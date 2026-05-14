إعلام: تحقيق أمريكي في تذاكر مونديال 2026 يكشف أزمة جديدة تضرب "فيفا"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
إعلام: تحقيق أمريكي في تذاكر مونديال 2026 يكشف أزمة جديدة تضرب "فيفا"
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن السلطات القضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية فتحت تحقيقا بشأن شبهات تتعلق بوجود ممارسات تجارية مضللة في عملية بيع... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
إعلام: تحقيق أمريكي في تذاكر مونديال 2026 يكشف أزمة جديدة تضرب "فيفا"

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن السلطات القضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية فتحت تحقيقا بشأن شبهات تتعلق بوجود ممارسات تجارية مضللة في عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026.
وأفادت صحيفة غربية، اليوم الخميس، بأن المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، قد توجه بطلب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن توضيحات مفصلة حول آلية توزيع المقاعد وتصنيفها.
وجاء طلب روب بونتا عقب شكاوى من جماهير أكدت أنها دفعت أسعار تذاكر الفئة الأولى، لكنها حصلت لاحقا على مقاعد أقل قيمة من المتوقع رغم دفعها مبالغ مرتفعة للحصول على أفضل الفئات داخل الملاعب.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات الأمريكية طلبت من "فيفا" تسليم الخرائط الأصلية والمحدثة للملاعب المستضيفة، وتوضيح مواعيد التعديلات التي أجريت على تصنيفات المقاعد، وعدد المشجعين الذين تأثروا بهذه التغييرات، خاصة مع استضافة كاليفورنيا مباريات البطولة في مدينتي لوس أنجلوس وسانتا كلارا.
ويشار إلى أن هذه الأزمة تأتي في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة إلى أسعار تذاكر مونديال 2026، والتي وصفها كثير من المشجعين والمنظمات الجماهيرية بأنها مبالغ فيها بشكل غير مسبوق.
وسبق لمنظمة "مشجعو كرة القدم في أوروبا" أن اتهمت "فيفا" سابقا باستغلال الجماهير والإخلال بمبدأ الشفافية في بيع التذاكر، وسط مخاوف متزايدة من تحول البطولة إلى حدث يصعب على الجماهير العادية حضوره.
ومن جهته، دافع الاتحاد الدولي عن نفسه، موضحًا أن الخرائط التي ظهرت أثناء عملية الشراء كانت "إرشادية" فقط وليست نهائية، مشيرًا إلى أن بعض التعديلات قد تحدث لاحقا بسبب ترتيبات تنظيمية وفنية مرتبطة بالملاعب.
ويعتمد "فيفا" في هذه النسخة نظام التسعير الديناميكي، الذي يربط الأسعار بمستوى الطلب، في ظل إقامة المباريات عبر 16 مدينة في الدول الثلاث.
وبعد شكاوى من ارتفاع الأسعار، أعلن الاتحاد تخصيص تذاكر بسعر 60 دولارًا لكل اتحاد وطني مشارك، موجهة للمشجعين الأكثر ولاءً، بعدد يتراوح بين 400 و700 تذكرة لكل منتخب في المباراة الواحدة.
في المقابل، أعربت مجموعات من المشجعين عن قلقها من الارتفاع الكبير في أسعار إعادة بيع التذاكر، وقدمت إحداها شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية، فيما دافع رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو عن سياسة الاتحاد، مؤكدًا أنها تندرج ضمن أنشطة تجارية قانونية وفق القوانين المعمول بها.
