رياضة الكاراتيه تداوي ندوب الحرب في قلوب أطفال غزة

رياضة الكاراتيه تداوي ندوب الحرب في قلوب أطفال غزة

يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة واقعًا صعبًا، ويواجه الأطفال عواقب مأساوية خلفتها الحرب الإسرائيلية على غزة، ما أدى إلى تعرض الأطفال لصدمات نفسية بحاجة إلى علاج،... 13.03.2026, سبوتنيك عربي

ومن بين الأنقاض والدمار في مدينة غزة، استطاع المدرب حسن الراعي، إصلاح صالة رياضية دمرتها الحرب، ليستقبل عشرات الأطفال النازحين، في مبادرة مستمرة وتتوسع لترميم ما دمرته الحرب في نفوسهم، ولتحويل الخوف الكامن في صدورهم إلى قوة وثقة.ويضيف: "بدلا من البلاط وضعنا الرمل، واستخدمنا عدة بدائل كي نستطيع التدريب في هذه الصالة، ومن ثم استهدفنا الأطفال في مخيمات النزوح، ضمن مبادرات تدريب الكاراتيه من أجل مساعدة الأطفال على تفريغ الطاقة السلبية، التي سببتها الحرب على مدار أكثر من سنتين".وتسمع داخل صالة التدريب في نادي المشتل الرياضي في مدينة غزة أصوات وصيحات الأطفال، خلال التدريب، بينما لا تزال أصوات القصف تتردد في ذاكرتهم، وبين تضارب تلك الأصوات ينكسر الخوف وحاجزه ببدلة بيضاء وحركات متقنة مكررة بانضباط. ويقول المواطن جميل سيف لوكالة "سبوتنيك": "رغم الظروف الصعبة التي نعيشها، ومن خلال أبسط الإمكانيات استطاع المدرب حسن الراعي، إعادة صالة التدريب من أجل هذه المبادرة الرائعة تجاه الأطفال، الذين يعانون من ظروف نفسية صعبة خلفتها الحرب على القطاع، وأشجع كل الرياضيين لعمل مبادرات تجاه الأطفال خاصة في هذا التوقيت الصعب، والذي تحتاج فيه هذه الفئة إلى برامج التعافي النفسي للخروج من صدمات الحرب". ويقول المدرب حسن الراعي لـ "سبوتنيك": "هذه المنشأة الرياضية الوحيدة المتبقية في غزة، ونعمل على تقديم برامج رياضية مجانية لمختلف شرائح المجتمع، وبالرغم من المعيقات التي تواجه عملنا في النادي، وقلة الأجهزة والمعدات والألبسة الرياضية، وعدم توفر العديد من المرافق وانقطاع الكهرباء والماء، إلا أننا لن نستسلم للواقع ونريد تحويل الركام إلى حياة".وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عن "مقتل 100 طفل على الأقل منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 5 أشهر"، ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 72,135 قتيلا، و171,830 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

