"فيفا" يتجه لزيادة جوائز كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى رفع قيمة الجوائز المالية ورسوم المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، في خطوة تهدف إلى دعم المنتخبات المشاركة وتخفيف... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى رفع قيمة الجوائز المالية ورسوم المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، في خطوة تهدف إلى دعم المنتخبات المشاركة وتخفيف الأعباء المالية عنها.
واستقر مجلس "فيفا
" مبدئيًا، اليوم الأحد، على زيادة مكافآت المنتخبات، عقب مخاوف أبدتها عدة اتحادات وطنية بشأن ارتفاع التكاليف، خاصة ما يتعلق بالسفر والخدمات اللوجستية والضرائب في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وكان "فيفا" قد أعلن، في وقت سابق، عن إجمالي جوائز قياسي بلغ 727 مليون دولار، مع ضمان حصول كل منتخب من المنتخبات الـ48 المشاركة على 10.5 مليون دولار كحد أدنى، فيما تبلغ جائزة البطل 50 مليون دولار.
وبحسب تقارير صحفية، من المتوقع زيادة المخصصات المالية لكل منتخب مشارك، على أن يتم اعتماد القرار النهائي، يوم الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس "فيفا" المرتقب في فانكوفر.
وتعد هذه الخطوة استجابة لضغوط عدد من الاتحادات، التي أعربت عن قلقها من تكبد خسائر مالية في حال عدم بلوغ المراحل المتقدمة من البطولة.
وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك
وتعد هذه النسخة هي الأولى في التاريخ التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا، حيث ستتوزع المباريات على 16 مدينة مستضيفة، ما يجعلها البطولة
الأكبر والأكثر شمولاً في تاريخ الساحرة المستديرة.