https://sarabic.ae/20251221/المغرب-يسجل-رقما-قياسا-في-عدد-السياح-قبيل-ساعات-من-انطلاق-كأس-الأمم-الأفريقية-2025--1108427875.html

المغرب يسجل رقما قياسا في عدد السياح قبيل ساعات من انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025

المغرب يسجل رقما قياسا في عدد السياح قبيل ساعات من انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025

سبوتنيك عربي

استقبلت مطارات المغرب، اليوم الأحد، أكثر من 868 ألف مسافر خلال عشرة أيام فقط، وارتفعت حركة المسافرين بنسبة 10.7% مع تزايد الترقب لبطولة "كأس الأمم الأفريقية... 21.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-21T15:32+0000

2025-12-21T15:32+0000

2025-12-21T15:32+0000

المغرب العربي

وافدين

مباراة

كأس الأمم الأفريقية

زيادة

اقتصاد

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108393439_0:0:1364:767_1920x0_80_0_0_e2b23c1b65eb88a5fe4a1b914e24e927.jpg

أعلن المكتب الوطني للمطارات في المغرب، عن زيادة قياسية في حركة المسافرين عبر مطارات البلاد قبل ساعات فقط من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ففي الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبلت مطارات المغرب نحو 868,300 مسافر، بزيادة قدرها 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويتزامن هذا الارتفاع مع زيادة ملحوظة في حركة السفر المرتبطة بأهم بطولة كرة قدم في القارة.حيث شهدت المطارات الستة التي استضافت مباريات كأس الأمم الأفريقية، ولا سيما الدار البيضاء ومراكش وأغادير وطنجة والرباط وفاس، ارتفاعا بنسبة 13% في حركة الطائرات، بإجمالي يزيد عن 7300 رحلة. وسُجّلت ذروة الحركة في 18 ديسمبر، مسجلة بذلك أحد أكثر أيام السفر ازدحامًا في تاريخ الطيران المغربي، وفق ما ورد في موقع "le360" المغربي.ولضمان تجربة سفر سلسة خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالا كبيرا، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة المطارات أنها تواصل العمل عن كثب مع الشركاء الوطنيين الرئيسيين، بما في ذلك وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك، وتهدف هذه الجهود التعاونية إلى تبسيط إجراءات المسافرين، وتعزيز عمليات التفتيش الأمني، والحفاظ على راحة الزوار القادمين لحضور هذا الحدث الرياضي الكبير.يؤكد هذا الأداء القياسي الدور الحيوي للبنية التحتية للطيران في المغرب في دعم السياحة الدولية، ويؤكد جاهزية البلاد لاستضافة واحدة من أكثر بطولات كرة القدم ترقبا في أفريقيا.المنتخب المغربي يتوج بطلا لكأس العرب بعد تغلبه على نظيره الأردني في النهائي

https://sarabic.ae/20251221/المغرب-يستعد-لافتتاح-استثنائي-لـكأس-أمم-أفريقيا-2025-بحضور-جماهيري-وعروض-فنية-1108417371.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المغرب العربي, وافدين, مباراة, كأس الأمم الأفريقية, زيادة, اقتصاد, العالم العربي