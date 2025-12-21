https://sarabic.ae/20251221/المغرب-يستعد-لافتتاح-استثنائي-لـكأس-أمم-أفريقيا-2025-بحضور-جماهيري-وعروض-فنية-1108417371.html
المغرب يستعد لافتتاح استثنائي لـ"كأس أمم أفريقيا 2025" بحضور جماهيري وعروض فنية
المغرب يستعد لافتتاح استثنائي لـ"كأس أمم أفريقيا 2025" بحضور جماهيري وعروض فنية
سبوتنيك عربي
يترقب عشاق كرة القدم في أفريقيا والعالم حفل افتتاح بطولة "كأس أمم أفريقيا 2025"، التي تستضيفها المغرب في نسخة استثنائية على أرض واحدة، وسط تجهيزات مكثّفة... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T11:00+0000
2025-12-21T11:00+0000
2025-12-21T11:00+0000
مجتمع
رياضة
أخبار المغرب اليوم
كأس الأمم الأفريقية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070921543_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9a87ae7238f86efdd93225b9f92e95bd.jpg
ويقام حفل الافتتاح مساء اليوم الأحد على ملعب "مولاي عبد الله"، قبل مباراة الجولة الافتتاحية بين المغرب وجُزر القمر، حيث من المتوقع أن يشهد عرضًا فنيًا مميزًا يتضمن ألعابًا نارية وعرض رموز تاريخية تعكس الهوية المغربية وتاريخ البطولة الأفريقية.وتستمر البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، بمشاركة 24 منتخبًا، في نسخة تعد من الأقوى على مستوى المنافسة والتنظيم، مع حضور جماهيري واسع ومتابعة إعلامية عالمية.وأعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، أمس السبت، عن إجراء تغيير جذري في نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو إقامتها كل 4 سنوات بداية من نسخة عام 2028، بدلًا من إقامتها كل عامين.وقال إن "الروزنامة العالمية تحتاج إلى قدر أكبر من التناسق والتناغم"، موضحًا أن "النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية ستُقام في تنزانيا وكينيا وأوغندا عام 2027، تليها نسخة أخرى في 2028، لم يُحدد البلد المضيف لها بعد".وأشار رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى أن "هذا القرار جرى اتخاذه بالتنسيق مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، والأمين العام لـ"فيفا"، ماتياس غرافستروم".وأضاف أن "البطولة كانت تُنظم كل عامين منذ عام 1968، باستثناء نسختي 2012 و2013"، لافتًا إلى أن "النسخ المقبلة ستُقام في الأعوام ذاتها، التي تشهد إقامة بطولة كأس أمم أوروبا".
https://sarabic.ae/20251218/كأس-أمم-أفريقيا-تضع-الأندية-الأوروبية-الكبرى-في-مأزق-135-لاعبا-مستدعون--1108296782.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070921543_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_eac7cdb44724b1242caf8dfcc43b9eaa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, أخبار المغرب اليوم, كأس الأمم الأفريقية, منوعات
رياضة, أخبار المغرب اليوم, كأس الأمم الأفريقية, منوعات
المغرب يستعد لافتتاح استثنائي لـ"كأس أمم أفريقيا 2025" بحضور جماهيري وعروض فنية
يترقب عشاق كرة القدم في أفريقيا والعالم حفل افتتاح بطولة "كأس أمم أفريقيا 2025"، التي تستضيفها المغرب في نسخة استثنائية على أرض واحدة، وسط تجهيزات مكثّفة للحدث.
ويقام حفل الافتتاح مساء اليوم الأحد على ملعب "مولاي عبد الله"، قبل مباراة الجولة الافتتاحية بين المغرب وجُزر القمر، حيث من المتوقع أن يشهد عرضًا فنيًا مميزًا يتضمن ألعابًا نارية وعرض رموز تاريخية تعكس الهوية المغربية وتاريخ البطولة الأفريقية.
وتستمر البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، بمشاركة 24 منتخبًا، في نسخة تعد من الأقوى على مستوى المنافسة والتنظيم، مع حضور جماهيري واسع ومتابعة إعلامية عالمية.
وأعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، أمس السبت، عن إجراء تغيير جذري في نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو إقامتها كل 4 سنوات
بداية من نسخة عام 2028، بدلًا من إقامتها كل عامين.
وكشف موتسيبي عن هذا التغيير في الرباط، كجزء من إعادة هيكلة شاملة للعبة الدولية في القارة، بهدف دمجها بشكل أفضل في جدول المباريات العالمي المزدحم.
وقال إن "الروزنامة العالمية تحتاج إلى قدر أكبر من التناسق والتناغم"، موضحًا أن "النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية ستُقام في تنزانيا وكينيا وأوغندا عام 2027، تليها نسخة أخرى في 2028، لم يُحدد البلد المضيف لها بعد".
وأشار رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى أن "هذا القرار جرى اتخاذه بالتنسيق مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، والأمين العام لـ"فيفا"، ماتياس غرافستروم".
وكانت بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تُقام حاليا كل عامين، مصدرًا حيويًا للدخل لاتحادات كرة القدم الأفريقية، لكن موتسيبي أوضح أن "استحداث بطولة سنوية لدوري الأمم الأفريقية، على غرار دوري الأمم الأوروبية، سيسهم الآن في تعزيز موارد الاتحاد".
وأضاف أن "البطولة كانت تُنظم كل عامين منذ عام 1968، باستثناء نسختي 2012 و2013"، لافتًا إلى أن "النسخ المقبلة ستُقام في الأعوام ذاتها، التي تشهد إقامة بطولة كأس أمم أوروبا".