عربي
أمساليوم
بث مباشر
المغرب يقترض 316 مليون دولار لتحديث مطاراتها قبل مونديال 2030
المغرب يقترض 316 مليون دولار لتحديث مطاراتها قبل مونديال 2030
أعلن البنك الأفريقي للتنمية، اليوم الجمعة، عن تقديمه قرضا بقيمة 316 مليون دولار للمغرب، لتمويل مشاريع تطوير وتحديث البنية التحتية لمطارات البلاد، استعدادا... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
أخبار المغرب اليوم
كأس العالم للأندية
العالم العربي
الأخبار
وأوضح البنك الأفريقي للتنمية في بيان رسمي له، أن البرنامج الممول يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمطارات، وتوسيع أنظمة الملاحة الجوية، وتعزيز الإجراءات الأمنية، بما يمكّن المغرب من مواكبة الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين والبضائع. وأشار البيان إلى أن التوسعات ستسمح برفع الطاقة الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر في مطار مراكش، و5 ملايين في أغادير، و3.6 مليون في طنجة، و3 ملايين في فاس، بما يدعم دور المغرب كمركز جوي إقليمي.وبهذا القرض يرتفع إجمالي تمويلات البنك الأفريقي للمغرب هذا العام إلى 1.3 مليار يورو، ما يعزز موقع المملكة كأكبر مستفيد من قروض البنك. كما يعمل المغرب بالتوازي على توسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية لتعزيز دور الدار البيضاء كمحور جوي يربط أفريقيا بأوروبا والأمريكيتين.ويخطط المغرب لاستثمار 38 مليار درهم لرفع القدرة الاستيعابية لمطاراته إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030، مقارنة بـ38 مليونا حاليا، مع توقع زيادة حادة في أعداد السياح قبل البطولة التي يستضيفها مع إسبانيا والبرتغال. وسجل المغرب رقما قياسيا جديدا في عدد السياح خلال عام 2025، إذ استقبل 18 مليون زائر حتى نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة بـ17.4 مليون خلال عام 2024 بأكمله، ما يعزز مكانته كأكثر الدول الأفريقية جذبا للسياح.
https://sarabic.ae/20250226/قاطر-عربي-فائق-السرعة-يخدم-مونديال-2030-1098199157.html
https://sarabic.ae/20250904/المغرب-يستحدث-لجانا-قضائية-داخل-الملاعب-لمتابعة-الجماهير-في-مونديال-2030-1104512901.html
المغرب يقترض 316 مليون دولار لتحديث مطاراتها قبل مونديال 2030

أعلن البنك الأفريقي للتنمية، اليوم الجمعة، عن تقديمه قرضا بقيمة 316 مليون دولار للمغرب، لتمويل مشاريع تطوير وتحديث البنية التحتية لمطارات البلاد، استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.
وأوضح البنك الأفريقي للتنمية في بيان رسمي له، أن البرنامج الممول يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمطارات، وتوسيع أنظمة الملاحة الجوية، وتعزيز الإجراءات الأمنية، بما يمكّن المغرب من مواكبة الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين والبضائع.
وأشار البيان إلى أن التوسعات ستسمح برفع الطاقة الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر في مطار مراكش، و5 ملايين في أغادير، و3.6 مليون في طنجة، و3 ملايين في فاس، بما يدعم دور المغرب كمركز جوي إقليمي.
وبهذا القرض يرتفع إجمالي تمويلات البنك الأفريقي للمغرب هذا العام إلى 1.3 مليار يورو، ما يعزز موقع المملكة كأكبر مستفيد من قروض البنك. كما يعمل المغرب بالتوازي على توسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية لتعزيز دور الدار البيضاء كمحور جوي يربط أفريقيا بأوروبا والأمريكيتين.
ويخطط المغرب لاستثمار 38 مليار درهم لرفع القدرة الاستيعابية لمطاراته إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030، مقارنة بـ38 مليونا حاليا، مع توقع زيادة حادة في أعداد السياح قبل البطولة التي يستضيفها مع إسبانيا والبرتغال.
وسجل المغرب رقما قياسيا جديدا في عدد السياح خلال عام 2025، إذ استقبل 18 مليون زائر حتى نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة بـ17.4 مليون خلال عام 2024 بأكمله، ما يعزز مكانته كأكثر الدول الأفريقية جذبا للسياح.
