنه لن يدرج في القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعبا إلا في حال تعرض أحد الحراس الثلاثة المسجلين لإصابة".وقال مارتينيز ‌إن تشكيلته تتكون من "27 لاعبا ‌بالإضافة إلى واحد"، في إشارة إلى جوتا مهاجم ليفربول الإنجليزي الراحل، الذي توفي في حادث سير في شهر حزيران/يوليو من العام الماضي عن عمر 28 عاما.وأضاف المدير الفني لمنتخب البرتغال: "إنه مصدر قوتنا وفرحتنا. كانت خسارة ديوغو لحظة صعبة لا تنسى، لكن في اليوم التالي كان علينا جميعا أن نواصل الكفاح من أجل حلمه، ومن أجل القيم التي كان ‌يجسدها دائما في منتخبنا. روح ديوغو جوتا ‌وقوته وخصاله تمثل اللاعب الإضافي، ⁠وستظل كذلك دائما".ويشار إلى أن "برازيل أوروبا" ستخوض مباراتين وديتين استعدادا للمونديال، الأولى أمام تشيلي في أويراس يوم 6 يونيو/حزيران، والثانية ضد نيجيريا في ليريا يوم 10 يونيو أيضا.وتستهل البرتغال، حاملة لقب دوري الأمم الأوروبية، مشوارها في المجموعة 11 بالبطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم 17 يونيو في مدينة هيوستن، ثم ستواجه أوزبكستان في الملعب نفسه يوم 23 يونيو، قبل أن تختتم ‌دور المجموعات بمواجهة كولومبيا في ميامي يوم 27 يونيو.وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

