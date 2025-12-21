https://sarabic.ae/20251221/المغرب-يسجل-رقما-قياسا-في-عدد-السياح-قبيل-ساعات-من-انطلاق-كأس-الأمم-الأفريقية-2025--1108427875.html
المغرب يسجل رقما قياسا في عدد السياح قبيل ساعات من انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025
المغرب يسجل رقما قياسا في عدد السياح قبيل ساعات من انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025
سبوتنيك عربي
استقبلت مطارات المغرب، اليوم الأحد، أكثر من 868 ألف مسافر خلال عشرة أيام فقط، وارتفعت حركة المسافرين بنسبة 10.7% مع تزايد الترقب لبطولة "كأس الأمم الأفريقية... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T15:32+0000
2025-12-21T15:32+0000
2025-12-21T15:32+0000
المغرب العربي
وافدين
مباراة
كأس الأمم الأفريقية
زيادة
اقتصاد
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108393439_0:0:1364:767_1920x0_80_0_0_e2b23c1b65eb88a5fe4a1b914e24e927.jpg
أعلن المكتب الوطني للمطارات في المغرب، عن زيادة قياسية في حركة المسافرين عبر مطارات البلاد قبل ساعات فقط من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ففي الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبلت مطارات المغرب نحو 868,300 مسافر، بزيادة قدرها 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويتزامن هذا الارتفاع مع زيادة ملحوظة في حركة السفر المرتبطة بأهم بطولة كرة قدم في القارة.حيث شهدت المطارات الستة التي استضافت مباريات كأس الأمم الأفريقية، ولا سيما الدار البيضاء ومراكش وأغادير وطنجة والرباط وفاس، ارتفاعا بنسبة 13% في حركة الطائرات، بإجمالي يزيد عن 7300 رحلة. وسُجّلت ذروة الحركة في 18 ديسمبر، مسجلة بذلك أحد أكثر أيام السفر ازدحامًا في تاريخ الطيران المغربي، وفق ما ورد في موقع "le360" المغربي.ولضمان تجربة سفر سلسة خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالا كبيرا، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة المطارات أنها تواصل العمل عن كثب مع الشركاء الوطنيين الرئيسيين، بما في ذلك وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك، وتهدف هذه الجهود التعاونية إلى تبسيط إجراءات المسافرين، وتعزيز عمليات التفتيش الأمني، والحفاظ على راحة الزوار القادمين لحضور هذا الحدث الرياضي الكبير.يؤكد هذا الأداء القياسي الدور الحيوي للبنية التحتية للطيران في المغرب في دعم السياحة الدولية، ويؤكد جاهزية البلاد لاستضافة واحدة من أكثر بطولات كرة القدم ترقبا في أفريقيا.المنتخب المغربي يتوج بطلا لكأس العرب بعد تغلبه على نظيره الأردني في النهائي
https://sarabic.ae/20251221/المغرب-يستعد-لافتتاح-استثنائي-لـكأس-أمم-أفريقيا-2025-بحضور-جماهيري-وعروض-فنية-1108417371.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108393439_16:0:1287:953_1920x0_80_0_0_814ae6ff2e18d2b03ca5a38eaf6a6c6c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
المغرب العربي, وافدين, مباراة, كأس الأمم الأفريقية, زيادة, اقتصاد, العالم العربي
المغرب العربي, وافدين, مباراة, كأس الأمم الأفريقية, زيادة, اقتصاد, العالم العربي
المغرب يسجل رقما قياسا في عدد السياح قبيل ساعات من انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025
استقبلت مطارات المغرب، اليوم الأحد، أكثر من 868 ألف مسافر خلال عشرة أيام فقط، وارتفعت حركة المسافرين بنسبة 10.7% مع تزايد الترقب لبطولة "كأس الأمم الأفريقية 2025"، وسجلت الدار البيضاء ومراكش وغيرها من المدن المضيفة أرقامًا قياسية في عدد الوافدين.
أعلن المكتب الوطني للمطارات في المغرب، عن زيادة قياسية في حركة المسافرين عبر مطارات البلاد قبل ساعات فقط من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ففي الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبلت مطارات المغرب نحو 868,300 مسافر، بزيادة قدرها 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويتزامن هذا الارتفاع مع زيادة ملحوظة في حركة السفر المرتبطة بأهم بطولة كرة قدم في القارة.
حيث شهدت المطارات الستة التي استضافت مباريات كأس الأمم الأفريقية، ولا سيما الدار البيضاء ومراكش وأغادير وطنجة والرباط وفاس، ارتفاعا بنسبة 13% في حركة الطائرات، بإجمالي يزيد عن 7300 رحلة. وسُجّلت ذروة الحركة في 18 ديسمبر، مسجلة بذلك أحد أكثر أيام السفر ازدحامًا في تاريخ الطيران المغربي، وفق ما ورد في موقع "le360" المغربي.
وتصدر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء هذا الارتفاع، حيث استقبل 292200 مسافر، ما يمثل أكثر من ثلث (33.7%) إجمالي حركة المسافرين، وفي الوقت ذاته، سُجل نمو قوي في حركة المسافرين في المدن المضيفة الأخرى، ما يُبرز مكانة المغرب المتنامية كوجهة سياحية ورياضية.
ولضمان تجربة سفر سلسة خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالا كبيرا، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة المطارات أنها تواصل العمل عن كثب مع الشركاء الوطنيين الرئيسيين، بما في ذلك وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك، وتهدف هذه الجهود التعاونية إلى تبسيط إجراءات المسافرين، وتعزيز عمليات التفتيش الأمني، والحفاظ على راحة الزوار القادمين لحضور هذا الحدث الرياضي الكبير.
يؤكد هذا الأداء القياسي الدور الحيوي للبنية التحتية للطيران في المغرب في دعم السياحة الدولية، ويؤكد جاهزية البلاد لاستضافة واحدة من أكثر بطولات كرة القدم ترقبا في أفريقيا.