رئيس "فيفا": إيران ستشارك في كأس العالم 2026 وستلعب في أمريكا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس "فيفا": إيران ستشارك في كأس العالم 2026 وستلعب في أمريكا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، أن المنتخب الإيراني سيشارك في بطولة كأس العالم التي تنطلق بعد أسابيع قليلة، وسيخوض... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
أخبار الفيفا
رياضة
أخبار كرة القدم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال إنفانتينو، خلال مؤتمر "فيفا" في فانكوفر: "ستشارك إيران في كأس العالم 2026. وبالطبع، ستلعب إيران في الولايات المتحدةوكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد أن بلاده لا تعارض مشاركة إيران في بطولة كأس العالم 2026، مشيراً إلى عدم صدور أي قرار يمنع اللاعبين الإيرانيين من الحضور.وأوضح روبيو، في تصريحات للصحفيين، أن القيود قد تطال المرافقين، حيث لن يُسمح بدخول أشخاص يُشتبه بارتباطهم بـالحرس الثوري الإيراني، وذلك في ظل التوترات القائمة المرتبطة بإيران.وكان باولو زامبولي، المبعوث الأمريكي الخاص للشراكة العالمية، قد أعلن بأنه اقترح استبدال إيران بإيطاليا في بطولة كأس العالم المقبلة، وذلك وسط توترات بين واشنطن وطهران. وقال زامبولي لصحيفة بريطانية، الأربعاء الماضي: "أؤكد أنني اقترحت على (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) و(رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' جياني) إنفانتينو أن تحل إيطاليا محل إيران في كأس العالم".وصرح وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيامالي، يوم 21 نيسان/أبريل الجاري، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم.وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.
18:23 GMT 30.04.2026
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، أن المنتخب الإيراني سيشارك في بطولة كأس العالم التي تنطلق بعد أسابيع قليلة، وسيخوض مبارياته في الولايات المتحدة.
وقال إنفانتينو، خلال مؤتمر "فيفا" في فانكوفر: "ستشارك إيران في كأس العالم 2026. وبالطبع، ستلعب إيران في الولايات المتحدة
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد أن بلاده لا تعارض مشاركة إيران في بطولة كأس العالم 2026، مشيراً إلى عدم صدور أي قرار يمنع اللاعبين الإيرانيين من الحضور.
وأوضح روبيو، في تصريحات للصحفيين، أن القيود قد تطال المرافقين، حيث لن يُسمح بدخول أشخاص يُشتبه بارتباطهم بـالحرس الثوري الإيراني، وذلك في ظل التوترات القائمة المرتبطة بإيران.
وكان باولو زامبولي، المبعوث الأمريكي الخاص للشراكة العالمية، قد أعلن بأنه اقترح استبدال إيران بإيطاليا في بطولة كأس العالم المقبلة، وذلك وسط توترات بين واشنطن وطهران.
وقال زامبولي لصحيفة بريطانية، الأربعاء الماضي: "أؤكد أنني اقترحت على (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) و(رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' جياني) إنفانتينو أن تحل إيطاليا محل إيران في كأس العالم".
وصرح وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيامالي، يوم 21 نيسان/أبريل الجاري، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم.
وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.
