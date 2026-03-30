رئيس "فيفا": إيران ستشارك في كأس العالم ولا توجد خطة بديلة

رئيس "فيفا": إيران ستشارك في كأس العالم ولا توجد خطة بديلة

سبوتنيك عربي

اتخذ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، موقفا حازما بشأن مشاركة إيران، نافيا أي شكوك. 30.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-30T14:26+0000

2026-03-30T14:26+0000

2026-03-30T14:26+0000

إيران

كأس العالم 2026

أخبار الفيفا

رياضة

العالم

وأكد إنفانتينو في تصريحات إعلامية، أمس الأحد، أن إيران ستشارك في البطولة دون أدنى شك، مسلطًا الضوء على جدارة الفريق الرياضي. ووصف إيران بأنها الممثل الشرعي لشعبها، مشيرا إلى تأهل الفريق مبكرا وحصوله على مكانه في البطولة. وأشار إلى أن إيران "دولة مهووسة بكرة القدم"، وتابع قائلا: "نريدهم أن يلعبوا، وسيلعبون في كأس العالم، ولا توجد خطة بديلة، بل الخطة الوحيدة هي مشاركتهم". وتأتي تصريحات، جياني إنفانتينو، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق بأن أمريكا لن تضمن أمن إيران، وهو أمر يثير مخاوف، نظرا لأن الولايات المتحدة إحدى الدول المضيفة لبطولة كأس العالم، إذ يعد ضمان سلامة جميع الفرق المشاركة شرطا أساسيا لاستضافة كأس العالم، ومع ذلك، يُشير موقف "فيفا" الأخير إلى أن هذا لن يُعيق مشاركة إيران. وفي إيران، شدد المسؤولون أيضا على أهمية المشاركة في البطولة، إذ وصف رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، بطولة كأس العالم بأنه "فرصة لا ينبغي مقاطعتها"، مؤكدا على ضرورة وجود قوي وواثق، وكشف أن إيران على تواصل مع الفرق الآسيوية الأخرى، ومن المتوقع صدور النتائج قريبا.ومن المقرر أن يلعب منتخب إيران في المجموعة السابعة لكأس العالم 2026 إلى جانب بلجيكا، ونيوزيلندا ومصر، حيث ستقام مبارياته كلها في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في لوس أنجلوس وسياتل.

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, كأس العالم 2026, أخبار الفيفا, رياضة, العالم