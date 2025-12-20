"كاف" يعلن إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات

عربي
لافروف ونظيره المصري يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب المؤتمر الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251220/كاف-يعلن-إقامة-كأس-الأمم-الأفريقية-كل-4-سنوات-1108393297.html
"كاف" يعلن إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات
"كاف" يعلن إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، اليوم السبت، عن إجراء تغيير جذري في نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو إقامتها كل 4 سنوات بداية... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T16:10+0000
2025-12-20T16:10+0000
مجتمع
كأس الأمم الأفريقية
أخبار كرة القدم
أفريقيا
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108393439_0:0:1364:767_1920x0_80_0_0_e2b23c1b65eb88a5fe4a1b914e24e927.jpg
وكشف موتسيبي عن هذا التغيير في الرباط، كجزء من إعادة هيكلة شاملة للعبة الدولية في القارة، بهدف دمجها بشكل أفضل في جدول المباريات العالمي المزدحم.وقال إن الروزنامة العالمية تحتاج إلى قدر أكبر من التناسق والتناغم، موضحا أن النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية ستُقام في تنزانيا وكينيا وأوغندا عام 2027، تليها نسخة أخرى في 2028 لم يُحدد البلد المضيف لها بعد.وأشار رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى أن هذا القرار جرى اتخاذه بالتنسيق مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، والأمين العام لـ"فيفا"، ماتياس جرافستروم.وكانت بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تُقام حاليا كل عامين، مصدرا حيويا للدخل للاتحادات الوطنية الأفريقية، لكن موتسيبي أوضح أن استحداث بطولة سنوية لدوري الأمم الأفريقية - على غرار دوري الأمم الأوروبية - سيسهم الآن في تعزيز موارد الاتحاد.وأضاف أن البطولة كانت تُنظم كل عامين منذ عام 1968، باستثناء نسختي 2012 و2013، لافتا إلى أن النسخ المقبلة ستُقام في الأعوام نفسها التي تشهد إقامة بطولة كأس أمم أوروبا.
https://sarabic.ae/20251220/فيفا-يدعم-دولة-عربية-بنحو-4-ملايين-دولار-لتطوير-رياضة-كرة-القدم-لديها-1108376992.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108393439_16:0:1287:953_1920x0_80_0_0_814ae6ff2e18d2b03ca5a38eaf6a6c6c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كأس الأمم الأفريقية, أخبار كرة القدم, أفريقيا, رياضة
كأس الأمم الأفريقية, أخبار كرة القدم, أفريقيا, رياضة

"كاف" يعلن إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات

16:10 GMT 20.12.2025
© AP Photo / Themba Hadebeكأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Themba Hadebe
تابعنا عبر
أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، اليوم السبت، عن إجراء تغيير جذري في نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو إقامتها كل 4 سنوات بداية من نسخة عام 2028، بدلا من إقامتها كل عامين.
وكشف موتسيبي عن هذا التغيير في الرباط، كجزء من إعادة هيكلة شاملة للعبة الدولية في القارة، بهدف دمجها بشكل أفضل في جدول المباريات العالمي المزدحم.
وقال إن الروزنامة العالمية تحتاج إلى قدر أكبر من التناسق والتناغم، موضحا أن النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية ستُقام في تنزانيا وكينيا وأوغندا عام 2027، تليها نسخة أخرى في 2028 لم يُحدد البلد المضيف لها بعد.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
مجتمع
"فيفا" يدعم دولة عربية بنحو 4 ملايين دولار لتطوير رياضة كرة القدم لديها
10:29 GMT
وأشار رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى أن هذا القرار جرى اتخاذه بالتنسيق مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، والأمين العام لـ"فيفا"، ماتياس جرافستروم.
وكانت بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تُقام حاليا كل عامين، مصدرا حيويا للدخل للاتحادات الوطنية الأفريقية، لكن موتسيبي أوضح أن استحداث بطولة سنوية لدوري الأمم الأفريقية - على غرار دوري الأمم الأوروبية - سيسهم الآن في تعزيز موارد الاتحاد.
وأضاف أن البطولة كانت تُنظم كل عامين منذ عام 1968، باستثناء نسختي 2012 و2013، لافتا إلى أن النسخ المقبلة ستُقام في الأعوام نفسها التي تشهد إقامة بطولة كأس أمم أوروبا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала