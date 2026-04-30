https://sarabic.ae/20260430/رئيس-فيفا-إيران-ستشارك-في-كأس-العالم-2026-وستلعب-في-أمريكا-1113017571.html

رئيس "فيفا": إيران ستشارك في كأس العالم 2026 وستلعب في أمريكا

رئيس "فيفا": إيران ستشارك في كأس العالم 2026 وستلعب في أمريكا

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، أن المنتخب الإيراني سيشارك في بطولة كأس العالم التي تنطلق بعد أسابيع قليلة، وسيخوض...

2026-04-30T18:23+0000

2026-04-30T18:23+0000

2026-04-30T18:23+0000

أخبار الفيفا

رياضة

أخبار كرة القدم

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109275686_0:0:1926:1083_1920x0_80_0_0_31bfc71c8bf659afabed1a82e37584a3.jpg

وقال إنفانتينو، خلال مؤتمر "فيفا" في فانكوفر: "ستشارك إيران في كأس العالم 2026. وبالطبع، ستلعب إيران في الولايات المتحدةوكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد أن بلاده لا تعارض مشاركة إيران في بطولة كأس العالم 2026، مشيراً إلى عدم صدور أي قرار يمنع اللاعبين الإيرانيين من الحضور.وأوضح روبيو، في تصريحات للصحفيين، أن القيود قد تطال المرافقين، حيث لن يُسمح بدخول أشخاص يُشتبه بارتباطهم بـالحرس الثوري الإيراني، وذلك في ظل التوترات القائمة المرتبطة بإيران.وكان باولو زامبولي، المبعوث الأمريكي الخاص للشراكة العالمية، قد أعلن بأنه اقترح استبدال إيران بإيطاليا في بطولة كأس العالم المقبلة، وذلك وسط توترات بين واشنطن وطهران. وقال زامبولي لصحيفة بريطانية، الأربعاء الماضي: "أؤكد أنني اقترحت على (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) و(رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' جياني) إنفانتينو أن تحل إيطاليا محل إيران في كأس العالم".وصرح وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيامالي، يوم 21 نيسان/أبريل الجاري، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم.وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الفيفا, رياضة, أخبار كرة القدم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية