إيران تقدم مقترحا بشأن مشاركتها في كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
تحدث سفير إيران لدى المكسيك أبو الفضل باسندده، عن موقف بلاده من المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك... 14.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-14T18:58+0000
تحدث سفير إيران لدى المكسيك أبو الفضل باسندده، عن موقف بلاده من المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا صيف 2026.
وقال أبو الفضل باسندده في تصريحات مع الصحفي سيرو غوميز ليفا: "لم يعلن منتخبنا الوطني بعد عدم رغبته في المشاركة في كأس العالم".
وأضاف: "نؤكد مجددا أن الولايات المتحدة لا تتعاون معنا في موضوع التأشيرات. نحن مهتمون بالمشاركة في كأس العالم، لكنهم لا يقدمون لنا الدعم اللوجستي أو الإداري اللازم".
واقترح السفير الإيراني لدى المكسيك تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل نقل مباريات إيران للمكسيك، التي تتشارك هي وكندا مع أمريكا في تنظيم الحدث العالمي.
وأوضح السفير في هذا الإطار: "لم يُدِن الفيفا هذا الإجراء بعد، وإن كان بإمكانه التدخل بطريقة ما لتمكين المنتخب الإيراني من المشاركة في كأس العالم، ولكن في المكسيك"، مشيرا إلى أن وزارة الرياضة الإيرانية هي الجهة التي ستتخذ القرار النهائي في هذه الحالة.
وأشار أبو الفضل باسندده: "بالنسبة لنا، الأفضل أن تقام مبارياتنا في المكسيك. مع أن شعبنا لا يكره الأمة الأمريكية، بل الحكومة الأمريكية، إلا أننا نحب الشعب المكسيكي كثيرا".
كما صرح السفير بأنه في حال طُرح هذا الخيار البديل، فإنهم سيقبلونه فورا: "إذا طرح هذا الاقتراح (بإقامة مباريات إيران في المكسيك)، نعم، سنقبله".
ومن المقرر أن يلعب منتخب إيران في المجموعة السابعة لكأس العالم 2026 إلى جانب بلجيكا، ونيوزيلندا ومصر، حيث ستقام مبارياته كلها في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في لوس أنجلوس وسياتل.