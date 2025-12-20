https://sarabic.ae/20251220/كاف-يعلن-إقامة-كأس-الأمم-الأفريقية-كل-4-سنوات-1108393297.html
"كاف" يعلن إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات
"كاف" يعلن إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، اليوم السبت، عن إجراء تغيير جذري في نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو إقامتها كل 4 سنوات بداية... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T16:10+0000
2025-12-20T16:10+0000
2025-12-20T16:10+0000
مجتمع
كأس الأمم الأفريقية
أخبار كرة القدم
أفريقيا
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108393439_0:0:1364:767_1920x0_80_0_0_e2b23c1b65eb88a5fe4a1b914e24e927.jpg
وكشف موتسيبي عن هذا التغيير في الرباط، كجزء من إعادة هيكلة شاملة للعبة الدولية في القارة، بهدف دمجها بشكل أفضل في جدول المباريات العالمي المزدحم.وقال إن الروزنامة العالمية تحتاج إلى قدر أكبر من التناسق والتناغم، موضحا أن النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية ستُقام في تنزانيا وكينيا وأوغندا عام 2027، تليها نسخة أخرى في 2028 لم يُحدد البلد المضيف لها بعد.وأشار رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى أن هذا القرار جرى اتخاذه بالتنسيق مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، والأمين العام لـ"فيفا"، ماتياس جرافستروم.وكانت بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تُقام حاليا كل عامين، مصدرا حيويا للدخل للاتحادات الوطنية الأفريقية، لكن موتسيبي أوضح أن استحداث بطولة سنوية لدوري الأمم الأفريقية - على غرار دوري الأمم الأوروبية - سيسهم الآن في تعزيز موارد الاتحاد.وأضاف أن البطولة كانت تُنظم كل عامين منذ عام 1968، باستثناء نسختي 2012 و2013، لافتا إلى أن النسخ المقبلة ستُقام في الأعوام نفسها التي تشهد إقامة بطولة كأس أمم أوروبا.
https://sarabic.ae/20251220/فيفا-يدعم-دولة-عربية-بنحو-4-ملايين-دولار-لتطوير-رياضة-كرة-القدم-لديها-1108376992.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108393439_16:0:1287:953_1920x0_80_0_0_814ae6ff2e18d2b03ca5a38eaf6a6c6c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كأس الأمم الأفريقية, أخبار كرة القدم, أفريقيا, رياضة
كأس الأمم الأفريقية, أخبار كرة القدم, أفريقيا, رياضة
"كاف" يعلن إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات
أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، اليوم السبت، عن إجراء تغيير جذري في نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو إقامتها كل 4 سنوات بداية من نسخة عام 2028، بدلا من إقامتها كل عامين.
وكشف موتسيبي عن هذا التغيير في الرباط، كجزء من إعادة هيكلة شاملة للعبة الدولية في القارة، بهدف دمجها بشكل أفضل في جدول المباريات العالمي المزدحم.
وقال إن الروزنامة العالمية تحتاج إلى قدر أكبر من التناسق والتناغم، موضحا أن النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية ستُقام في تنزانيا وكينيا وأوغندا عام 2027، تليها نسخة أخرى في 2028 لم يُحدد البلد المضيف لها بعد.
وأشار رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى أن هذا القرار جرى اتخاذه بالتنسيق مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، والأمين العام لـ"فيفا"، ماتياس جرافستروم.
وكانت بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تُقام حاليا كل عامين، مصدرا حيويا للدخل للاتحادات الوطنية الأفريقية، لكن موتسيبي أوضح أن استحداث بطولة سنوية لدوري الأمم الأفريقية - على غرار دوري الأمم الأوروبية - سيسهم الآن في تعزيز موارد الاتحاد.
وأضاف أن البطولة كانت تُنظم كل عامين منذ عام 1968، باستثناء نسختي 2012 و2013، لافتا إلى أن النسخ المقبلة ستُقام في الأعوام نفسها التي تشهد إقامة بطولة كأس أمم أوروبا.