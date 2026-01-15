https://sarabic.ae/20260115/فيفا-تكشف-عن-مباراة-خطفت-النصيب-الأكبر-من-طلبات-تذاكر-كأس-العالم-2026-1109275842.html

"فيفا" تكشف عن مباراة خطفت النصيب الأكبر من طلبات تذاكر كأس العالم 2026

"فيفا" تكشف عن مباراة خطفت النصيب الأكبر من طلبات تذاكر كأس العالم 2026

سبوتنيك عربي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تلقيه أكثر من 500 مليون طلب لحجز تذاكر مباريات كأس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك، وذلك خلال مرحلة... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-15T15:38+0000

2026-01-15T15:38+0000

2026-01-15T15:38+0000

مجتمع

أخبار الفيفا

كأس العالم 2026

رياضة

أخبار كرة القدم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109275686_0:0:1926:1083_1920x0_80_0_0_31bfc71c8bf659afabed1a82e37584a3.jpg

وأوضح "فيفا" في بيان رسمي، أن "هذا الرقم لا يعكس مجرد طلبات شراء، بل يمثل مؤشرا عالميا على حجم الشغف غير المسبوق بالنسخة الأولى من المونديال، التي تشهد مشاركة 48 منتخبا".وشهدت المرحلة تسجيل معدل قياسي بلغ نحو 15 مليون طلب يوميا، مصدرها مشجعون من جميع الدول والأقاليم التابعة للاتحادات الأعضاء الـ211 في "فيفا".وتصدرت الدول المضيفة، أمريكا والمكسيك وكندا، قائمة الدول الأكثر طلبا للتذاكر، تلتها ألمانيا وإنجلترا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين وكولومبيا.وفي مفاجأة لافتة، جاءت مباراة كولومبيا والبرتغال، المقررة في مدينة ميامي يوم 27 يونيو/ حزيران 2026، على رأس قائمة المباريات الأكثر طلبا، متقدمة على المباراة النهائية في نيويورك، وكذلك لقاء الافتتاح في مكسيكو سيتي.من جانبه، وصف رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، بحسب البيان الإقبال الجماهيري بأنه "أكثر من مجرد طلبات، إنه تعبير عالمي"، معربا عن شكره للجماهير، وأكد التزام الاتحاد بتوفير تجارب بديلة للمشجعين الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على تذاكر.وأشار "فيفا" في بيانه إلى أن المشجعين سيتلقون إشعارات بنتائج طلباتهم عبر البريد الإلكتروني بحلول 5 فبراير/ شباط 2026، على أن تُحصّل الرسوم تلقائيًا للطلبات الناجحة، مع إتاحة فرص إضافية ضمن مرحلة "مبيعات اللحظة الأخيرة".وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تذكرة المباراة لا تضمن دخول الدول المضيفة للمونديال، داعيا الجماهير إلى الإسراع في إجراءات التأشيرات نظرا لتعقيد متطلباتها، ولفت إلى أن نحو 90% من عائدات البطولة ستُعاد استثمارها في تطوير كرة القدم حول العالم.

https://sarabic.ae/20260103/بلد-عربي-يتصدر-سباق-استضافة-كأس-العالم-للأندية-2029--1108886740.html

https://sarabic.ae/20251212/المغرب-يقترض-316-مليون-دولار-لتحديث-مطاراتها-قبل-مونديال-2030-1108092170.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الفيفا, كأس العالم 2026, رياضة, أخبار كرة القدم