مونديال الـ48 فريقا.. 5 أندية عربية مرشحة للاستفادة من قرار "فيفا" المرتقب

مونديال الـ48 فريقا.. 5 أندية عربية مرشحة للاستفادة من قرار "فيفا" المرتقب

20.02.2026

وبحسب تقارير صحفية عالمية، يدرس "فيفا" توسيع البطولة على غرار ما حدث في كأس العالم للمنتخبات، في خطوة من شأنها تعزيز الحضور القاري ومنح فرص أكبر للأندية من مختلف الاتحادات. كما ضمن بيراميدز مقعده في النسخة المقبلة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا. ومن المنتظر أن تحجز الأندية المتوجة بدوري الأبطال في أعوام 2026 و2027 و2028 مقاعدها أيضًا، مع إمكانية ارتفاع عدد المقاعد الأفريقية إلى 8 أو 9 حال اعتماد النظام الموسع. وفي حال إقرار الزيادة رسميًا، تظهر، وفقا لموقع "إرم نيوز"، خمسة أندية عربية كأبرز المستفيدين المحتملين: 1. الزمالك غاب الزمالك عن النسخة الأولى لعدم تتويجه بدوري أبطال أفريقيا وتراجعه في التصنيف القاري. غير أن توسيع عدد المشاركين قد يمنحه فرصة العودة، خاصة إذا واصل المنافسة على الألقاب القارية أو حسّن ترتيبه الأفريقي. 2. نهضة بركان يُعد نهضة بركان من أبرز المرشحين للاستفادة من القرار، لا سيما مع نتائجه اللافتة في كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، وتقدمه في التصنيف القاري، ما يعزز حظوظه في الظهور المونديالي الأول. 3. الترجي الرياضي التونسيرغم مشاركته السابقة، فإن تراجع نتائجه مؤخرًا قد يؤثر على موقعه في التصنيف. غير أن زيادة عدد المقاعد قد تضمن له الاستمرار ضمن قائمة المشاركين حتى في حال عدم التتويج القاري. 4. اتحاد العاصمة يُعد من أبرز الأندية الجزائرية حاليًا، ويحتل مركزًا متقدمًا نسبيًا في التصنيف الأفريقي. واستمرار نتائجه الإيجابية أو تتويجه مجددًا بالكونفدرالية قد يدفعه إلى حجز بطاقة التأهل. 5. الوداد الرياضي بعد مشاركته في النسخة الماضية، تراجعت نتائجه وغاب عن دوري الأبطال، ما انعكس على ترتيبه القاري. إلا أن النظام الموسع قد يمنحه فرصة جديدة، شريطة استعادة بريقه القاري والعودة لمنصات التتويج. وفي حال اعتماد الصيغة الجديدة، فإن مونديال الأندية بنظام الـ48 فريقًا قد يفتح الباب أمام حضور عربي وأفريقي أوسع في النسخ المقبلة.

