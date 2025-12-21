عربي
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
المغرب يستعد لافتتاح استثنائي لـ"كأس أمم أفريقيا 2025" بحضور جماهيري وعروض فنية
المغرب يستعد لافتتاح استثنائي لـ"كأس أمم أفريقيا 2025" بحضور جماهيري وعروض فنية

11:00 GMT 21.12.2025
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Luca Bruno
يترقب عشاق كرة القدم في أفريقيا والعالم حفل افتتاح بطولة "كأس أمم أفريقيا 2025"، التي تستضيفها المغرب في نسخة استثنائية على أرض واحدة، وسط تجهيزات مكثّفة للحدث.
ويقام حفل الافتتاح مساء اليوم الأحد على ملعب "مولاي عبد الله"، قبل مباراة الجولة الافتتاحية بين المغرب وجُزر القمر، حيث من المتوقع أن يشهد عرضًا فنيًا مميزًا يتضمن ألعابًا نارية وعرض رموز تاريخية تعكس الهوية المغربية وتاريخ البطولة الأفريقية.
وتستمر البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، بمشاركة 24 منتخبًا، في نسخة تعد من الأقوى على مستوى المنافسة والتنظيم، مع حضور جماهيري واسع ومتابعة إعلامية عالمية.
وأعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، أمس السبت، عن إجراء تغيير جذري في نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو إقامتها كل 4 سنوات بداية من نسخة عام 2028، بدلًا من إقامتها كل عامين.
وكشف موتسيبي عن هذا التغيير في الرباط، كجزء من إعادة هيكلة شاملة للعبة الدولية في القارة، بهدف دمجها بشكل أفضل في جدول المباريات العالمي المزدحم.
وقال إن "الروزنامة العالمية تحتاج إلى قدر أكبر من التناسق والتناغم"، موضحًا أن "النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية ستُقام في تنزانيا وكينيا وأوغندا عام 2027، تليها نسخة أخرى في 2028، لم يُحدد البلد المضيف لها بعد".
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
كأس أمم أفريقيا تضع الأندية الأوروبية الكبرى في مأزق.. 135 لاعبا مستدعون
18 ديسمبر, 10:41 GMT
18 ديسمبر, 10:41 GMT
وأشار رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى أن "هذا القرار جرى اتخاذه بالتنسيق مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، والأمين العام لـ"فيفا"، ماتياس غرافستروم".

وكانت بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تُقام حاليا كل عامين، مصدرًا حيويًا للدخل لاتحادات كرة القدم الأفريقية، لكن موتسيبي أوضح أن "استحداث بطولة سنوية لدوري الأمم الأفريقية، على غرار دوري الأمم الأوروبية، سيسهم الآن في تعزيز موارد الاتحاد".

وأضاف أن "البطولة كانت تُنظم كل عامين منذ عام 1968، باستثناء نسختي 2012 و2013"، لافتًا إلى أن "النسخ المقبلة ستُقام في الأعوام ذاتها، التي تشهد إقامة بطولة كأس أمم أوروبا".
