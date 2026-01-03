بلد عربي يتصدر سباق استضافة كأس العالم للأندية 2029

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260103/بلد-عربي-يتصدر-سباق-استضافة-كأس-العالم-للأندية-2029--1108886740.html
بلد عربي يتصدر سباق استضافة كأس العالم للأندية 2029
بلد عربي يتصدر سباق استضافة كأس العالم للأندية 2029
سبوتنيك عربي
أصبح المغرب المرشح الأوفر حظاً لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في عام 2029، وفقاً لمعلومات متداولة في أروقة الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T21:32+0000
2026-01-03T21:32+0000
أخبار المغرب اليوم
رياضة
أخبار إسبانيا
البرتغال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095574440_0:162:3062:1884_1920x0_80_0_0_8b9d4e19827fd5be94869d9c63a4a3a0.jpg
وكشف مصدر مطلع ، قريب من كواليس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وملفات الاتحاد الدولي، في تصريح خاص لموقع "هسبورت"، أن فرص المغرب في نيل شرف التنظيم تصل إلى 99%، مع التأكيد على أن القرار الرسمي ينتظر فقط الإعلان من جانب "فيفا"، في ظل توجه عام واضح داخل دوائر صنع القرار. ويشار إلى أن هذا الترشيح يأتي في سياق مسار تصاعدي للمملكة في استضافة الأحداث الرياضية الدولية، بعد نجاحها في تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، واستعدادها للمشاركة في استضافة كأس العالم 2030 مشتركة مع إسبانيا والبرتغال، مما يجعل مونديال الأندية 2029 خطوة تحضيرية مثالية للحدث الأكبر.وكان البنك الأفريقي للتنمية قد أعلن، منتصف الشهرالماضي، عن تقديمه قرضا بقيمة 316 مليون دولار للمغرب، لتمويل مشاريع تطوير وتحديث البنية التحتية لمطارات البلاد، استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.وأشار البيان إلى أن التوسعات ستسمح برفع الطاقة الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر في مطار مراكش، و5 ملايين في أغادير، و3.6 مليون في طنجة، و3 ملايين في فاس، بما يدعم دور المغرب كمركز جوي إقليمي.وبهذا القرض يرتفع إجمالي تمويلات البنك الأفريقي للمغرب هذا العام إلى 1.3 مليار يورو، ما يعزز موقع المملكة كأكبر مستفيد من قروض البنك. ويخطط المغرب لاستثمار 38 مليار درهم لرفع القدرة الاستيعابية لمطاراته إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030، مقارنة بـ38 مليونا حاليا، مع توقع زيادة حادة في أعداد السياح قبل البطولة التي يستضيفها مع إسبانيا والبرتغال.وسجل المغرب رقما قياسيا جديدا في عدد السياح خلال عام 2025، إذ استقبل 18 مليون زائر حتى نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة بـ17.4 مليون خلال عام 2024 بأكمله، ما يعزز مكانته كأكثر الدول الأفريقية جذبا للسياح.
https://sarabic.ae/20260101/المغرب-يحقق-رقما-قياسيا-في-الحضور-الجماهيري-بكأس-أمم-أفريقيا-1108811598.html
https://sarabic.ae/20251222/خطوة-مغربية-غير-مسبوقة-في-الملاعب-الأفريقية-هل-تحد-من-ظاهرة-الشغب-والانفلات-الجماهيري-1108468415.html
https://sarabic.ae/20251221/المغرب-يسجل-رقما-قياسا-في-عدد-السياح-قبيل-ساعات-من-انطلاق-كأس-الأمم-الأفريقية-2025--1108427875.html
أخبار المغرب اليوم
أخبار إسبانيا
البرتغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095574440_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_fbd31c07f1a8f223ef6679a6ddb2800e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, رياضة, أخبار إسبانيا, البرتغال
أخبار المغرب اليوم, رياضة, أخبار إسبانيا, البرتغال

بلد عربي يتصدر سباق استضافة كأس العالم للأندية 2029

21:32 GMT 03.01.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwellرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwell
تابعنا عبر
أصبح المغرب المرشح الأوفر حظاً لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في عام 2029، وفقاً لمعلومات متداولة في أروقة الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تؤكد تفوق ملفه بشكل ملحوظ على المنافسين الآخرين.
وكشف مصدر مطلع ، قريب من كواليس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وملفات الاتحاد الدولي، في تصريح خاص لموقع "هسبورت"، أن فرص المغرب في نيل شرف التنظيم تصل إلى 99%، مع التأكيد على أن القرار الرسمي ينتظر فقط الإعلان من جانب "فيفا"، في ظل توجه عام واضح داخل دوائر صنع القرار.
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
مجتمع
المغرب يحقق رقما قياسيا في الحضور الجماهيري بكأس أمم أفريقيا
1 يناير, 19:36 GMT
ويرى مراقبون أن الاتحاد الدولي يعتبر تنظيم هذه النسخة اختباراً حاسماً لجاهزية المغرب، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الرياضية، والملاعب الحديثة، والمرافق اللوجستية، بالإضافة إلى الخبرة المتراكمة في إدارة المنافسات العالمية الكبرى.
ويشار إلى أن هذا الترشيح يأتي في سياق مسار تصاعدي للمملكة في استضافة الأحداث الرياضية الدولية، بعد نجاحها في تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، واستعدادها للمشاركة في استضافة كأس العالم 2030 مشتركة مع إسبانيا والبرتغال، مما يجعل مونديال الأندية 2029 خطوة تحضيرية مثالية للحدث الأكبر.
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
خطوة مغربية غير مسبوقة في الملاعب الأفريقية… هل تحد من ظاهرة الشغب والانفلات الجماهيري
22 ديسمبر 2025, 17:32 GMT
وكان البنك الأفريقي للتنمية قد أعلن، منتصف الشهرالماضي، عن تقديمه قرضا بقيمة 316 مليون دولار للمغرب، لتمويل مشاريع تطوير وتحديث البنية التحتية لمطارات البلاد، استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.
وأوضح البنك الأفريقي للتنمية في بيان رسمي له، أن البرنامج الممول يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمطارات، وتوسيع أنظمة الملاحة الجوية، وتعزيز الإجراءات الأمنية، بما يمكّن المغرب من مواكبة الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين والبضائع.
وأشار البيان إلى أن التوسعات ستسمح برفع الطاقة الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر في مطار مراكش، و5 ملايين في أغادير، و3.6 مليون في طنجة، و3 ملايين في فاس، بما يدعم دور المغرب كمركز جوي إقليمي.
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
المغرب يسجل رقما قياسا في عدد السياح قبيل ساعات من انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025
21 ديسمبر 2025, 15:32 GMT
وبهذا القرض يرتفع إجمالي تمويلات البنك الأفريقي للمغرب هذا العام إلى 1.3 مليار يورو، ما يعزز موقع المملكة كأكبر مستفيد من قروض البنك.
كما يعمل المغرب بالتوازي على توسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية لتعزيز دور الدار البيضاء كمحور جوي يربط أفريقيا بأوروبا والأمريكيتين.
ويخطط المغرب لاستثمار 38 مليار درهم لرفع القدرة الاستيعابية لمطاراته إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030، مقارنة بـ38 مليونا حاليا، مع توقع زيادة حادة في أعداد السياح قبل البطولة التي يستضيفها مع إسبانيا والبرتغال.
وسجل المغرب رقما قياسيا جديدا في عدد السياح خلال عام 2025، إذ استقبل 18 مليون زائر حتى نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة بـ17.4 مليون خلال عام 2024 بأكمله، ما يعزز مكانته كأكثر الدول الأفريقية جذبا للسياح.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала