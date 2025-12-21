المغرب يسجل رقما قياسا في عدد السياح قبيل ساعات من انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025

عربي
بمشاركة بوتين... بدء الجلسة الموسعة لاجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي ... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251221/المغرب-يسجل-رقما-قياسا-في-عدد-السياح-قبيل-ساعات-من-انطلاق-كأس-الأمم-الأفريقية-2025--1108427875.html
المغرب يسجل رقما قياسا في عدد السياح قبيل ساعات من انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025
المغرب يسجل رقما قياسا في عدد السياح قبيل ساعات من انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025
سبوتنيك عربي
استقبلت مطارات المغرب، اليوم الأحد، أكثر من 868 ألف مسافر خلال عشرة أيام فقط، وارتفعت حركة المسافرين بنسبة 10.7% مع تزايد الترقب لبطولة "كأس الأمم الأفريقية... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T15:32+0000
2025-12-21T15:32+0000
المغرب العربي
وافدين
مباراة
كأس الأمم الأفريقية
زيادة
اقتصاد
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108393439_0:0:1364:767_1920x0_80_0_0_e2b23c1b65eb88a5fe4a1b914e24e927.jpg
أعلن المكتب الوطني للمطارات في المغرب، عن زيادة قياسية في حركة المسافرين عبر مطارات البلاد قبل ساعات فقط من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ففي الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبلت مطارات المغرب نحو 868,300 مسافر، بزيادة قدرها 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويتزامن هذا الارتفاع مع زيادة ملحوظة في حركة السفر المرتبطة بأهم بطولة كرة قدم في القارة.حيث شهدت المطارات الستة التي استضافت مباريات كأس الأمم الأفريقية، ولا سيما الدار البيضاء ومراكش وأغادير وطنجة والرباط وفاس، ارتفاعا بنسبة 13% في حركة الطائرات، بإجمالي يزيد عن 7300 رحلة. وسُجّلت ذروة الحركة في 18 ديسمبر، مسجلة بذلك أحد أكثر أيام السفر ازدحامًا في تاريخ الطيران المغربي، وفق ما ورد في موقع "le360" المغربي.ولضمان تجربة سفر سلسة خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالا كبيرا، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة المطارات أنها تواصل العمل عن كثب مع الشركاء الوطنيين الرئيسيين، بما في ذلك وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك، وتهدف هذه الجهود التعاونية إلى تبسيط إجراءات المسافرين، وتعزيز عمليات التفتيش الأمني، والحفاظ على راحة الزوار القادمين لحضور هذا الحدث الرياضي الكبير.يؤكد هذا الأداء القياسي الدور الحيوي للبنية التحتية للطيران في المغرب في دعم السياحة الدولية، ويؤكد جاهزية البلاد لاستضافة واحدة من أكثر بطولات كرة القدم ترقبا في أفريقيا.المنتخب المغربي يتوج بطلا لكأس العرب بعد تغلبه على نظيره الأردني في النهائي
https://sarabic.ae/20251221/المغرب-يستعد-لافتتاح-استثنائي-لـكأس-أمم-أفريقيا-2025-بحضور-جماهيري-وعروض-فنية-1108417371.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108393439_16:0:1287:953_1920x0_80_0_0_814ae6ff2e18d2b03ca5a38eaf6a6c6c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المغرب العربي, وافدين, مباراة, كأس الأمم الأفريقية, زيادة, اقتصاد, العالم العربي
المغرب العربي, وافدين, مباراة, كأس الأمم الأفريقية, زيادة, اقتصاد, العالم العربي

المغرب يسجل رقما قياسا في عدد السياح قبيل ساعات من انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025

15:32 GMT 21.12.2025
© AP Photo / Themba Hadebeكأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Themba Hadebe
تابعنا عبر
استقبلت مطارات المغرب، اليوم الأحد، أكثر من 868 ألف مسافر خلال عشرة أيام فقط، وارتفعت حركة المسافرين بنسبة 10.7% مع تزايد الترقب لبطولة "كأس الأمم الأفريقية 2025"، وسجلت الدار البيضاء ومراكش وغيرها من المدن المضيفة أرقامًا قياسية في عدد الوافدين.
أعلن المكتب الوطني للمطارات في المغرب، عن زيادة قياسية في حركة المسافرين عبر مطارات البلاد قبل ساعات فقط من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ففي الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبلت مطارات المغرب نحو 868,300 مسافر، بزيادة قدرها 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويتزامن هذا الارتفاع مع زيادة ملحوظة في حركة السفر المرتبطة بأهم بطولة كرة قدم في القارة.
حيث شهدت المطارات الستة التي استضافت مباريات كأس الأمم الأفريقية، ولا سيما الدار البيضاء ومراكش وأغادير وطنجة والرباط وفاس، ارتفاعا بنسبة 13% في حركة الطائرات، بإجمالي يزيد عن 7300 رحلة. وسُجّلت ذروة الحركة في 18 ديسمبر، مسجلة بذلك أحد أكثر أيام السفر ازدحامًا في تاريخ الطيران المغربي، وفق ما ورد في موقع "le360" المغربي.

وتصدر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء هذا الارتفاع، حيث استقبل 292200 مسافر، ما يمثل أكثر من ثلث (33.7%) إجمالي حركة المسافرين، وفي الوقت ذاته، سُجل نمو قوي في حركة المسافرين في المدن المضيفة الأخرى، ما يُبرز مكانة المغرب المتنامية كوجهة سياحية ورياضية.

منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
مجتمع
المغرب يستعد لافتتاح استثنائي لـ"كأس أمم أفريقيا 2025" بحضور جماهيري وعروض فنية
11:00 GMT
ولضمان تجربة سفر سلسة خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالا كبيرا، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة المطارات أنها تواصل العمل عن كثب مع الشركاء الوطنيين الرئيسيين، بما في ذلك وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك، وتهدف هذه الجهود التعاونية إلى تبسيط إجراءات المسافرين، وتعزيز عمليات التفتيش الأمني، والحفاظ على راحة الزوار القادمين لحضور هذا الحدث الرياضي الكبير.
يؤكد هذا الأداء القياسي الدور الحيوي للبنية التحتية للطيران في المغرب في دعم السياحة الدولية، ويؤكد جاهزية البلاد لاستضافة واحدة من أكثر بطولات كرة القدم ترقبا في أفريقيا.
المنتخب المغربي يتوج بطلا لكأس العرب بعد تغلبه على نظيره الأردني في النهائي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала