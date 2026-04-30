رئيس "فيفا": إيران ستشارك في كأس العالم 2026 وستلعب في أمريكا
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، أن المنتخب الإيراني سيشارك في بطولة كأس العالم التي تنطلق بعد أسابيع قليلة، وسيخوض... 30.04.2026
https://sarabic.ae/20260428/المنتخب-الإيراني-يشارك-في-كأس-العالم-باسم-ميناب-168-1112948997.html
https://sarabic.ae/20260426/فيفا-يتجه-لزيادة-جوائز-كأس-العالم-2026-1112899749.html
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، أن المنتخب الإيراني سيشارك في بطولة كأس العالم التي تنطلق بعد أسابيع قليلة، وسيخوض مبارياته في الولايات المتحدة.
وقال إنفانتينو، خلال مؤتمر "فيفا" في فانكوفر: "ستشارك إيران في كأس العالم 2026. وبالطبع، ستلعب إيران في الولايات المتحدة
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد أن بلاده لا تعارض مشاركة إيران في بطولة كأس العالم 2026، مشيراً إلى عدم صدور أي قرار يمنع اللاعبين الإيرانيين من الحضور.
وأوضح روبيو، في تصريحات للصحفيين، أن القيود قد تطال المرافقين، حيث لن يُسمح بدخول أشخاص يُشتبه بارتباطهم بـالحرس الثوري الإيراني، وذلك في ظل التوترات القائمة المرتبطة بإيران
وكان باولو زامبولي، المبعوث الأمريكي الخاص للشراكة العالمية، قد أعلن بأنه اقترح استبدال إيران بإيطاليا في بطولة كأس العالم
المقبلة، وذلك وسط توترات بين واشنطن وطهران.
وقال زامبولي لصحيفة بريطانية، الأربعاء الماضي: "أؤكد أنني اقترحت على (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) و(رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' جياني) إنفانتينو أن تحل إيطاليا محل إيران في كأس العالم".
وصرح وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيامالي، يوم 21 نيسان/أبريل الجاري، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم.
وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك
