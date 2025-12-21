https://sarabic.ae/20251221/المغرب-يستعد-لافتتاح-استثنائي-لـكأس-أمم-أفريقيا-2025-بحضور-جماهيري-وعروض-فنية-1108417371.html

المغرب يستعد لافتتاح استثنائي لـ"كأس أمم أفريقيا 2025" بحضور جماهيري وعروض فنية

يترقب عشاق كرة القدم في أفريقيا والعالم حفل افتتاح بطولة "كأس أمم أفريقيا 2025"، التي تستضيفها المغرب في نسخة استثنائية على أرض واحدة، وسط تجهيزات مكثّفة... 21.12.2025, سبوتنيك عربي

ويقام حفل الافتتاح مساء اليوم الأحد على ملعب "مولاي عبد الله"، قبل مباراة الجولة الافتتاحية بين المغرب وجُزر القمر، حيث من المتوقع أن يشهد عرضًا فنيًا مميزًا يتضمن ألعابًا نارية وعرض رموز تاريخية تعكس الهوية المغربية وتاريخ البطولة الأفريقية.وتستمر البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، بمشاركة 24 منتخبًا، في نسخة تعد من الأقوى على مستوى المنافسة والتنظيم، مع حضور جماهيري واسع ومتابعة إعلامية عالمية.وأعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، أمس السبت، عن إجراء تغيير جذري في نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو إقامتها كل 4 سنوات بداية من نسخة عام 2028، بدلًا من إقامتها كل عامين.وقال إن "الروزنامة العالمية تحتاج إلى قدر أكبر من التناسق والتناغم"، موضحًا أن "النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية ستُقام في تنزانيا وكينيا وأوغندا عام 2027، تليها نسخة أخرى في 2028، لم يُحدد البلد المضيف لها بعد".وأشار رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى أن "هذا القرار جرى اتخاذه بالتنسيق مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، والأمين العام لـ"فيفا"، ماتياس غرافستروم".وأضاف أن "البطولة كانت تُنظم كل عامين منذ عام 1968، باستثناء نسختي 2012 و2013"، لافتًا إلى أن "النسخ المقبلة ستُقام في الأعوام ذاتها، التي تشهد إقامة بطولة كأس أمم أوروبا".

