"فيفا" يتجه لزيادة جوائز كأس العالم 2026

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
"فيفا" يتجه لزيادة جوائز كأس العالم 2026
"فيفا" يتجه لزيادة جوائز كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى رفع قيمة الجوائز المالية ورسوم المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، في خطوة تهدف إلى دعم المنتخبات المشاركة وتخفيف... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-26T18:10+0000
2026-04-26T18:10+0000
واستقر مجلس "فيفا" مبدئيًا، اليوم الأحد، على زيادة مكافآت المنتخبات، عقب مخاوف أبدتها عدة اتحادات وطنية بشأن ارتفاع التكاليف، خاصة ما يتعلق بالسفر والخدمات اللوجستية والضرائب في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية. وبحسب تقارير صحفية، من المتوقع زيادة المخصصات المالية لكل منتخب مشارك، على أن يتم اعتماد القرار النهائي، يوم الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس "فيفا" المرتقب في فانكوفر.وتعد هذه الخطوة استجابة لضغوط عدد من الاتحادات، التي أعربت عن قلقها من تكبد خسائر مالية في حال عدم بلوغ المراحل المتقدمة من البطولة.وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.وتعد هذه النسخة هي الأولى في التاريخ التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا، حيث ستتوزع المباريات على 16 مدينة مستضيفة، ما يجعلها البطولة الأكبر والأكثر شمولاً في تاريخ الساحرة المستديرة.
"فيفا" يتجه لزيادة جوائز كأس العالم 2026

18:10 GMT 26.04.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwellرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwell
يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى رفع قيمة الجوائز المالية ورسوم المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، في خطوة تهدف إلى دعم المنتخبات المشاركة وتخفيف الأعباء المالية عنها.
واستقر مجلس "فيفا" مبدئيًا، اليوم الأحد، على زيادة مكافآت المنتخبات، عقب مخاوف أبدتها عدة اتحادات وطنية بشأن ارتفاع التكاليف، خاصة ما يتعلق بالسفر والخدمات اللوجستية والضرائب في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
"فيفا" يطرح تذاكر نهائي مونديال 2026 بأسعار قياسية غير مسبوقة
وكان "فيفا" قد أعلن، في وقت سابق، عن إجمالي جوائز قياسي بلغ 727 مليون دولار، مع ضمان حصول كل منتخب من المنتخبات الـ48 المشاركة على 10.5 مليون دولار كحد أدنى، فيما تبلغ جائزة البطل 50 مليون دولار.

وبحسب تقارير صحفية، من المتوقع زيادة المخصصات المالية لكل منتخب مشارك، على أن يتم اعتماد القرار النهائي، يوم الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس "فيفا" المرتقب في فانكوفر.
رئيس "فيفا": إيران ستشارك في كأس العالم ولا توجد خطة بديلة
وتعد هذه الخطوة استجابة لضغوط عدد من الاتحادات، التي أعربت عن قلقها من تكبد خسائر مالية في حال عدم بلوغ المراحل المتقدمة من البطولة.
وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.
وتعد هذه النسخة هي الأولى في التاريخ التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا، حيث ستتوزع المباريات على 16 مدينة مستضيفة، ما يجعلها البطولة الأكبر والأكثر شمولاً في تاريخ الساحرة المستديرة.
