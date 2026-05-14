https://sarabic.ae/20260514/إعلام-تحقيق-أمريكي-في-تذاكر-مونديال-2026-يكشف-أزمة-جديدة-تضرب-فيفا-1113404430.html

إعلام: تحقيق أمريكي في تذاكر مونديال 2026 يكشف أزمة جديدة تضرب "فيفا"

إعلام: تحقيق أمريكي في تذاكر مونديال 2026 يكشف أزمة جديدة تضرب "فيفا"

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن السلطات القضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية فتحت تحقيقا بشأن شبهات تتعلق بوجود ممارسات تجارية مضللة في عملية بيع... 14.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-14T09:56+0000

2026-05-14T09:56+0000

2026-05-14T09:56+0000

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103306/67/1033066796_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_11323b227a731b7e4a3bad2fb26cb7f8.jpg

وأفادت صحيفة غربية، اليوم الخميس، بأن المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، قد توجه بطلب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن توضيحات مفصلة حول آلية توزيع المقاعد وتصنيفها.وجاء طلب روب بونتا عقب شكاوى من جماهير أكدت أنها دفعت أسعار تذاكر الفئة الأولى، لكنها حصلت لاحقا على مقاعد أقل قيمة من المتوقع رغم دفعها مبالغ مرتفعة للحصول على أفضل الفئات داخل الملاعب.وأوضحت الصحيفة أن السلطات الأمريكية طلبت من "فيفا" تسليم الخرائط الأصلية والمحدثة للملاعب المستضيفة، وتوضيح مواعيد التعديلات التي أجريت على تصنيفات المقاعد، وعدد المشجعين الذين تأثروا بهذه التغييرات، خاصة مع استضافة كاليفورنيا مباريات البطولة في مدينتي لوس أنجلوس وسانتا كلارا.ويشار إلى أن هذه الأزمة تأتي في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة إلى أسعار تذاكر مونديال 2026، والتي وصفها كثير من المشجعين والمنظمات الجماهيرية بأنها مبالغ فيها بشكل غير مسبوق.وسبق لمنظمة "مشجعو كرة القدم في أوروبا" أن اتهمت "فيفا" سابقا باستغلال الجماهير والإخلال بمبدأ الشفافية في بيع التذاكر، وسط مخاوف متزايدة من تحول البطولة إلى حدث يصعب على الجماهير العادية حضوره.ومن جهته، دافع الاتحاد الدولي عن نفسه، موضحًا أن الخرائط التي ظهرت أثناء عملية الشراء كانت "إرشادية" فقط وليست نهائية، مشيرًا إلى أن بعض التعديلات قد تحدث لاحقا بسبب ترتيبات تنظيمية وفنية مرتبطة بالملاعب.ويعتمد "فيفا" في هذه النسخة نظام التسعير الديناميكي، الذي يربط الأسعار بمستوى الطلب، في ظل إقامة المباريات عبر 16 مدينة في الدول الثلاث.وبعد شكاوى من ارتفاع الأسعار، أعلن الاتحاد تخصيص تذاكر بسعر 60 دولارًا لكل اتحاد وطني مشارك، موجهة للمشجعين الأكثر ولاءً، بعدد يتراوح بين 400 و700 تذكرة لكل منتخب في المباراة الواحدة.في المقابل، أعربت مجموعات من المشجعين عن قلقها من الارتفاع الكبير في أسعار إعادة بيع التذاكر، وقدمت إحداها شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية، فيما دافع رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو عن سياسة الاتحاد، مؤكدًا أنها تندرج ضمن أنشطة تجارية قانونية وفق القوانين المعمول بها.

https://sarabic.ae/20260430/رئيس-فيفا-إيران-ستشارك-في-كأس-العالم-2026-وستلعب-في-أمريكا-1113017571.html

https://sarabic.ae/20260220/مونديال-الـ48-فريقا-5-أندية-عربية-مرشحة-للاستفادة-من-قرار-فيفا-المرتقب-1110575335.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, رياضة