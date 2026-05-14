https://sarabic.ae/20260514/لأول-مرة-في-تاريخ-المونديال-عرض-غنائي-بين-شوطي-نهائي-كأس-العالم-2026--1113423015.html
لأول مرة في تاريخ المونديال.. عرض غنائي بين شوطي نهائي كأس العالم 2026
لأول مرة في تاريخ المونديال.. عرض غنائي بين شوطي نهائي كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، أن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ستشهد... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T17:30+0000
2026-05-14T17:30+0000
2026-05-14T17:30+0000
رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا
المكسيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109275686_0:0:1926:1083_1920x0_80_0_0_31bfc71c8bf659afabed1a82e37584a3.jpg
ومن المقرر إقامة النهائي يوم 19 يوليو/ تموز 2026 على ملعب ميتلايف ستاديوم، حيث سيشارك عدد من نجوم الموسيقى العالميين في الحفل، بينهم مادونا وشاكيرا. وقال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو إن الحفل "سيجمع بين كرة القدم والموسيقى في أكبر حدث رياضي لهدف خاص للغاية"، مضيفاً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "كل طفل لديه الحق في الحلم، ومعاً سنحاول جعل هذا الحلم حقيقة". وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.
https://sarabic.ae/20260514/إعلام-تحقيق-أمريكي-في-تذاكر-مونديال-2026-يكشف-أزمة-جديدة-تضرب-فيفا-1113404430.html
https://sarabic.ae/20260426/فيفا-يتجه-لزيادة-جوائز-كأس-العالم-2026-1112899749.html
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109275686_0:0:1712:1284_1920x0_80_0_0_582bb432bb84457ed8dfe9633ca402d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك
رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك
لأول مرة في تاريخ المونديال.. عرض غنائي بين شوطي نهائي كأس العالم 2026
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، أن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ستشهد للمرة الأولى عرضاً غنائياً بين شوطي اللقاء، على غرار عروض نهائي بطولة "سوبر بول" الأمريكية.