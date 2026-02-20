مونديال الـ48 فريقا.. 5 أندية عربية مرشحة للاستفادة من قرار "فيفا" المرتقب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مونديال الـ48 فريقا.. 5 أندية عربية مرشحة للاستفادة من قرار "فيفا" المرتقب
مونديال الـ48 فريقا.. 5 أندية عربية مرشحة للاستفادة من قرار "فيفا" المرتقب
تابعنا عبر
يترقب الوسط الكروي قرارًا مرتقبًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بزيادة عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية إلى 48 فريقا بدلا من 32، بداية من نسخة 2029.
وبحسب تقارير صحفية عالمية، يدرس "فيفا" توسيع البطولة على غرار ما حدث في كأس العالم للمنتخبات، في خطوة من شأنها تعزيز الحضور القاري ومنح فرص أكبر للأندية من مختلف الاتحادات.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
مجتمع
"فيفا" تكشف عن مباراة خطفت النصيب الأكبر من طلبات تذاكر كأس العالم 2026
15 يناير, 15:38 GMT
كما ضمن بيراميدز مقعده في النسخة المقبلة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا. ومن المنتظر أن تحجز الأندية المتوجة بدوري الأبطال في أعوام 2026 و2027 و2028 مقاعدها أيضًا، مع إمكانية ارتفاع عدد المقاعد الأفريقية إلى 8 أو 9 حال اعتماد النظام الموسع.
وفي حال إقرار الزيادة رسميًا، تظهر، وفقا لموقع "إرم نيوز"، خمسة أندية عربية كأبرز المستفيدين المحتملين:
1. الزمالك
غاب الزمالك عن النسخة الأولى لعدم تتويجه بدوري أبطال أفريقيا وتراجعه في التصنيف القاري.
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
بلد عربي يتصدر سباق استضافة كأس العالم للأندية 2029
3 يناير, 21:32 GMT
غير أن توسيع عدد المشاركين قد يمنحه فرصة العودة، خاصة إذا واصل المنافسة على الألقاب القارية أو حسّن ترتيبه الأفريقي.
2. نهضة بركان
يُعد نهضة بركان من أبرز المرشحين للاستفادة من القرار، لا سيما مع نتائجه اللافتة في كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، وتقدمه في التصنيف القاري، ما يعزز حظوظه في الظهور المونديالي الأول.
3. الترجي الرياضي التونسي
رغم مشاركته السابقة، فإن تراجع نتائجه مؤخرًا قد يؤثر على موقعه في التصنيف. غير أن زيادة عدد المقاعد قد تضمن له الاستمرار ضمن قائمة المشاركين حتى في حال عدم التتويج القاري.
الأهلي المصري يفوز على النجمة اللبناني ضمن بطولة الأندية العربية لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
"الأهلي" يتعادل مع "الجيش الملكي" المغربي سلبيا ويتصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا
15 فبراير, 18:48 GMT
4. اتحاد العاصمة
يُعد من أبرز الأندية الجزائرية حاليًا، ويحتل مركزًا متقدمًا نسبيًا في التصنيف الأفريقي. واستمرار نتائجه الإيجابية أو تتويجه مجددًا بالكونفدرالية قد يدفعه إلى حجز بطاقة التأهل.
5. الوداد الرياضي
بعد مشاركته في النسخة الماضية، تراجعت نتائجه وغاب عن دوري الأبطال، ما انعكس على ترتيبه القاري. إلا أن النظام الموسع قد يمنحه فرصة جديدة، شريطة استعادة بريقه القاري والعودة لمنصات التتويج.
وفي حال اعتماد الصيغة الجديدة، فإن مونديال الأندية بنظام الـ48 فريقًا قد يفتح الباب أمام حضور عربي وأفريقي أوسع في النسخ المقبلة.
